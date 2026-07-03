এমাহজোৰা যুদ্ধৰ অন্তত GMCH-ত মৃত্যু নলবাৰীত আক্ৰমণৰ বলি হোৱা মৃদুমুদ্ৰ ডেকাৰ
নলবাৰীৰ গংগাপুৰৰ বৰ্বৰ নৃশংসকাণ্ডত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱতী মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ মৃত্যু । চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ।
Published : July 3, 2026 at 10:07 AM IST|
Updated : July 3, 2026 at 10:32 AM IST
নলবাৰী : মৃদুমুদ্ৰা ডেকা আৰু নাই ৷ শুকুৰবাৰে পুৱা ৭.৩০ বজাত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যুৱতীগৰাকীয়ে মৃত্যুক আকোৱালি লয় ৷
মৃদুমুদ্ৰা ডেকা বুলি কওঁতে হয়তো আপুনিও ধৰিব পাৰিছে আমি নলবাৰীৰ গংগাপুৰত ৩১ মে’ৰ সন্ধিয়া ৰ’জ আলী ওৰফে আছিফ খানৰ আক্ৰমণত আহত হোৱা কিশোৰীগৰাকীৰ কথাই কৈছো ৷ ৰ'জ আলীৰ আক্ৰমণত কিশোৰীগৰাকীয়ে মূৰ, পিঠি, মুখ, হাতত আঘাত পাইছিল ৷ সেই তেতিয়াৰে পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কিশোৰীগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৷
অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আইচিইউত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজ দি থকা নলবাৰীৰ কিশোৰীগৰাকীয়ে ৷
- ৩১ মে’ৰ সমগ্ৰ ঘটনাটো
পশ্চিম নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক মাধুৰ্য বৰ্মনে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয়বৰ্ষৰ ছাত্ৰী মৃদুমুদ্ৰা ডেকাক লৈ নলবাৰী চহৰত কিতাপ কিনিবলৈ গৈছিল ৷ মাধুৰ্য বৰ্মনৰ সম্পৰ্কীয় ভনীয়েক আছিল মৃদুমুদ্ৰা ৷ কিতাপ কিনি ঘৰলৈ দুয়ো উভতি আহি থকা অৱস্থাতে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় ৩০০ মিটাৰ নিলগত আক্ৰমণৰ বলি হয় দুয়ো ককায়েক-ভনীয়েক ৷
ৰ’জ আলী নামৰ যুৱকজনৰ চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত থিতাতে নিহত হৈছিল মাধুৰ্য বৰ্মন ৷ আনহাতে এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল মৃদুমুদ্ৰা ডেকা ৷ তাৰ পাছতে আহত মৃদুমুদ্ৰা ডেকাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ এই ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ নলবাৰীত ব্যাপক ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ কিছু লোকে এই ঘটনাক “লাভ জেহাদ” বুলিও অভিহিত কৰিছিল ৷
ইফালে আৰক্ষীয়েও এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু অভিযুক্ত ৰোজ আলীক কৰায়ত্ত কৰে ৷ কিন্তু আটক কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ পৰা বন্দুক কাঢ়ি পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল আছিফ আলীয়ে ৷ যাৰ ফলত আছিফক আৰক্ষীয়ে গুলী কৰে । এই এনকাউণ্টাৰত নলবাৰীৰ আছু নেতাৰ হত্যা আৰু ভগ্নীক আক্ৰমণৰ মূল অভিযুক্ত আছিফ আলী ওৰফে ৰোজ আলী নিহত হয় ।
অৱশেষত উক্ত ঘটনাৰ প্ৰায় এটা মাহৰ পাছত জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি হাৰ মানিলে নলবাৰীকাণ্ডত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা মৃদুমুদ্ৰ ডেকাই ৷ ককায়েকৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় এটা মাহৰ পাছতে GMCH-ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় মৃদুমুদ্ৰ ডেকাৰ ৷