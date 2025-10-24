ETV Bharat / state

মীন পালনৰ জ্ঞানদাতা ৰূপে খ্যাত মানুহজন: ১২ বিঘা মাটিত মাছ পালন কৰি দেখুৱাইছে আদৰ্শ

মাছৰ পোনা উৎপাদনৰ পৰা বিক্ৰীলৈ বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে মীন পালন কৰিছে সৰুপথাৰৰ এজন ব্যক্তিয়ে ।

Scientific fish farming system
মীন পালনৰ জ্ঞানদাতা স্বৰূপে খ্যাত নগেন খাখলাৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 24, 2025 at 2:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অৰ্থনীতিক এক অনন‍্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব পৰা এক ব‍্যৱসায় হ’ল মীন পালন । সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি এক পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ মীন পালন কৰি থকা এগৰাকী উদ‍্যোগী ব‍্যক্তি হৈছে উৰিয়ামঘাটৰ মধ‍্যমপুৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মুগাপাৰা গাঁৱৰ নিবাসী নগেন খাখলাৰী ।

২০০৭ চনৰ পৰা মীন পালন কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে বহুসংখ‍্যক উদ‍্যোগী যুৱকক মীন পালনৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি নিজা ব‍্যৱসায়ৰ জৰিয়তে পৰিয়ালক ভৰণ-পোষণ দিবলৈ সমৰ্থবান কৰি তোলাত খাখলাৰীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । গোলাঘাট জিলাখনৰ মীন পালনৰ জ্ঞানদাতা স্বৰূপে খাখলাৰীৰ এখন সুকীয়া আসন আছে ।

মীন পালন কৰি দেখুৱাইছে আদৰ্শ (ETV Bharat Assam)

খাখলাৰীয়ে ভঁৰাল পুখুৰীৰ পৰা পৈনত মাছ বিক্ৰীৰ জৰিয়তে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে পোনা উৎপাদন কৰি সৰুপথাৰৰ বিভিন্ন স্থানলৈ পঠিয়ায় ৷ লগতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নাগালেণ্ডলৈয়ো পঠিওৱা হয় নগেন খাখলাৰীৰ পুখুৰীৰ মাছ ।

উল্লেখ্য যে, মাছৰ পোনা নিজেই উৎপাদন কৰি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰপ্তানি কৰে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ এই ব্যক্তিজনে । ২০০৭ চনৰ পৰাই নিজা প্ৰচেষ্টাৰে সৰুপথাৰ সমজিলাত আদৰ্শ দেখুৱাইছে নগেন খাখলাৰী নামৰ ৬৫ বছৰীয়া লোকজনে ।

Scientific fish farming system
মীন পালনৰ জ্ঞানদাতা স্বৰূপে খ্যাত নগেন খাখলাৰী (ETV Bharat Assam)

সৰুপথাৰ সমজিলাৰ মধ্যমপুৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মুগাপাৰ গাঁৱত বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে পোনা উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ । প্ৰায় ১২ বিঘা এলেকাত পোনাকে ধৰি ভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাছ বছৰি ৰপ্তানি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে মীন পালনৰ আদৰ্শও দেখুৱাইছে লোকজনে ।

Scientific fish farming system
বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মীন পালন কৰাৰ ব্যৱস্থা (ETV Bharat Assam)

পোনা উৎপাদন কৰি পুখুৰীত পোনা মেলাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত মাছৰ খাদ্য যোগান, পুখুৰীৰ পানীৰ গুণাগুণ নিয়ন্ত্ৰণ, মাছৰ বেমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ, চূণ প্ৰয়োগ, সাৰ প্ৰয়োগ ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছে লোকজনে ।

নগেন খাখলাৰীয়ে কয়, "মই ২০০৭ চনৰ পৰা মীন পালন কৰি আছো । ইয়াতে পোনা উৎপাদন কৰি ৭২ ঘণ্টাত পুখুৰীত এৰি দিব লাগে । কণী ফুটি ওলোৱা ভ্ৰূণ পোনাবোৰক নাৰ্ছাৰী পুখুৰীত মেলি দিয়া হয় । ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিয়েৰিং পুখুৰীত এৰি আঙুলি সদৃশ হোৱালৈ ৰখা হয় । এইবোৰক ফিংগাৰলিং বুলি কোৱা হয় । ফিংগাৰলিং হোৱা পোনা ইয়াৰ পৰা বিক্ৰী কৰো । মোৰ ১২ টা পুখুৰী আছে ৷ ১২ বিঘা মাটিতেই উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছো । পানীৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ চূণ প্ৰয়োগ কৰা হয় ।"

Scientific fish farming system
মীন পালক নগেন খাখলাৰী (ETV Bharat Assam)

নাৰ্চাৰী পুখুৰী, ৰিয়েৰিং বা প্ৰতিপালন পুখুৰী, ভঁৰাল পুখুৰী :

নাৰ্চাৰী পুখুৰী, ৰিয়েৰিং পুখুৰী, ভঁৰাল পুখুৰীত কিদৰে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে মাছ পালন কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কেও মন্তব্য কৰে নগেন খাখলাৰীয়ে । মীন পালনত চূণ প্ৰয়োগৰ লগতে মাছৰ দানা যোগান কেনেকৈ ধৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে মন্তব্য দাঙি ধৰিছে । ৰৌ, মিৰিকা, বাহু, ছিলভাৰ কাৰ্প, গ্ৰাছ কাৰ্প, কমন কাৰ্প আদিকে ধৰি মুঠ ৯ প্ৰকাৰৰ মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰি মাছ পালন কৰিছে লোকজনে ।

  • নাৰ্চাৰী পুখুৰী : নাৰ্চাৰী পুখুৰীত মাছৰ কণী ফুটি ওলোৱা ভ্ৰূণ পোনা অৰ্থাৎ স্প'নক ফ্ৰাই পৰ্যন্ত ডাঙৰ কৰা হয় ।
  • ৰিয়েৰিং বা প্ৰতিপালন পুখুৰী : এইবিধ পুখুৰীত ফ্ৰাই পোনা এৰি দি আঙুলি সদৃশ আকাৰলৈ ডাঙৰ কৰা হয় । ৰিয়েৰিং পুখুৰীত মেলি দিয়া ফ্ৰাই পোনাৰ পৰা আঙুলি সদৃশ অৰ্থাৎ ফিংগাৰলিং পোনালৈ ৰখা হয় ।
  • ভঁৰাল পুখুৰী : আঙুলি সদৃশ অৰ্থাৎ ফিংগাৰলিং পোনা মেলি দি মাছ বজাৰত বিক্ৰীৰ উপযোগী কৰি তোলা হয় ভঁৰাল পুখুৰীত ।

লগতে পঢ়ক : ইটা ভাটাৰ বিপৰীতে মীন পালন, বছৰত জন্ম দিছে কমেও ১০০ জন মীন পালকৰ

লগতে পঢ়ক : বছৰত ৩ কোটিৰ ব্যৱসায়, সংস্থাপন দিছে ৩২ জনক; উত্তৰ-পূবৰ বজাৰ দখল কৰা এগৰাকী ব্যক্তিৰ অসমীয়াগিৰি

TAGGED:

FISH FARMING
FISH PRODUCTION FISH FARMING
মীন পালন
ইটিভি ভাৰত অসম
SCIENTIFIC FISH FARMING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.