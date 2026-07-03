ETV Bharat / state

এমাহজোৰা যুদ্ধৰ অন্তত GMCH-ত মৃত্যু নলবাৰীত আক্ৰমণৰ বলি হোৱা মৃদুমুদ্ৰ ডেকাৰ

নলবাৰীৰ গংগাপুৰৰ বৰ্বৰ নৃশংসকাণ্ডত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱতী মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ মৃত্যু । চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ।

Nalbari assault victim Mridumudra Deka dies after month-long battle at GMCH in Guwahati
GMCH-ত মৃত্যু নলবাৰীত আক্ৰমণৰ বলি হোৱা মৃদুমুদ্ৰ ডেকাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 10:07 AM IST

|

Updated : July 3, 2026 at 10:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : মৃদুমুদ্ৰা ডেকা আৰু নাই ৷ শুকুৰবাৰে পুৱা ৭.৩০ বজাত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যুৱতীগৰাকীয়ে মৃত্যুক আকোৱালি লয় ৷

মৃদুমুদ্ৰা ডেকা বুলি কওঁতে হয়তো আপুনিও ধৰিব পাৰিছে আমি নলবাৰীৰ গংগাপুৰত ৩১ মে’ৰ সন্ধিয়া ৰ’জ আলী ওৰফে আছিফ খানৰ আক্ৰমণত আহত হোৱা কিশোৰীগৰাকীৰ কথাই কৈছো ৷ ৰ'জ আলীৰ আক্ৰমণত কিশোৰীগৰাকীয়ে মূৰ, পিঠি, মুখ, হাতত আঘাত পাইছিল ৷ সেই তেতিয়াৰে পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কিশোৰীগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৷

অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আইচিইউত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজ দি থকা নলবাৰীৰ কিশোৰীগৰাকীয়ে ৷

  • ৩১ মে’ৰ সমগ্ৰ ঘটনাটো

পশ্চিম নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক মাধুৰ্য বৰ্মনে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয়বৰ্ষৰ ছাত্ৰী মৃদুমুদ্ৰা ডেকাক লৈ নলবাৰী চহৰত কিতাপ কিনিবলৈ গৈছিল ৷ মাধুৰ্য বৰ্মনৰ সম্পৰ্কীয় ভনীয়েক আছিল মৃদুমুদ্ৰা ৷ কিতাপ কিনি ঘৰলৈ দুয়ো উভতি আহি থকা অৱস্থাতে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় ৩০০ মিটাৰ নিলগত আক্ৰমণৰ বলি হয় দুয়ো ককায়েক-ভনীয়েক ৷

ৰ’জ আলী নামৰ যুৱকজনৰ চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত থিতাতে নিহত হৈছিল মাধুৰ্য বৰ্মন ৷ আনহাতে এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল মৃদুমুদ্ৰা ডেকা ৷ তাৰ পাছতে আহত মৃদুমুদ্ৰা ডেকাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ এই ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ নলবাৰীত ব্যাপক ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ কিছু লোকে এই ঘটনাক “লাভ জেহাদ” বুলিও অভিহিত কৰিছিল ৷

ইফালে আৰক্ষীয়েও এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু অভিযুক্ত ৰোজ আলীক কৰায়ত্ত কৰে ৷ কিন্তু আটক কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ পৰা বন্দুক কাঢ়ি পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল আছিফ আলীয়ে ৷ যাৰ ফলত আছিফক আৰক্ষীয়ে গুলী কৰে । এই এনকাউণ্টাৰত নলবাৰীৰ আছু নেতাৰ হত্যা আৰু ভগ্নীক আক্ৰমণৰ মূল অভিযুক্ত আছিফ আলী ওৰফে ৰোজ আলী নিহত হয় ।

অৱশেষত উক্ত ঘটনাৰ প্ৰায় এটা মাহৰ পাছত জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি হাৰ মানিলে নলবাৰীকাণ্ডত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা মৃদুমুদ্ৰ ডেকাই ৷ ককায়েকৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় এটা মাহৰ পাছতে GMCH-ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় মৃদুমুদ্ৰ ডেকাৰ ৷

লগতে পঢ়ক : আৰক্ষীৰ পাঁচটা বুলেটে প্ৰাণ ল’লে ৰ’জৰ...কিদৰে ঘটিছিল সমগ্ৰ ঘটনা ?

লগতে পঢ়ক : আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত নলবাৰী হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আছিফ আলী

লগতে পঢ়ক : অপৰাধীয়ে ভয় খাব পৰা ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে: সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য

লগতে পঢ়ক : ৰ'জ আলীৰ দৰে মানসিকতাৰ মানুহক য’তে পাই তাতে মাৰি পেলাই দিব লাগে: সত্যৰঞ্জন বৰা

Last Updated : July 3, 2026 at 10:32 AM IST

TAGGED:

নলবাৰী
মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ মৃত্যু
নলবাৰীৰ গংগাপুৰৰ বৰবৰ নৃশংসকাণ্ড
নলবাৰীৰ ৰ’জ আলী
MRIDUMUDRA DEKA DIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.