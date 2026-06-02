আৰক্ষীৰ পাঁচটা বুলেটে প্ৰাণ ল’লে ৰ’জৰ...কিদৰে ঘটিছিল সমগ্ৰ ঘটনা ?
আছুৰ নেতা মাধুৰ্যৰ হত্যাকাৰী ৰ’জ আলীৰ আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্য়ু হয় ৷ তাৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি দেখা গৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া ৷
Published : June 2, 2026 at 10:02 AM IST
নলবাৰী: এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড, ঘটনাৰ ২৪ ঘণ্টা নৌহওঁতেই আৰক্ষীৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱালে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্তই ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমলৈকে সকলোতে কেৱল চৰ্চা হৈছে এই বিষয়ক লৈ ৷ কোনোৱে আৰক্ষীৰ কাৰ্যক সমৰ্থন জনোৱাৰ বিপৰীতে আন একাংশই ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
ঘটনা দেওবাৰৰ নিশাৰ ৷ নলবাৰীৰ গংগাপুৰ অঞ্চলত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ পশ্চিম নলবাৰী জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মাধুৰ্য বৰ্মনৰ মৃতদেহ ৷ তেওঁৰ কাষতেই আহত অৱস্থাত পৰি ৰৈছিল সম্পৰ্কীয় ভনীয়েক, যি এতিয়া হাস্পতালৰ আই চি ইউত জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে ৷ প্ৰথমে এয়া দুৰ্ঘটনা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঘটনা এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি জানিব পাৰে আৰক্ষীয়ে ৷
প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ বাবেই আক্ৰমণ
আছুৰ নেতা মাধুৰ্যৰ সম্পৰ্কীয় ভগ্নীগৰাকীক দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল আছিফ আলী ওৰফে ৰ’জ নামৰ যুৱকজনে ৷ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষত অধ্যয়নৰত মাধুৰ্যৰ ভনীয়েকে বাৰে বাৰে প্ৰত্যাখান কৰিছিল ৰ’জৰ প্ৰস্তাৱ ৷ যাৰ বাবে পূৰ্বেও কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰলৈ আহি অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৰ’জে ৷
কিন্তু দেওবাৰে নিশা সকলো সীমা চেৰাই এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰে ৰ’জ আলী নামৰ যুৱকজনে ৷ ককায়েক মাধুৰ্যৰ সৈতে কিশোৰীগৰাকী নলবাৰী চহৰৰ পৰা গংগাপুৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় ৩০০ মিটাৰ দূৰত আগভেটি ধৰে ৰ’জে ৷ তাৰ পাছতেই চোকা অস্ত্ৰৰে মাধুৰ্যৰ লগতে কিশোৰীগৰাকীকো আক্ৰমণ কৰে ৰ’জ আলী নামৰ যুৱকজনে ৷ এই আক্ৰমণত থিতাতে নিহত হয় আছুৰ নেতা মাধুৰ্য বৰ্মন ৷ আনহাতে কিশোৰীগৰাকী বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন ৷
২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ
এই ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰিছিল ৰ’জ আলীয়ে ৷ ইফালে এজন অসমীয়া যুৱকক এইদৰে হত্যা কৰা তথা এগৰাকী অসমীয়া কিশোৰীক আক্ৰমণ কৰাৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠে বিভিন্নজন ৷ আছুকে ধৰি বিভিন্ন পক্ষই ঘটনাৰ উচিত বিচাৰৰ দাবী জনায় ৷ ৰ’জৰ সন্ধানত অভিযান চলাই অৱশেষত আৰক্ষীয়ে নলবাৰী জিলাৰ চাতেৰ চৰ অঞ্চলত তেওঁক উদ্ধাৰ কৰে ৷ কিন্তু আটক কৰি থানালৈ আনিবলৈ খোজাৰ সময়তেই আৰক্ষীৰ পিস্তল কাঢ়ি আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় যুৱকজন ৷ প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাত গুলীবিদ্ধ হয় ৰ’জ আলী ৷ আৰক্ষীয়ে তেওঁক এম্বুলেঞ্চৰ সহায়ত নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ আনে ৷
পাঁচটাকৈ গুলী লাগিছিল ৰ’জৰ দেহত
নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাঃ বাবুল বেজবৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমক সদৰী কৰা অনুসৰি গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ ফলত ঘটনাস্থলীতেই মৃত্যু হৈছিল ৰ’জৰ ৷ তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে যুৱকজনৰ শৰীৰত পাঁচটাকৈ গুলীৰ আঘাতৰ চিন পোৱা গৈছে ৷ বুকু আৰু পেটৰ তলৰ অংশত লাগিছিল গুলীকেইটা ৷
এনকাউণ্টাৰক লৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া
এই ঘটনাৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যম আৰু সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ একাংশই আৰক্ষীৰ গুলীচালনা কাৰ্যক সমৰ্থন জনাই এনে অপৰাধ সংঘটিত কৰা অপৰাধীৰ সৈতে এই ধৰণৰ শাস্তিয়েই হ’ব লাগে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে ৷ ধৰ্ষণ, হত্যাকাণ্ড আদি সংঘটিত কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে এনে তাৎক্ষণিক শাস্তি প্ৰয়োগ কৰাটোৱেই উত্তম বুলি কয় বহুজনে ৷ আন একাংশই অৱশ্যে এই কাৰ্যক বেআইনী বুলি অভিযোগ কৰি আইন-আদালতৰ দ্বাৰাহে দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰা উচিত বুলি ক’ব খোজে ৷
মৃতকৰ বাসগৃহত উপস্থিত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী
নলবাৰীৰ গংগাপুৰত অকাল মৃত্যুক সাৱটি লোৱা আছু নেতা মাধুৰ্য বৰ্মনৰ চমতাস্থিত বাসগৃহত সোমবাৰে সন্ধিয়া উপস্থিত হয় প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী । তেওঁ পৰিয়ালটিক সমাবেদনা জনাই দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘যিটো ঘটনা সংঘটিত হ’ল, আমি সকলোৱে গৰিহণা দিছোঁ ৷ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতএক দৃষ্টান্তমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বাকী যি অভিযুক্ত আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও তদন্ত চলাই আছে । আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু জিলা প্ৰশাসনক ধন্যবাদ দিছোঁ । এইবোৰ সামাজিক ব্যাধিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যই ভৱিষ্যতৰ বাবে এক সকীয়নি হিচাপে কাম কৰিব ।’’
পুত্ৰক হেৰুওৱাৰ পাছতো আৰক্ষীৰ পদক্ষেপক লৈ সুখী মাধুৰ্যৰ পিতৃ
গংগাপুৰৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত ৰ'জ আলী আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰত নিহত হোৱা খবৰত সুখী মাধুৰ্যৰ পিতৃ । অসম চৰকাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰক্ষী আৰু সংবাদমাধ্যমক ধন্যবাদ জনাইয় মাধুৰ্যৰ পিতৃয়ে । উল্লেখ্য যে ঘৰখনৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল মাধুৰ্য ।
