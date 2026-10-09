ETV Bharat / state

হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শনস্থলী নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক ধৰ্মপুৰ সাহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত

ইছলামধৰ্মীয়ে অকালবোধন পূজা কৰা নলবাৰীৰ এখন ৰজাদিনীয়া দুৰ্গা পূজা । শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক সাহপুৰ ৰাজঘাট জ্ঞানদায়িনী সভাৰ প্ৰস্ততি তুংগত উঠিছে ।

Nalbari Sahpur Durga puja committee Preparations for Durga Puja are in full swing
সাহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 9, 2026 at 6:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : নলবাৰীৰ এখন ৰজাদিনীয়া দুৰ্গা পূজাই ১০৭ বছৰত ভৰি দিলে । দেৱী দুৰ্গাক আদৰিবলৈ এই ঐতিহাসিক ৰজা দিনীয়া দুৰ্গোৎসৱ সাহপুৰ ৰাজঘাট পূজা সমিতিয়ে প্ৰস্তুতি তুংগত তুলিছে । পূজা বুলি দিনে-নিশাই উদ্যোক্তা সমিতিৰ সদস্যকে ধৰি স্থানীয় ৰাইজো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

প্ৰচলিত প্ৰবাদ তথা কিতাপ-পত্ৰত উল্লেখ থকা অনুসৰি, নলবাৰী চহৰৰ পৰা পশ্চিম দিশে প্ৰায় ১৭ কি:মি: নিলগত অৱস্থিত বুঢ়াদিয়া নৈৰ পাৰৰ ৰজা নাগক্ষই গা ধোৱা ঘাটত স্থাপিত হোৱা ধৰ্মপুৰ সাহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজাত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰো অনন্য অৱদান আছে । ১৯৮৫ চনৰ পৰাই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে দেৱী দুৰ্গাক অকালবোধন হিচাপে এই সাহপুৰ দুৰ্গা পূজাখন পাতি আহিছে ৷

ইছলামধৰ্মীয়ে অকালবোধন পূজা কৰা নলবাৰীৰ এখন ৰজাদিনীয়া দুৰ্গা পূজা (ETV Bharat Assam)
Nalbari Sahpur Durga puja committee Preparations for Durga Puja are in full swing
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক সাহপুৰ ৰাজঘাট জ্ঞানদায়িনী সভাৰ প্ৰস্ততি তুংগত (ETV Bharat Assam)

লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই পূজাভাগিৰ বহু মহত্ব আছে । কোনো সন্তানহীনতা অথবা ভিন্ন সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এই পূজাত মা দুৰ্গাৰ ওচৰত পূজা আগবঢ়ালে মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে । যাৰ বাবে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা সাহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজালৈ বহু ভক্ত আহে । ষষ্ঠীৰ পৰা একাদ্বশীলৈ প্ৰতিদিনেই সাহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজাত কেইবালাখ ভক্তৰ সমাগম হয়।

ইতিহাস :-

১৯৮৫ চনৰ কথা ৷ সাহপুৰ ৰাজঘাটৰ ওচৰৰ এঘৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে নিজৰ সন্তানক বচাবলৈ অকাবোধন দুৰ্গা পূজা কৰিছিল । দুৰ্গতি নাশিনী মা দুৰ্গাৰ চৰণত পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ পাছতে সেই পৰিয়ালটোৱে সকাহ পাইছিল । তেতিয়াৰ পৰাই পূজাভাগৰ মাহত্ব আৰু অধিক গাঢ় হৈ উঠে । ইটিভি ভাৰতৰ আগত স্থানীয় একাংশ লোকে এই কথা উল্লেখ কৰে ৷

লগতে বিভিন্ন গ্ৰন্থতো এই বিষয়ে উল্লেখ আছে বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰে ৷ যাৰ বাবে আজিও জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে এইখন পূজাভাগিত সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়ায় আহিছে ।

Nalbari Sahpur Durga puja committee Preparations for Durga Puja are in full swing
ঐতিহাসিক ধৰ্মপুৰ সাহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত (ETV Bharat Assam)

এই পূজা ভাগিৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য়ৰ বাবে ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও তেওঁলোকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল ৷ কাৰণ সেই মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়ালটোৰ কোনো সদস্যই বৰ্তমান নলবাৰীত নাথাকে আৰু পূজা কমিটীৰ সৈতেও প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোক যোগাযোগত নাই ৷

সেই মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়ালটো নলবাৰীত নাথাকিলেও বৰ্তমানেও পুৰণি একতাৰ জৰিডাল কোলেও চিঙি যাবলৈ দিয়া নাই ৷ যাৰ বাবে আজিও হিন্দু-মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে মিলিজুলি প্ৰতিবছৰে এই দুৰ্গাপূজা ভাগ অতি আৰম্বপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ৷

এইবাৰৰ পূজাৰ বাজেট :-

বুঢ়াদিয়া নৈৰ পাৰত অৱস্থিত এই সাহপুৰ ৰাজঘাটৰ দুৰ্গা পূজা এখন ঐতিহাসিক পূজা । এইবাৰ প্ৰায় ১৫ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে এই পূজা ভাগৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ এগৰাকী উদ্যোক্তাই কয়, ‘‘অহা ১৬ অক্টোবৰৰ পৰা ২১ অক্টোবৰলৈ ছয়দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰৰ দুৰ্গা পূজা চলিব । পূজাস্থলীত থকা স্থায়ী প্ৰতিমাতে পূজা-অৰ্চনা চলিব । এইবাৰ ১০৭ সংখ্যক বছৰত ভৰি দিয়া এই পূজাভাগৰ বাবে প্ৰায় ১৫ লাখ টকা খৰচ কৰা হৈছে ৷’’

Nalbari Sahpur Durga puja committee Preparations for Durga Puja are in full swing
ঐতিহাসিক ধৰ্মপুৰ সাহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজাই ১০৭ বছৰত ভৰি দিলে (ETV Bharat Assam)

এই পূজাৰ ধৰ্মীয় দিশৰ সমান্তৰালভাৱে মনোৰঞ্জনৰ বাবেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । পূজাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সাহপুৰ ৰাজঘাটত অসমৰ আগশাৰীৰ কেইবাখনো ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । এই কথা ইটিভি ভাৰতৰ আগত আয়োজক কমিটীৰ সদস্যই সদৰী কৰে ৷ সেয়েহে উদ্যোক্তা সমিতিয়ে বিগত বৰ্ষৰ লেখিয়াকৈ এইবেলিও সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে ।

সাহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজালৈ আপুনি আহিব কেনেকৈ :-

যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ দিশৰ পৰা ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ৰঙিয়া হৈ অথবা আমিনগাঁও-হাজো হৈ আহে, তেন্তে আপুনি নলবাৰী চহৰৰ পল্লা পথেৰে আহিব লাগিব । পল্লা পথেৰে পশ্চিম দিশে চামতা হৈ প্ৰায় ১৭ কি:মি: যাব লাগিব ।

যদি আপুনি বৰপেটাৰ দিশৰ পৰা এই পূজাভাগলৈ আহে, তেন্তে আপুনি সৰ্থেবাৰীৰ পৰা নলবাৰী অভিমুখী পথ ল’ব লাগিব । চামতাৰ চ'কৰ পৰা উত্তৰ দিশে কৈঠালকুছি সংযোগী পথেৰে ২ কি:মি: অতিক্ৰম কৰিলেই উপস্থিত হ’ব বুঢ়াদিয়া নৈৰ ঘাটত অৱস্থিত ৰজাদিনীয়া এই দুৰ্গা মন্দিৰ ভাগত ।

লগতে পঢ়ক : শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদৰ হাতৰ পৰশত উজ্জীৱিত বানৰ সেনাৰ কিষ্কিন্ধা ৰাজ্য

লগতে পঢ়ক : দুৰ্গা পূজাৰ বাণিজ্য়িকিকৰণ: গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুৰ্গা পূজাত টিকটৰ ব্যৱস্থা

TAGGED:

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ 2026
সাহপুৰ ৰাজঘাট পূজা সমিতি
হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতি
মুছলমানে কৰা দুৰ্গা পূজা
DURGA PUJA PREPARATION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.