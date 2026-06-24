নলবাৰীৰ লগুণ বিতৰ্ক; উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক কুসুম কুমাৰ বসুমতাৰীক হাইলাকান্দিলৈ শাস্তিমূলক বদলি
নীট প্ৰাৰ্থীৰ তালাচীৰ নামত লগুণ খুলি বিতৰ্কৰ সোমাই পৰা আৰক্ষী বিষয়া কুসুম কুমাৰ বসুমতাৰীক হাইলাকান্দিলৈ শাস্তিমূলক বদলি কৰা হৈছে ৷
Published : June 24, 2026 at 12:26 PM IST
নলবাৰী : বিপদে লগ এৰা নাই নলবাৰীৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক কুসুম কুমাৰ বসুমতাৰীৰ ৷ ভূক্তভোগীৰ পৰিয়ালে ক্ষমা কৰিলেও ক্ষমা নকৰিলে চৰকাৰ তথা গৃহ বিভাগে ।
নীট কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাৰ্থীক লগুণ খুলিবলৈ বাধ্য কৰোৱা কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক শাস্তিমূলকভাৱে হাইলাকান্দিলৈ বদলি কৰা হৈছে ৷
হাইলাকান্দিৰ কাটলিচৰাৰ 21st APBn লৈ বদলি কৰা হয় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক । অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে মঙলবাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে অনুষ্ঠিত নীট ইউজি ২০২৬ৰ পুনৰ পৰীক্ষাত নলবাৰীৰ মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত তালাচীৰ সময়ত প্ৰাচুৰ্য ভাৰদ্বাজ নামৰ চামতাৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক লগুণ খুলিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল ।
এই কাৰ্যই পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালক মানসিকভাৱে আঘাত হানে ।
এই ঘটনা ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় আৰু ব্ৰাহ্মণ সমাজ তথা হিন্দু সমাজৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় । পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ মাতৃয়ে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো এই বিষয়টোত দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰি উপযুক্ত তদন্তৰ আহ্বান জনায় ।
তেওঁৰ মতে ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু পৰীক্ষাৰ নিৰাপত্তা দুয়োটা বিষয়ৰ মাজত সামঞ্জস্য কৰাটো প্ৰয়োজন ।
ইফালে ঘটনা খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে জিলাখনত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বিভিন্নজনে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে । অৱশেষত লগুণ খুলিবলৈ বাধ্য কৰোৱা দুই আৰক্ষী বিষয়া কুসুম কুমাৰ বসুমতাৰী আৰু পৱন কলিতাই নলবাৰীৰ বেলশৰস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত সেৱা লৈ ক্ষমা বিচাৰিবলৈ বাধ্য হয় ।
তেওঁলোকে লগতে এনে ভুল আৰু আগলৈ নহয় বুলি উপস্থিত সকলোকে জনায় । ইয়াৰ উপৰি এই ঘটনাৰ পৰা অন্য লোককো শিক্ষা ল'বলৈ দুয়োগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই আহ্বান জনায় ।