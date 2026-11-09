ETV Bharat / state

গুৱাহাটীক চেৰ পেলাই নলবাৰী চহৰত সৰ্বাধিক হাৰত বায়ু প্ৰদূষণ, ইয়াৰ কাৰণ কি ?

গুৱাহাটীতকৈ নলবাৰী, নগাঁৱত সৰ্বাধিক হাৰত বায়ু প্ৰদূষণ ৷ নলবাৰীত বিগত ২৪ ঘণ্টাত AQI ১৬৮লৈ বৃদ্ধি ।

nalbari city is the highest air pollution this year
গুৱাহাটীত ফটকা আৰু আতচবাজী ফুটুৱা সময়ৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2026 at 10:46 PM IST

|

Updated : November 9, 2026 at 10:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাত ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা । বিশেষকৈ দেওবাৰে দীপাৱলী উপলক্ষে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মাজনিশালৈকে অব্যাহত আছে ফটকা আৰু আতচবাজীৰ শব্দ ।

আতচবাজীৰ বিকট শব্দৰ সমান্তৰালকৈ সৃষ্টি হোৱা ধোঁৱাই আৱৰি ধৰে অসমৰ আকাশ-বতাহ। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো চহৰত অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ।

nalbari city is the highest air pollution this year
গুৱাহাটীত ফটকা আৰু আতচবাজী ফুটুৱা সময়ৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

সোমবাৰে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যৰ চহৰসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক হাৰত বায়ু প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পাইছে নলবাৰীত ৷ বৰ্তমান নলবাৰীত বায়ুৰ গুণাগুণৰ সূচাংক চমুকৈ AQI ২৪ ঘণ্টাত ৭৬ৰ পৰা ১৬৮লৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

আনহাতে, বায়ু প্ৰদূষণৰ তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে নগাঁও । নগাঁৱৰ AQI ৫৩ৰ পৰা বৃদ্ধি পাই ১৬০ত উপনীত হৈছে । তৃতীয় স্থানত আছে গুৱাহাটী মহানগৰী । গুৱাহাটীৰ বায়ুৰ গুণাগুণৰ সূচাংক ১০৮ৰ পৰা বৃদ্ধি পাই ১৪৯ হৈছে । অৰ্থাৎ দীপাৱলীৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ তিনিখন চহৰতে বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

nalbari city is the highest air pollution this year
গুৱাহাটীত ফটকা আৰু আতচবাজী ফুটুৱা সময়ৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰ আৰু শিলচৰত বায়ুৰ গুণাগুণ তুলনামূলকভাৱে উন্নত অৱস্থাত আছে । শিৱসাগৰত AQI ৮০ আৰু শিলচৰত AQI ৬৯ হৈছে । দুয়োখন চহৰতে বায়ুৰ গুণাগুণ সন্তোষজনক শ্ৰেণীত আছিল ।

সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডৰ এই তথ্যই স্পষ্ট কৰিছে যে দীপাৱলীৰ আগদিনাৰ পৰা অব্যাহত থকা ফটকা আৰু আতচবাজীৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো চহৰত বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে । পোহৰৰ উৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতে আতচবাজীৰ ধোঁৱাই পৰিৱেশৰ ওপৰত পেলোৱা নেতিবাচক প্ৰভাৱ পুনৰ এবাৰ পোহৰলৈ আহিছে ।

লগতে পঢ়ক: কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত ফটকা-আতচবাজীৰ বিকট শব্দত আতংকিত পক্ষীকুল

Last Updated : November 9, 2026 at 10:54 PM IST

TAGGED:

প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ড
গুৱাহাটীৰ বায়ুৰ গুণাগুণৰ সূচাংক
নলবাৰীৰ বায়ুৰ গুণাগুণৰ সূচাংক
নগাঁৱত বায়ুৰ গুণাগুণৰ সূচাংক

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.