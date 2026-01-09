ETV Bharat / state

NPS-UPS বাতিল কৰাৰ লগতে OPS প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ দাবীত নলবাৰীত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ

NPS-UPS বাতিল কৰি পুৰণি পেন্সন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীৰে নলবাৰীৰ নাট্যমন্দিৰৰ সন্মুখত নলবাৰী আঞ্চলিক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী সভা ।

Nalbari Anchalik Karmachari Parishad Protest against NPS UPS
নলবাৰীত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 9, 2026 at 3:42 PM IST

নলবাৰী : ‘‘আজিৰ দিনত ১০০০, ১২০০, ২০০০ টকাৰ পেন্সন পোৱাটো এটা হাস্যকৰ কথা । আনকি অসমৰ কৰ্মচাৰী সমাজৰ বাবেও এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক কথা । ২০০৫ চনত তদানীন্তন যি চৰকাৰ আছিল, সেই চৰকাৰে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত পেন্সনৰ এটা নতুন ব্যৱস্থা আনিছিল । যিটো ব্যৱস্থা আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে বুজি পোৱা নাছিল । সেই ব্যৱস্থাৰ অধীনত যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ আজি পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।’’ এয়া নলবাৰী আঞ্চলিক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ ভাষ্য ৷

উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে পুৰণি পেন্সন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীৰে নলবাৰী আঞ্চলিক কৰ্মচাৰী পৰিষদে আয়োজন কৰে এক প্ৰতিবাদী সভা । কিয়নো নতুন পেন্সন ব্যৱস্থাই দুৰ্ভোগ ভোগাইছে অৱসাৰী কৰ্মচাৰীসকলক । মাহৰ মূৰত দুই-এহেজাৰ টকাৰ পেন্সন ব্যৱস্থাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত বৈষম্য অনাৰ অভিযোগ নলবাৰী আঞ্চলিক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ ।

নলবাৰীত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আহ্বানত এনেদৰে শুকুৰবাৰে কাৰ্যালয় এৰি প্ৰতিবাদত বহে কৰ্মচাৰীসকলে । কৰ্মচাৰীসকলে হাতে হাতে Srap NPS , Restore OPS প্ৰতিবাদী বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ প্ৰতিবাদী শ্ল’গান প্ৰদান কৰে । অসম চৰকাৰে বৈষম্য এৰি কৰ্মচাৰীসকলক একে দৃষ্টিৰে চোৱাৰ আহ্বান জনায় প্ৰতিবাদী কৰ্মচাৰী পৰিষদে ।

এগৰাকী প্ৰতিবাদী কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ যৌৱন, জীৱনকাল ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ বাবে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । তেওঁৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশত নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাতো এখন কল্যানকামী চৰকাৰৰ দায়িত্ব । কিন্তু তাকে নকৰি ১০০০, ১২০০, ২০০০ টকাৰ পেন্সন দিয়ে । এই নিম্নধনৰ পেন্সন পোৱাটো এটা হাস্যকৰ কথা । গতিকে কৰ্মচাৰী সকলৰ এই অৱস্থা তথা আজিৰ দাবীসমূহ চৰকাৰে বুজা উচিত ।"

Nalbari Anchalik Karmachari Parishad Protest against NPS UPS
নলবাৰীত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী প্ৰতিবাদী কৰ্মচাৰীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ দাবীসমূহৰ পূৰণ কৰক ৷ নতুন পেন্সন বাতিল কৰি পুৰণি পেন্সন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰক ৷ কিন্তু তাকেই নকৰি চৰকাৰে UPS ব্যৱস্থা আনিছে । চৰকাৰে কোনো আলোচনা নকৰাকৈ এই ব্যৱস্থাত আমাক জপি দিব খুজিছে । সেইবাবে আমি এই ব্যৱস্থাত সন্তুষ্ট নহয় । আমি মানি ল’ব খোজা নাই NPS/UPS ব্যৱস্থা ।’’

‘‘আমাক OPS প্ৰৱৰ্তন কৰি আমাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক । চৰকাৰে কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ দাবীসমূহ মানি আহিছে যদিও আমাৰ মূল দাবীটোত কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই । গতিকে আমাৰ দাবী মানি, আমাক বৈষম্যৰে নাচাই আমাক OPS প্ৰৱৰ্তন কৰক ৷" এনেদৰে মন্তব্য কৰে প্ৰতিবাদী কৰ্মচাৰীয়ে ৷

নলবাৰীত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ
ইটিভি ভাৰত অসম
PROTEST AGAINST NPS UPS
PROTEST IN NALBARI
EMPLOYEE ASSOCIATION PROTEST

