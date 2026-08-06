ধেমাজিৰ নন্দিতা শইকীয়া হত্যাকাণ্ড : দোষী ৰিণ্টু শৰ্মাৰ মৃত্যুদণ্ড বাতিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

ধেমাজিৰ নন্দিতা শইকীয়া হত্যাকাণ্ড : দোষী ৰিণ্টু শৰ্মাৰ মৃত্যুদণ্ড বাতিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ
ধেমাজিৰ নন্দিতা শইকীয়া হত্যাকাণ্ডৰ দোষী ৰিণ্টু শৰ্মাক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক ডাঙৰ ৰায়দান কৰে ৷ ন্যায়ালয়ে লাঘৱ কৰে হত্যাকাৰী ৰিণ্টুৰ শাস্তি ৷
Published : August 6, 2026 at 4:18 PM IST
জোনাই : গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ধেমাজিৰ নন্দিতা শইকীয়া হত্যাকাণ্ডত দোষী সাব্যস্ত হোৱা ৰিণ্টু শৰ্মাৰ মৃত্যুদণ্ড বাতিল কৰে ৷ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰি হত্যাৰ দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় বাহাল ৰাখিলেও ৰিণ্টু শৰ্মাক মৃত্যুদণ্ডৰ পৰিৱৰ্তে আজীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, ২০২১ চনৰ ২১ আগষ্টত মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ওভতাৰ পথতে নন্দিতা শইকীয়া নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীক মূৰত দাৰে একাধিকবাৰ ৰিণ্টু শৰ্মাই আক্ৰমণ কৰিছিল ৷ যাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে নন্দিতা আহত হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত অতি সংকটজনক অৱস্থাত নন্দিতাক ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷
কিন্তু সেই বছৰৰ ২৫ আগষ্টত দিনৰ ১.১৫ বজাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ হাস্পতালৰ ICU ৰ ভেণ্টিলেচনত থকা অৱস্থাতে নন্দিতাৰ মৃত্যুৰ হৈছিল ৷ সেই ঘটনাত ৰিণ্টু শৰ্মাৰ দাৰ আক্ৰমণত এজন যুৱক আৰু আন এগৰাকী যুৱতীও আহত হৈছিল ৷
এই ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত ৰিণ্টু শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷ তদন্তৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে ৰিণ্টু শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে IPC ৰ ৩০২, ৩০৭, ৩২৪ আৰু ৩৪১ ধাৰাত অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিল ৷
২০২৫ চনত ধেমাজি জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশে ঘটনাক "Rarest of Rare" আখ্যা দি দোষী ৰিণ্টু শৰ্মাক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি বিহিছিল ৷ দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছতে ৰিণ্টু শৰ্মাই আদালতৰ সেই আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্ত হৈছিল ৷ তাৰ পাছত ন্যায়ালয়ে সেই শুনানি গ্ৰহণ কৰি হত্যাৰ ঘটনাত দোষী সাব্যস্ত হোৱা ৰিণ্টু শৰ্মাক মৃত্যুদণ্ডৰ সলনি আজীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি বিহে ৷
নন্দিতা শইকীয়াৰ মাতৃয়ে কয়, ‘‘যোৱাবাৰ যিটো ৰায়দান দিছিল তাত আমি সুখী আছিলো ৷ কিন্তু এতিয়া সেই ৰায়দান সলনি কৰি ফাঁচিৰ সলনি আজীৱন কাৰাদণ্ড বিহিছে ৷ এই ৰায়ক লৈ আমি সুখী নহয় ৷’’
নন্দিতা শইকীয়াৰ পিতৃয়ে কয়, ‘‘আমাৰ লগত ছোৱালীজনী নাই ৷ পঢ়িবলৈ যাওঁতেই মাৰি পেলালে ৷ এই গোচৰৰ দোষীক ধেমাজি জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশে মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি দিছিল ৷ কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দোষীক মৃত্যুদণ্ডৰ পৰিৱৰ্তে আজীৱন কাৰাদণ্ডহে ঘোষণা কৰিলে ৷ আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়কো সন্মান কৰো ৷ কিন্তু ন্যায়ালয়ে দিয়া এই শাস্তিৰ ঘোষণাক আমি মানি ল’ব পৰা নাই ৷’’
ৰিণ্টু শৰ্মাৰ শাস্তি সন্দৰ্ভত সংগঠনৰ এগৰাকী নেতাই কয়, ‘‘আমাৰ ছোৱালীজনী এতিয়া পৰিয়ালৰ লগত নাই ৷ পূৰ্বতে ধেমাজি জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশে শাস্তি প্ৰদান কৰিলে ৷ কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই ঘটনাৰ দোষীৰ শাস্তি লাঘৱ কৰা সন্দৰ্ভত আমি সুখী নহয় ৷ যদিহে সম্ভৱ হয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই ৰায়দান পুনৰ যাতে বিবেচনা কৰে, তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছো ৷’’