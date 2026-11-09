গুৱাহাটীক চেৰ পেলাই নলবাৰী চহৰত সৰ্বাধিক হাৰত বায়ু প্ৰদূষণ, ইয়াৰ কাৰণ কি ?

গুৱাহাটীক চেৰ পেলাই নলবাৰী চহৰত সৰ্বাধিক হাৰত বায়ু প্ৰদূষণ, ইয়াৰ কাৰণ কি ?
গুৱাহাটীতকৈ নলবাৰী, নগাঁৱত সৰ্বাধিক হাৰত বায়ু প্ৰদূষণ ৷ নলবাৰীত বিগত ২৪ ঘণ্টাত AQI ১৬৮লৈ বৃদ্ধি ।
Published : November 9, 2026 at 10:46 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 10:54 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাত ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা । বিশেষকৈ দেওবাৰে দীপাৱলী উপলক্ষে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মাজনিশালৈকে অব্যাহত আছে ফটকা আৰু আতচবাজীৰ শব্দ ।
আতচবাজীৰ বিকট শব্দৰ সমান্তৰালকৈ সৃষ্টি হোৱা ধোঁৱাই আৱৰি ধৰে অসমৰ আকাশ-বতাহ। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো চহৰত অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ।
সোমবাৰে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যৰ চহৰসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক হাৰত বায়ু প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পাইছে নলবাৰীত ৷ বৰ্তমান নলবাৰীত বায়ুৰ গুণাগুণৰ সূচাংক চমুকৈ AQI ২৪ ঘণ্টাত ৭৬ৰ পৰা ১৬৮লৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
আনহাতে, বায়ু প্ৰদূষণৰ তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে নগাঁও । নগাঁৱৰ AQI ৫৩ৰ পৰা বৃদ্ধি পাই ১৬০ত উপনীত হৈছে । তৃতীয় স্থানত আছে গুৱাহাটী মহানগৰী । গুৱাহাটীৰ বায়ুৰ গুণাগুণৰ সূচাংক ১০৮ৰ পৰা বৃদ্ধি পাই ১৪৯ হৈছে । অৰ্থাৎ দীপাৱলীৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ তিনিখন চহৰতে বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰ আৰু শিলচৰত বায়ুৰ গুণাগুণ তুলনামূলকভাৱে উন্নত অৱস্থাত আছে । শিৱসাগৰত AQI ৮০ আৰু শিলচৰত AQI ৬৯ হৈছে । দুয়োখন চহৰতে বায়ুৰ গুণাগুণ সন্তোষজনক শ্ৰেণীত আছিল ।
সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডৰ এই তথ্যই স্পষ্ট কৰিছে যে দীপাৱলীৰ আগদিনাৰ পৰা অব্যাহত থকা ফটকা আৰু আতচবাজীৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো চহৰত বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে । পোহৰৰ উৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতে আতচবাজীৰ ধোঁৱাই পৰিৱেশৰ ওপৰত পেলোৱা নেতিবাচক প্ৰভাৱ পুনৰ এবাৰ পোহৰলৈ আহিছে ।
লগতে পঢ়ক: কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত ফটকা-আতচবাজীৰ বিকট শব্দত আতংকিত পক্ষীকুল