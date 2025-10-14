ঐতিহ্য, ভাষা আৰু সাহিত্যৰ সংমিশ্ৰণেৰে ২১ ডিচেম্বৰৰ পৰা নালন্দা লিটাৰেচাৰ ফেষ্টিভেল
Published : October 14, 2025 at 7:46 PM IST
গুৱাহাটী: সমাগত শীত ৷ শীতৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হয় বহুসংখ্যক মেলা, নাট, কবিতাৰ অনুষ্ঠান ৷ ২১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৫ ডিচেম্বৰলৈ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ’ব নালন্দা লিটাৰেচাৰ ফেষ্টিভেল ৷ মঙলবাৰে কাহিলীপাৰাৰ জ্যোতি চিত্রবনত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত বিহাৰৰ ৰাজগীৰ নালন্দাত আয়োজিত হ’বলগা এই নালন্দা লিটাৰেচাৰ ফেষ্টিভেল (এন এল এফ) ৰ প্ৰথম সংস্কৰণৰ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হয় ।
এই অনুষ্ঠানটোৱে ‘‘লিগেচী, লেংগুৱেজ এণ্ড লিটাৰেচাৰ’’ (অনুপম ঐতিহ্য, ভাষা আৰু সাহিত্য)-ৰ সংমিশ্রণ ঘটাই বর্ণিল-বিশাল ৰূপত উদযাপন কৰিব । এই অনুষ্ঠানত প্রতীকী সহযোগিতাৰূপে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এন এল এফত অংশগ্ৰহণ কৰিব, য’ত প্রাচীন জ্ঞানক সমসাময়িক সৃজনশীলতাৰ সৈতে সংমিশ্রিত কৰা হ’ব ।
মঙলবাৰে এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে পদ্মশ্ৰী আৰূপ কুমাৰ দত্ত ৷ ফেষ্টিভেলৰ অধ্যক্ষ গংগা কুমাৰ, ট্রাষ্টী ধনু বিহাৰ, সাংবাদিক বিদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞা আৰু আন কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ফেষ্টিভেলৰ ভৱিষ্যদৰ্শন আৰু মৰ্মাৰ্থৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰে ।
আনহাতে, এই অনুষ্ঠানত ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২০২৬ চনৰ মাৰ্চলৈকে চলি থকা নালন্দা লিটাৰেচাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰা হয় । যাৰ লক্ষ্য হ'ল মূল উৎসৱলৈ অগ্ৰসৰ হোৱাৰ সময়ত সৃজনশীল সংলাপ আৰু সাংস্কৃতিক বিনিময়ক উৎসাহিত কৰা ।
এই সম্পৰ্কত ফেষ্টিভেলৰ অধ্যক্ষ গংগা কুমাৰে কয়, ‘‘প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা এই নালন্দা লিটাৰেচাৰ ফেষ্টিভেলত এইবাৰ সকলোৰে মৰমৰ প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গক বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ’ব । এই ফেষ্টিভেলৰ যোগেদি সাহিত্যক আমি ইতিহাসৰ দৃষ্টিৰে নহয়, সাহিত্যক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণেৰে চাব লাগিব ৷’’
তেওঁ লগতে কয় যে সাহিত্যক যদি আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণেৰে চাও, তেতিয়া আমাৰ বহুত নিয়োগ সৃষ্টি হ’ব । তেতিয়াহে আমাৰ ভবিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে ভাল হ’ব ।
