নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ 'CA|TS' স্বীকৃতি
বাঘৰ সংৰক্ষণ আৰু সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ধাৰিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ড সফলতাৰে পূৰণ কৰাৰ বাবে নামেৰীক 'CA|TS' স্বীকৃতি প্ৰদান ।
Published : October 8, 2026 at 1:39 PM IST
তেজপুৰ : অসমে ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা লাভ কৰিলে । নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে বিশ্বমান বাঘ সংৰক্ষণৰ বাবে "সংৰক্ষণ নিশ্চিত|বাঘৰ মানদণ্ড" {Conservation Assured | Tiger Standards (CA|TS)} স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । বাঘ সংৰক্ষণ আৰু সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ধাৰিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ড সফলতাৰে পূৰণ কৰাৰ পাছতে নামেৰীক এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে ।
১০ ছেপ্টেম্বৰত 'CA|TS' আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ অনুমোদনৰ পাছতে নিৰ্ধাৰিত মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে এই স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
নামেৰীৰ লগে লগে অসমৰ আটাইকেইখন ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে 'CA|TS' স্বীকৃতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল । এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ স্বীকৃতি লাভ কৰা অসমৰ ৪ খন ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হ'ল-
- কাজিৰঙা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল
- মানাহ ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল
- ওৰাং ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল
- নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল
নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক তথা পশ্চিম অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ বন সংমণ্ডল বিষয়া পিৰাইছুডান বিয়ে এক বিবৃতিত কয় যে এই স্বীকৃতিয়ে নামেৰীত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা, বৈজ্ঞানিক পৰ্যবেক্ষণ, বাসস্থান ব্যৱস্থাপনা আৰু সংৰক্ষণ পৰিকল্পনা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা প্ৰচেষ্টাক স্বীকৃতি দিছে ।
'CA|TS' স্বীকৃতি কি ?
'CA|TS' হৈছে বাঘ সংৰক্ষণ আৰু সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ ব্যৱস্থাপনাৰ কাৰ্যকাৰিতা মূল্যায়নৰ বাবে ব্যৱহৃত এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে স্বীকৃত কাঠামো । ইয়াৰ মূল্যায়নত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা, বাসস্থান ব্যৱস্থাপনা, বৈজ্ঞানিক পৰ্যবেক্ষণ, প্ৰশাসন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ অংশগ্ৰহণ আৰু সামগ্ৰিক ব্যৱস্থাপনাৰ কাৰ্যকাৰিতাকে ধৰি বিভিন্ন দিশ সামৰি লোৱা হয় ।
প্ৰায় ৪৬৪ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাজুৰি বিস্তৃত নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল শোণিতপুৰ জিলাৰ উত্তৰ অংশত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সংলগ্ন বনাঞ্চলৰ লগতে নামেৰীয়ে বৃহত্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পৰিৱেশগত সংযোগ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
চিৰসেউজ আৰু অৰ্ধ-চিৰসেউজ বনাঞ্চল, নদী আৰু জলাভূমিৰে সমৃদ্ধ নামেৰী বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বন্যপ্ৰাণীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আবাসস্থল । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাক্কে ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু অন্যান্য সংলগ্ন বনাঞ্চলৰ সৈতে থকা পৰিৱেশগত সংযোগে নামেৰীৰ সংৰক্ষণমূলক গুৰুত্ব অধিক বৃদ্ধি কৰিছে ।
ইফালে বিগত কেইবছৰত নামেৰীত বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে এই 'CA|TS' স্বীকৃতিক অধিক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কৰি তুলিছে । বাঘৰ গণনা আৰু পৰ্যবেক্ষণৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২২ চনত নামেৰীত ব্যক্তিগতভাৱে চিনাক্ত কৰা বাঘৰ সংখ্যা আছিল মাত্ৰ ৩ টা । কিন্তু ২০২৪-২৫ৰ মূল্যায়ন কালত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাই ১২ টা হয় ।
বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ এই ইতিবাচক ধাৰা অব্যাহত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত 'CA|TS' স্বীকৃতিয়ে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা, বাসস্থান ব্যৱস্থাপনা আৰু বৈজ্ঞানিক পৰ্যবেক্ষণ অধিক শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ক্ষেত্ৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে এই সফলতাৰ বাবে বন বিভাগৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী, ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ বনকৰ্মী আৰু সংৰক্ষণৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ অৱদানৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ চৌপাশৰ স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ সহযোগিতাকো এই সংৰক্ষণ প্ৰচেষ্টাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ সৈতে সংলগ্ন বনাঞ্চলসমূহৰ পৰিৱেশগত সংযোগ অটুট ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় লোকৰ অংশগ্ৰহণ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
বন মন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছাবাৰ্তা
আনহাতে অসমৰ বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাইও এক্সৰ এটা পোষ্টত এই খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "অসমৰ বাঘ সংৰক্ষণৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মাইলৰ খুঁটি ! এই স্বীকৃতি তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰি থকা প্ৰতি গৰাকী লোকৰ বাবে আহিছে । বন বিভাগৰ সমূহ পৰিয়াল, নামেৰীৰ দল আৰু এই কৃতিত্বৰ সৈতে জড়িত সকলোকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন ।"
A proud milestone for tiger conservation in Assam! Nameri Tiger Reserve has received CA|TS (Conservation Assured | Tiger Standards) approval, recognising its adherence to globally accepted standards in tiger conservation and protected-area management. What makes this achievement even more special is that with Nameri joining the list, all four Tiger Reserves of Assam, that is Kaziranga, Manas, Orang and Nameri are now CA|TS approved. This recognition belongs to the men and women working tirelessly on the ground. My heartiest congratulations to the entire @assamforest family, the Nameri team and everyone associated with this achievement. A significant recognition of Assam’s continuing commitment to protecting its tigers and their habitats for generations to come. @namerinptr— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) October 7, 2026
নামেৰীৰ 'CA|TS' স্বীকৃতিয়ে অসমত বাঘ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা প্ৰচেষ্টাক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ চাৰিওখন ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে স্বীকৃত 'CA|TS' কাঠামোৰ অধীনলৈ আনিছে ।
লগতে পঢ়ক :
অসমত বিৰল প্ৰজাতিৰ ঘঁৰিয়াল : লোহিত-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংগমস্থলীত আশাৰ ছবি