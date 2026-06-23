নলবাৰীৰ লগুণ বিতৰ্ক; বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত সেৱা লৈ ক্ষমা ভিক্ষা দুই আৰক্ষীৰ

নলবাৰীৰ লগুণ বিতৰ্ক; বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত সেৱা লৈ ক্ষমা ভিক্ষা দুই আৰক্ষীৰ
নলবাৰীৰ নীট কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগুণ খোলা বিতৰ্কৰ অন্ত । বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত ভুল স্বীকাৰ কৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা আৰক্ষীৰ ।
Published : June 23, 2026 at 6:47 PM IST
নলবাৰী : অৱশেষত বেলশৰৰ বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত নীট কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাৰ্থীক লগুণ খুলিবলৈ বাধ্য কৰোৱা কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীয়ে পূজা দি সেৱা জনাই ক্ষমা বিচৰিলে। লগে লগে নীটত লগুণ খুলি ৰখাক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰো মঙলবাৰে অন্ত পৰে ।
উল্লেখ্য যে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত নীটৰ পুনৰ পৰীক্ষাত নলবাৰীৰ মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰাচুৰ্য ভাৰদ্বাজ নামৰ চামতাৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক তালাচীৰ নামত লগুণ খুলিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল ।
পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনাটো সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰাত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল । লগতে এই ঘটনাই ব্ৰাহ্মণ সমাজ তথা হিন্দু সমাজৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।
অৱশেষত লগুণ খুলিবলৈ বাধ্য কৰোৱা দুই আৰক্ষী বিষয়া কুসুম কুমাৰ বসুমতাৰী আৰু পৱন কলিতাই নলবাৰীৰ বেলশৰস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত সেৱা লৈ ক্ষমা বিচাৰিলে । লগতে এনে ভুল আৰু আগলৈ নহয় বুলি দুয়োগৰাকী বিষয়াই উপস্থিত সকলোকে জনায় ।
অজানিতে হোৱা ভুলৰ বাবে মঙলবাৰে দুয়োগৰাকী আৰক্ষীয়ে বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত সেৱা লৈ ক্ষমা খোজে । ইয়াৰ উপৰি এই ঘটনাৰ পৰা অন্য লোককো শিক্ষা ল'বলৈ দুয়োগৰাকী আৰক্ষীয়ে আহ্বান জনায় ।
উল্লেখ্য যে নলবাৰীত ২১ জুনৰ নীটৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ পথত প্ৰাচুৰ্য ভৰদ্বাজ নামৰ পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ লগুণ খুলি পৰিয়ালৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীয়ে । লগুণ খোলা প্ৰক্ৰিয়া আচলতে ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰে কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও উক্ত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় ।
যাৰ ফলত মঙলবাৰে নলবাৰীৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বেলশৰ বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত আঁঠু লৈ সেৱা কৰি ক্ষমা বিচাৰি বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটালে আৰক্ষী কনিষ্টবল পৱন কলিতা আৰু আৰক্ষী বিষয়া কুসুম কুমাৰ বসুমতাৰীয়ে ।
নলবাৰীৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক কুসুম কুমাৰ বসুমতাৰীৰ লগতে আৰক্ষী কনিষ্টবল পৱন কলিতা, অখিল ভাৰত ব্ৰাহ্মণ ফ্ৰণ্টৰ উপদেষ্টা, মুখ্য সম্পাদকৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় আন আন বিষয়ববীয়াৰ উপৰি জিলা সমিতিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত মিশ্ৰৰ উপস্থিতিত আৰক্ষী কনিষ্টবল পৱন কলিতাই ক্ষমা বিচাৰে ।
ইতিমধ্যে প্ৰাচুৰ্য ভৰদ্বাজৰ পিতৃ অমল কুমাৰ শৰ্মা আৰু মাতৃ ডঃ ৰুণুমী ভাগৱতী উপস্থিত হৈ এই বিতৰ্কৰ অন্ত পৰাত সুখ অনুভৱ কৰে৷ আৰু ভবিষ্যতে যাতে এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ প্ৰতি সজাগ হ’বলৈ আহ্বান জনায় ।
এই সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "সিদিনাখন আমি তাত ডিউটীত আছিলোঁ । পোন প্ৰথমতে মই সমূহ হিন্দু সমাজ আৰু ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, আমি বহুত অনুতপ্ত ।"