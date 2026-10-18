গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰ নগৰ পূজা মণ্ডপত ৪৫ ফুটৰ নৰসিংহ অৱতাৰ, ভক্তৰ ভীৰ
গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰ নগৰৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ ভগৱান নৰসিংহৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ ৷
Published : October 18, 2026 at 5:01 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যজুৰি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ অনাবিল আনন্দ । মণ্ডপে-মণ্ডপে উথপথপ পৰিৱেশ । শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ দেওবাৰে মহাসপ্তমীৰ পূজা উদযাপন কৰা হয় । এইবাৰ তিথি অনুসৰি শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে দুদিনীয়াকৈ সপ্তমী পূজা পালন কৰা হৈছে ।
শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ৰাজ্যজুৰি মহিষমৰ্দিনী দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাত নিমগ্ন হৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ । শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোৰে মনত এতিয়া দুৰ্গোৎসৱৰ অনাবিল আনন্দ। ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আয়োজন কৰা পাঁচ শতাধিক ৰাজহুৱা দুৰ্গা পূজাই এক অনন্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জাৰে উজলি উঠিছে গুৱাহাটী মহানগৰী । ইফালে পূজাৰ বিভিন্ন থীমে আকৰ্ষিত কৰিছে পূজাপ্ৰেমী ৰাইজক । সন্ধিয়াৰ লগে লগে পূজা মণ্ডপসমূহত বিৰ দি বাট নোপোৱাৰ অৱস্থা হয় ।
প্ৰত্যেক বছৰে বিভিন্ন থীমেৰে পূজাপ্ৰেমী ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰ নগৰৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ ভগৱান নৰসিংহৰ আৰ্হিত বিশেষ পূজা মণ্ডপ সাজি উলিয়াইছে । এই পূজা মণ্ডপত বিশাল আকাৰত ভগৱান বিষ্ণুই নৰসিংহৰ অৱতাৰ লৈ অসুৰ হিৰণ্যকশিপুৰক হত্যা কৰাৰ ৰূপটো সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত ভাস্কৰ নগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আদিত্য বৰুৱাই কয়, "এইবাৰ আমি ভগৱান বিষ্ণুৰ অৱতাৰ নৰসিংহক থীম হিচাপে লৈছো আৰু ইয়াৰ উচ্চতা ৪৫ ফুট। পূজা মণ্ডপ আৰু আলোকসজ্জা এইবাৰৰ মূল আকৰ্ষণ । স্থানীয় শিল্পীয়ে এই থীম সাজি উলিয়াইছে । আমাৰ এইবাৰ পূজাৰ বাজেট হৈছে ৩৫ লাখ টকা । আমাৰ ইয়াত দৈনিক ৫০ হাজাৰৰো অধিক লোকৰ সমাগম হয় ।"
উল্লেখ্য যে, ভগৱান বিষ্ণুৱে নৰসিংহ অৱতাৰ লৈ অসুৰ হিৰণ্যকশিপুৰক বধ কৰাৰ দৃশ্যক লাইট আৰু চাউণ্ডৰ মাজেৰে ভাস্কৰ নগৰৰ পূজা মণ্ডপত উপস্থাপন কৰা হৈছে । এই আখ্যান হিন্দু ধৰ্মৰ এক অতি প্ৰসিদ্ধ পৌৰাণিক কাহিনী । হিৰণ্যকশিপুৰে ব্ৰহ্মাৰ পৰা এটা বিশেষ বৰদান লাভ কৰিছিল। সেই অনুসৰি তেওঁক কোনো মানুহ বা পশুৱে, দিন বা ৰাতি, ঘৰৰ ভিতৰত বা বাহিৰত, মাটিত বা আকাশত আৰু কোনো অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰে বধ কৰিব নোৱাৰে ।
এই বৰদান পাই তেওঁ নিজক অমৰ ভাবি অত্যাচাৰী হৈ পৰিছিল । অত্যাচাৰী হিৰণ্যকশিপুৰৰ পুত্ৰ প্ৰহ্লাদ আছিল ভগৱান বিষ্ণুৰ এজন পৰম ভক্ত । হিৰণ্যকশিপুৰে প্ৰহ্লাদক বিষ্ণু ভক্তি এৰিবলৈ বহু চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেওঁক মাৰিবলৈ নানান উপায় ৰচনা কৰিছিল, কিন্তু প্ৰতিবাৰেই বিষ্ণুৰ কৃপাত প্ৰহ্লাদ ৰক্ষা পৰিছিল ।
শেষত যেতিয়া হিৰণ্যকশিপুৰে খঙত প্ৰহ্লাদক সুধিলে যে তেওঁৰ ভগৱান ক’ত আছে আৰু ৰাজপ্ৰসাদৰ এটা খুঁটা দেখুৱাই সুধিলে যে তাত ভগৱান আছেনে নাই, তেতিয়া প্ৰহ্লাদে আছে বুলি ক'লে । হিৰণ্যকশিপুৱে গদাৰে খুঁটাটো ভাঙি দিয়াত তাৰ পৰা আধা মানুহ আৰু আধা সিংহৰ ৰূপ লৈ নৰসিংহ ভগৱান আবিৰ্ভাৱ হয় ।
ব্ৰহ্মাৰ বৰদানক অক্ষুণ্ণ ৰাখি বিষ্ণুৰ অৱতাৰ নৰসিংহই হিৰণ্যকশিপুৰক সন্ধিয়াৰ সময়ত, ঘৰৰ দুৱাৰদলিত, নিজৰ কোলাত বহুৱাই আৰু নিজৰ তীক্ষ্ণ নখেৰে বুকু ফালি বধ কৰে । এই আখ্যানক থীম হিচাপে লৈ পূজাপ্ৰেমী ৰাইজক চমক দিছে ভাস্কৰ নগৰৰ পূজা কমিটীয়ে ।
লগতে পঢ়ক: ৰুদ্ৰ সিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ২৩২ বছৰীয়া দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা