মহানায়কলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ৫২ ফুট উচ্চতাৰ গীটাৰেৰে দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিবলৈ সাজু নলবেইৰা

মহানায়কলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ৫২ ফুট উচ্চতাৰ গীটাৰেৰে দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিবলৈ সাজু নলবেইৰা
৫ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৩ দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব নলবাৰীৰ শ্ৰীশ্ৰী হৰিমন্দিৰৰ ৰাস মহোৎসৱ ।
Published : November 4, 2025 at 9:30 AM IST
নলবাৰী : শৰতৰ শুভ্ৰ জোনাকত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা উদযাপনক লৈ উখল-মাখল ৰাজ্য । কাইলৈ আৰম্ভ হ'ব ৰাস । তাৰ মাজতে দেখা গৈছে ৰাস মহোৎসৱ সমিতিসমূহৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি । ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আগশাৰীৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক নলবাৰীৰ শ্ৰীশ্ৰী হৰিমন্দিৰতো ৰাস মহোৎসৱক লৈ প্ৰস্তুতি তুংগত । ৯২ সংখ্যক পৱিত্ৰ ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে অন্তিম পৰশত ব্যস্ত সকলো ।
উত্তোলন কৰিব ৯২ খন পতাকা :
শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা প্ৰতীকী আৰু জীৱন্ত ৰূপত দেখুৱাবলৈ সাজু হৈ উঠিছে নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱ সমিতি । এই মহোৎসৱক লৈ ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতিৰ ৯৫ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে বুলি শ্ৰীশ্ৰী হৰি মন্দিৰ ৰাস মহোৎসৱ সমিতিয়ে জানিবলৈ দিছে । অহা ৫ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৩ দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰৰ ৰাস মহোৎসৱ । ১৭ নৱেম্বৰলৈ চলিবলগীয়া এই মহোৎসৱৰ প্ৰথমদিনা পুৱা ৯২ খন পতাকা উত্তোলনেৰে ৰাসৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব । ইয়াৰে ৰাস মহোৎসৱ সমিতিৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই মূল পতাকা উত্তোলন কৰি বাকী সকলো বিষয়ববীয়াই ৯২ খন পতাকা উত্তোলন কৰিব ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী :
সন্ধিয়া বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে উদ্বোধন কৰিব ৰাস মহোৎসৱৰ । এই অনুষ্ঠানটোত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । ৰাস মহোৎসৱত এইবাৰ সমাহাৰ হ'ব হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ সুউচ্চ প্ৰতিচ্ছবি আৰু এখন গীটাৰ । ইতিমধ্যে গীটাৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে যদিও অন্তিম পৰশত ব্যস্ত শিল্পীসকল । হৰিমন্দিৰৰ বাকৰিতেই থাকিব এই গীটাৰখনৰ লগতে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবি । সংগীতৰ মহানায়ক গৰাকীৰ ৫২ বছৰ বয়সত মহাপ্ৰয়াণ হেতুকে ৫২ ফুট উচ্চতাৰ হ'ব এই প্ৰতিচ্ছবি ।
১০ হাজাৰে পৰিৱেশন কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ গীত :
একেদৰে আধ্যাত্মিকতাৰে সকলো অনুষ্ঠানৰ মাজতে ৬ নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধা জনাই নলবাৰীৰ চৰকাৰী গৰ্ডন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত একেলগে ১০ হাজাৰ নলবৰীয়া শিল্পী অনুৰাগীয়ে শিল্পীগৰাকীৰ গীতেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব । তাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । জুবিন গাৰ্গৰ বন্ধু গীতিকাৰ দিগন্ত ভাৰতীৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠানৰ । এই অনুষ্ঠানটোত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰী ।
জীৱন্ত ৰাসৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত :
নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত এইবাৰো থাকিব জীৱন্ত ৰাস । মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধান নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱত বিগত তিনি বছৰৰ পৰা সমাহাৰ ঘটোৱা হৈছে জীৱন্ত ৰাসৰ । তাৰ বাবে স্থানীয় শিল্পী সকলে দিনে-নিশাই আখৰাত ব্যস্ত হৈ থকা বুলি উদ্যোক্তা সমিতিয়ে সদৰী কৰিছে । আনহাতে এইবাৰ ৬০ টাতকৈও অধিক মৃন্ময় মূৰ্তিৰ ষ্টল থাকিব য’ত প্ৰায় ৪৫০ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে । কেৱল বৈদ্যুতিক সংযোগ দিবলৈহে এতিয়া বাকী মৃন্ময় মূৰ্তি সমূহত । ৰাসত এইবাৰ থাকিব অসমৰ আগশাৰীৰ ৫ খনকৈ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ । সমান্তৰালকৈ পুতলা ৰাসৰো আয়োজন কৰিছে উদ্যোক্তা সমিতিয়ে । অইনবাৰৰ দৰে এইবেলিও নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ থলীত থাকিব পুতলা ৰাস । একেদৰে বাণিজ্য মেলা, গ্ৰন্থমেলা, নলবেইৰা হাট আদিৰো আয়োজন কৰা হৈছে ।
ইপিনে, প্ৰশাসনিক দিশত জিলা প্ৰশাসন আৰু ৰাস মহোৎসৱৰ সকলো বিষয়ববীয়াই প্ৰতিটো দিশতে তৎপৰ হৈছে । জিলা প্ৰশাসনৰ লগত হাজাৰ হাজাৰ স্বেচ্ছাসেৱকে সেৱা আগবঢ়াব ৰাস মহোৎসৱত ।