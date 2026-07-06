ETV Bharat / state

ইছৰো ভ্ৰমণৰ অনন্য অভিজ্ঞতা: বিজ্ঞানী হোৱাৰ লক্ষ্য নলবাৰীৰ ছাত্ৰৰ

শেহতীয়াকৈ ইছৰোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ভ্ৰমণ কৰিছে নলবাৰীৰ ছাত্ৰ সুদীপ্ত কুমাৰ মিশ্ৰই । যুৱ বিজ্ঞানীৰ প্ৰমাণ পত্ৰও দিছে ছাত্ৰজনক ।

YUVIKA 2026
সুদীপ্ত কুমাৰ মিশ্ৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 3:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: নলবাৰী জিলাৰ দশম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰই বিশেষ কৃতিত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইমান কম বয়সতেই ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ 'ইছৰো'ৰ পৰা বিশেষ সন্মান লাভ কৰিছে ছাত্ৰজনে । ইছৰোৰ যুৱ বিজ্ঞানী কাৰ্যক্ৰমৰ (YUVIKA-2026) প্ৰদান কৰা হৈছে বিশেষ প্ৰমাণ পত্ৰ । বিজ্ঞানী হোৱাৰ সপোন লৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ ছাত্ৰজনে ইছৰো ভ্ৰমণৰো সুবিধা লাভ কৰিছে ।

তেওঁ হৈছে ককয়া গাঁৱৰ ৰাজীৱ কুমাৰ মিশ্ৰ আৰু মণিকা দেৱীৰ একমাত্র সন্তান সুদীপ্ত কুমাৰ মিশ্ৰ । নলবাৰীৰ বানেকুছিস্থিত পিএম শ্ৰী জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সুদীপ্ত । দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে ইছৰো ভ্ৰমণ কৰি এক বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতে এগৰাকী মহাকাশ বিজ্ঞানী হোৱাৰ সপোন বুকুত বান্ধি ঘৰলৈ উভতি আহিছে । ৰাজ্যৰ ১৪ গৰাকী ছাত্ৰই লাভ কৰিছিল ইছৰো ভ্ৰমণৰ বিশেষ সুযোগ ।

ইছৰো ভ্ৰমণৰ অনন্য অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা সুদীপ্ত কুমাৰ মিশ্ৰৰ (ETV Bharat)

এই ভ্ৰমণ কালতেই সুদীপ্তক ইছৰোই যুৱ বিজ্ঞানীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে । সুদীপ্তই যুৱ বিজ্ঞানী কাৰ্যক্ৰমৰ বাবে আৱেদন জনাইছিল । নিৰ্দিষ্ট পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত তেওঁক কাৰ্যসূচীৰ বাছনি কৰা হৈছিল ।

তাৰ পিছতে ইছৰোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ভ্ৰমণ কৰি ছাত্ৰজনে মহাকাশ অভিযানৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ অতি ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰে । বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰলৈ গৈ কেনেকৈ গৱেষণা চলায়, মহাকাশচাৰীসকলৰ থকা-মেলাৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আৰু মহাকাশত তেওঁলোকে কি ধৰণৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে এই সকলোবোৰ জ্ঞান সুদীপ্তই এই ভ্ৰমণকালত লাভ কৰে বুলি জানিবলৈ দিছে ।

YUVIKA 2026
নলবাৰীৰ ছাত্ৰ সুদীপ্ত কুমাৰ মিশ্ৰ (ETV Bharat)

কেৱল এয়াই নহয়, ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ তত্বাৱধানত সুদীপ্তই নিজ হাতেৰে ৰকেটৰ আৰ্হিও নিৰ্মাণ কৰে । নিজে ৰকেটৰ আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰাৰ এই শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতাই তেওঁক অভিভূত কৰি তুলিছে বুলি ছাত্ৰজনে ব্যক্ত কৰে । এই ভ্ৰমণে তেওঁৰ মনত থকা বিজ্ঞানী হোৱাৰ সপোনক সম্প্ৰতি আৰু অধিক দৃঢ় কৰি তুলিছে ।

YUVIKA 2026
সুদীপ্ত কুমাৰ মিশ্ৰ নিৰ্মাণ কৰা ৰ'ভাৰ আৰু ৰকেটৰ আৰ্হি (ETV Bharat)

ছাত্ৰজনে কয়, "ভাৰতৰ মুঠ ৪৫০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নিৰ্বাচিত হৈছিল । অসমৰ পৰা ১৪ গৰাকী । নলবাৰী একমাত্ৰ মই । তাত আমাক মহাকাশ বিজ্ঞানৰ বহু কথা শিকাইছে । মই দলীয়ভাৱে এখন ৰ'ভাৰ বনাইছিলোঁ আৰু ব্যক্তিগতভাৱে এখন ৰকেট বনাইছিলোঁ । ৰকেটখন তাত উৎক্ষেপনো কৰিছোঁ । বিজ্ঞানী হোৱাৰ সপোন আছে । মহাকাশচাৰী হৈ পৃথিৱীৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰো সপোন আছে ।"

YUVIKA 2026
ইছৰোৰ যুৱ বিজ্ঞানী কাৰ্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ নলবাৰীৰ ছাত্ৰৰ (ETV Bharat)

ছাত্ৰজনৰ এই সফলতাই অভিভাৱকৰ লগতে বিদ্যালয় আৰু স্থানীয় ৰাইজক আনন্দিত কৰি তুলিছে । গ্ৰামাঞ্চলৰ মেধাৱী ছাত্ৰ সুদীপ্তৰ এই যাত্ৰাই অসমৰ আন বহু শিক্ষাৰ্থীকো ভৱিষ্যতে মহাকাশ বিজ্ঞানক কেৰিয়াৰ হিচাপে বাছি ল'বলৈ আৰু আকাশ চুবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

অভাৱেই আবিষ্কাৰৰ মূল ! পানী বাঢ়িলে ওপৰলৈ, কমিলে তললৈ নামি যোৱা কলিযুগৰ খুঁটাবিহীন ‘ৰামসেতু’

TAGGED:

ইছৰোৰ যুৱ বিজ্ঞানী কাৰ্যক্ৰম
ইছৰো
নলবাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
YUVIKA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.