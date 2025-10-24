মীন পালনৰ জ্ঞানদাতা ৰূপে খ্যাত মানুহজন: ১২ বিঘা মাটিত মাছ পালন কৰি দেখুৱাইছে আদৰ্শ
মাছৰ পোনা উৎপাদনৰ পৰা বিক্ৰীলৈ বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে মীন পালন কৰিছে সৰুপথাৰৰ এজন ব্যক্তিয়ে ।
Published : October 24, 2025 at 2:56 PM IST
সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অৰ্থনীতিক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব পৰা এক ব্যৱসায় হ’ল মীন পালন । সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি এক পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ মীন পালন কৰি থকা এগৰাকী উদ্যোগী ব্যক্তি হৈছে উৰিয়ামঘাটৰ মধ্যমপুৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মুগাপাৰা গাঁৱৰ নিবাসী নগেন খাখলাৰী ।
২০০৭ চনৰ পৰা মীন পালন কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে বহুসংখ্যক উদ্যোগী যুৱকক মীন পালনৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি নিজা ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে পৰিয়ালক ভৰণ-পোষণ দিবলৈ সমৰ্থবান কৰি তোলাত খাখলাৰীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । গোলাঘাট জিলাখনৰ মীন পালনৰ জ্ঞানদাতা স্বৰূপে খাখলাৰীৰ এখন সুকীয়া আসন আছে ।
খাখলাৰীয়ে ভঁৰাল পুখুৰীৰ পৰা পৈনত মাছ বিক্ৰীৰ জৰিয়তে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে পোনা উৎপাদন কৰি সৰুপথাৰৰ বিভিন্ন স্থানলৈ পঠিয়ায় ৷ লগতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নাগালেণ্ডলৈয়ো পঠিওৱা হয় নগেন খাখলাৰীৰ পুখুৰীৰ মাছ ।
উল্লেখ্য যে, মাছৰ পোনা নিজেই উৎপাদন কৰি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰপ্তানি কৰে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ এই ব্যক্তিজনে । ২০০৭ চনৰ পৰাই নিজা প্ৰচেষ্টাৰে সৰুপথাৰ সমজিলাত আদৰ্শ দেখুৱাইছে নগেন খাখলাৰী নামৰ ৬৫ বছৰীয়া লোকজনে ।
সৰুপথাৰ সমজিলাৰ মধ্যমপুৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মুগাপাৰ গাঁৱত বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে পোনা উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ । প্ৰায় ১২ বিঘা এলেকাত পোনাকে ধৰি ভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাছ বছৰি ৰপ্তানি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে মীন পালনৰ আদৰ্শও দেখুৱাইছে লোকজনে ।
পোনা উৎপাদন কৰি পুখুৰীত পোনা মেলাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত মাছৰ খাদ্য যোগান, পুখুৰীৰ পানীৰ গুণাগুণ নিয়ন্ত্ৰণ, মাছৰ বেমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ, চূণ প্ৰয়োগ, সাৰ প্ৰয়োগ ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছে লোকজনে ।
নগেন খাখলাৰীয়ে কয়, "মই ২০০৭ চনৰ পৰা মীন পালন কৰি আছো । ইয়াতে পোনা উৎপাদন কৰি ৭২ ঘণ্টাত পুখুৰীত এৰি দিব লাগে । কণী ফুটি ওলোৱা ভ্ৰূণ পোনাবোৰক নাৰ্ছাৰী পুখুৰীত মেলি দিয়া হয় । ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিয়েৰিং পুখুৰীত এৰি আঙুলি সদৃশ হোৱালৈ ৰখা হয় । এইবোৰক ফিংগাৰলিং বুলি কোৱা হয় । ফিংগাৰলিং হোৱা পোনা ইয়াৰ পৰা বিক্ৰী কৰো । মোৰ ১২ টা পুখুৰী আছে ৷ ১২ বিঘা মাটিতেই উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছো । পানীৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ চূণ প্ৰয়োগ কৰা হয় ।"
নাৰ্চাৰী পুখুৰী, ৰিয়েৰিং বা প্ৰতিপালন পুখুৰী, ভঁৰাল পুখুৰী :
নাৰ্চাৰী পুখুৰী, ৰিয়েৰিং পুখুৰী, ভঁৰাল পুখুৰীত কিদৰে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে মাছ পালন কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কেও মন্তব্য কৰে নগেন খাখলাৰীয়ে । মীন পালনত চূণ প্ৰয়োগৰ লগতে মাছৰ দানা যোগান কেনেকৈ ধৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে মন্তব্য দাঙি ধৰিছে । ৰৌ, মিৰিকা, বাহু, ছিলভাৰ কাৰ্প, গ্ৰাছ কাৰ্প, কমন কাৰ্প আদিকে ধৰি মুঠ ৯ প্ৰকাৰৰ মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰি মাছ পালন কৰিছে লোকজনে ।
- নাৰ্চাৰী পুখুৰী : নাৰ্চাৰী পুখুৰীত মাছৰ কণী ফুটি ওলোৱা ভ্ৰূণ পোনা অৰ্থাৎ স্প'নক ফ্ৰাই পৰ্যন্ত ডাঙৰ কৰা হয় ।
- ৰিয়েৰিং বা প্ৰতিপালন পুখুৰী : এইবিধ পুখুৰীত ফ্ৰাই পোনা এৰি দি আঙুলি সদৃশ আকাৰলৈ ডাঙৰ কৰা হয় । ৰিয়েৰিং পুখুৰীত মেলি দিয়া ফ্ৰাই পোনাৰ পৰা আঙুলি সদৃশ অৰ্থাৎ ফিংগাৰলিং পোনালৈ ৰখা হয় ।
- ভঁৰাল পুখুৰী : আঙুলি সদৃশ অৰ্থাৎ ফিংগাৰলিং পোনা মেলি দি মাছ বজাৰত বিক্ৰীৰ উপযোগী কৰি তোলা হয় ভঁৰাল পুখুৰীত ।