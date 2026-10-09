হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শনস্থলী নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক ধৰ্মপুৰ সাহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত
ইছলামধৰ্মীয়ে অকালবোধন পূজা কৰা নলবাৰীৰ এখন ৰজাদিনীয়া দুৰ্গা পূজা । শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক সাহপুৰ ৰাজঘাট জ্ঞানদায়িনী সভাৰ প্ৰস্ততি তুংগত উঠিছে ।
Published : October 9, 2026 at 6:49 PM IST
নলবাৰী : নলবাৰীৰ এখন ৰজাদিনীয়া দুৰ্গা পূজাই ১০৭ বছৰত ভৰি দিলে । দেৱী দুৰ্গাক আদৰিবলৈ এই ঐতিহাসিক ৰজা দিনীয়া দুৰ্গোৎসৱ সাহপুৰ ৰাজঘাট পূজা সমিতিয়ে প্ৰস্তুতি তুংগত তুলিছে । পূজা বুলি দিনে-নিশাই উদ্যোক্তা সমিতিৰ সদস্যকে ধৰি স্থানীয় ৰাইজো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
প্ৰচলিত প্ৰবাদ তথা কিতাপ-পত্ৰত উল্লেখ থকা অনুসৰি, নলবাৰী চহৰৰ পৰা পশ্চিম দিশে প্ৰায় ১৭ কি:মি: নিলগত অৱস্থিত বুঢ়াদিয়া নৈৰ পাৰৰ ৰজা নাগক্ষই গা ধোৱা ঘাটত স্থাপিত হোৱা ধৰ্মপুৰ সাহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজাত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰো অনন্য অৱদান আছে । ১৯৮৫ চনৰ পৰাই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে দেৱী দুৰ্গাক অকালবোধন হিচাপে এই সাহপুৰ দুৰ্গা পূজাখন পাতি আহিছে ৷
লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই পূজাভাগিৰ বহু মহত্ব আছে । কোনো সন্তানহীনতা অথবা ভিন্ন সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এই পূজাত মা দুৰ্গাৰ ওচৰত পূজা আগবঢ়ালে মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে । যাৰ বাবে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা সাহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজালৈ বহু ভক্ত আহে । ষষ্ঠীৰ পৰা একাদ্বশীলৈ প্ৰতিদিনেই সাহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজাত কেইবালাখ ভক্তৰ সমাগম হয়।
ইতিহাস :-
১৯৮৫ চনৰ কথা ৷ সাহপুৰ ৰাজঘাটৰ ওচৰৰ এঘৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে নিজৰ সন্তানক বচাবলৈ অকাবোধন দুৰ্গা পূজা কৰিছিল । দুৰ্গতি নাশিনী মা দুৰ্গাৰ চৰণত পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ পাছতে সেই পৰিয়ালটোৱে সকাহ পাইছিল । তেতিয়াৰ পৰাই পূজাভাগৰ মাহত্ব আৰু অধিক গাঢ় হৈ উঠে । ইটিভি ভাৰতৰ আগত স্থানীয় একাংশ লোকে এই কথা উল্লেখ কৰে ৷
লগতে বিভিন্ন গ্ৰন্থতো এই বিষয়ে উল্লেখ আছে বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰে ৷ যাৰ বাবে আজিও জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে এইখন পূজাভাগিত সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়ায় আহিছে ।
এই পূজা ভাগিৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য়ৰ বাবে ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও তেওঁলোকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল ৷ কাৰণ সেই মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়ালটোৰ কোনো সদস্যই বৰ্তমান নলবাৰীত নাথাকে আৰু পূজা কমিটীৰ সৈতেও প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোক যোগাযোগত নাই ৷
সেই মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়ালটো নলবাৰীত নাথাকিলেও বৰ্তমানেও পুৰণি একতাৰ জৰিডাল কোলেও চিঙি যাবলৈ দিয়া নাই ৷ যাৰ বাবে আজিও হিন্দু-মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে মিলিজুলি প্ৰতিবছৰে এই দুৰ্গাপূজা ভাগ অতি আৰম্বপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ৷
এইবাৰৰ পূজাৰ বাজেট :-
বুঢ়াদিয়া নৈৰ পাৰত অৱস্থিত এই সাহপুৰ ৰাজঘাটৰ দুৰ্গা পূজা এখন ঐতিহাসিক পূজা । এইবাৰ প্ৰায় ১৫ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে এই পূজা ভাগৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ এগৰাকী উদ্যোক্তাই কয়, ‘‘অহা ১৬ অক্টোবৰৰ পৰা ২১ অক্টোবৰলৈ ছয়দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰৰ দুৰ্গা পূজা চলিব । পূজাস্থলীত থকা স্থায়ী প্ৰতিমাতে পূজা-অৰ্চনা চলিব । এইবাৰ ১০৭ সংখ্যক বছৰত ভৰি দিয়া এই পূজাভাগৰ বাবে প্ৰায় ১৫ লাখ টকা খৰচ কৰা হৈছে ৷’’
এই পূজাৰ ধৰ্মীয় দিশৰ সমান্তৰালভাৱে মনোৰঞ্জনৰ বাবেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । পূজাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সাহপুৰ ৰাজঘাটত অসমৰ আগশাৰীৰ কেইবাখনো ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । এই কথা ইটিভি ভাৰতৰ আগত আয়োজক কমিটীৰ সদস্যই সদৰী কৰে ৷ সেয়েহে উদ্যোক্তা সমিতিয়ে বিগত বৰ্ষৰ লেখিয়াকৈ এইবেলিও সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে ।
সাহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজালৈ আপুনি আহিব কেনেকৈ :-
যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ দিশৰ পৰা ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ৰঙিয়া হৈ অথবা আমিনগাঁও-হাজো হৈ আহে, তেন্তে আপুনি নলবাৰী চহৰৰ পল্লা পথেৰে আহিব লাগিব । পল্লা পথেৰে পশ্চিম দিশে চামতা হৈ প্ৰায় ১৭ কি:মি: যাব লাগিব ।
যদি আপুনি বৰপেটাৰ দিশৰ পৰা এই পূজাভাগলৈ আহে, তেন্তে আপুনি সৰ্থেবাৰীৰ পৰা নলবাৰী অভিমুখী পথ ল’ব লাগিব । চামতাৰ চ'কৰ পৰা উত্তৰ দিশে কৈঠালকুছি সংযোগী পথেৰে ২ কি:মি: অতিক্ৰম কৰিলেই উপস্থিত হ’ব বুঢ়াদিয়া নৈৰ ঘাটত অৱস্থিত ৰজাদিনীয়া এই দুৰ্গা মন্দিৰ ভাগত ।