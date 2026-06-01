আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত নলবাৰী হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আছিফ আলী
আছু নেতা মাধুৰ্য বৰ্মনক আছিফ আলীয়ে ৰাজপথতে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল । আনহাতে, তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় ভগ্নী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসালয়ত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজি আছে ।
আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত নলবাৰী হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আছিফ আলী (ETV Bharat Assam)
Published : June 1, 2026 at 2:48 PM IST
নলবাৰী : অসম আৰক্ষীৰ যুদ্ধংদেহী স্থিতি । ২৪ ঘণ্টা নৌহওঁতেই নলবাৰীৰ আছু নেতা মাধুৰ্য্য় বৰ্মনৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত আছিফ ওৰফে ৰ'জ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে ।
নলবাৰীৰ গংগাপুৰত সংঘটিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আছিফ আলী ওৰফে ৰ'জ আলীক মুকালমুৱা চৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল । কিন্তু আটক কৰাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ পৰা বন্দুক কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল আছিফ আলীয়ে ।
সেই সময়তে পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আছিফক আৰক্ষীয়ে গুলী কৰে। এই এনকাউণ্টাৰত নলবাৰীৰ আছু নেতাৰ হত্যা আৰু ভগ্নীক আক্ৰমণৰ মূল অভিযুক্ত আছিফ আলী ওৰফে ৰ'জ আলী নিহত হয় ।
বিতং খবৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰক ।