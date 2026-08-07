বৃক্ক ৰোগত আক্ৰান্ত মহিলাৰ মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য;স্বামীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ
মহিলাৰ মৃত্যুক লৈ নগাঁৱত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । মহিলাৰ পিতৃ পৰিয়ালে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
Published : August 7, 2026 at 6:31 PM IST
নগাঁও : নগাঁৱৰ দক্ষিণপাটত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । বৃক্ক ৰোগত আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । স্বামীয়ে ৰোগীয়া মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ অভিযোগ তুলি মহিলাগৰাকী ভাতৃয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।
জানিব পৰা মতে জ্যোৎস্না লস্কৰ নাম মহিলাগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি বৃক্ক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল । অসুস্থ হৈ থকা জ্যোৎস্না লস্কৰৰ বৃহস্পতিবাৰে হঠাৎ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে । কিন্তু জ্যোৎস্না লস্কৰৰ মৃত্যুক পিতৃৰ পৰিয়ালে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ।
শুকুৰবাৰে পৰিয়ালৰ লোকে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ৰজত বৰাৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । তেওঁলোকৰ অভিযোগ এয়া স্বাভাৱিত মৃত্যু নহয় । পত্নীক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি স্বামীৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।
এজাহাৰ দাখিল কৰি মহিলাগৰাকীৰ ভাতৃয়ে কয়, "মোৰ বাইদেউৰ দুয়োটা বৃক্ক বিকল হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল । কিন্তু মোৰ অসুস্থ বাইদেউক সদায় সুৰাপান কৰি ভিনদেউৱে নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল । আমাৰ পৰিয়ালকো ধন দাবী কৰি বাইদেউৰ ওপৰত নিৰ্যাতন কৰি আহিছিল । ৰজত বৰাই প্ৰায়ে বাইদেউক শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন কৰি আহিছিল । কালি বাইদেউৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাইছোঁ, কিন্তু মৃত্যুৰ কিছু সময় পূৰ্বে আমাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিছিল । এনে অৱস্থাত হঠাৎ মৃত্যুক আমি সহজভাৱে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ । সেয়ে আমি ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছোঁ ।"
তেওঁ জনোৱা মতে ৰজত বৰা কৃষি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী । পৰিয়ালটোৰ এই অভিযোগ কিমান সঁচা সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তত গম পোৱা যাব । অৱশ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযুক্ত স্বামী ৰজত বৰাই এই পৰ্যন্ত কোনো মন্তব্য কৰা নাই ।
লগতে পঢ়ক :
বান সাহাৰ্যৰ নামত ব্যাপক খেলিমেলি: বন্ধ হ’ল ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্ট