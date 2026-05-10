ডকাইতৰ আক্ৰমণত আহত নগাঁৱৰ চিকিৎসক পত্নী ৰূপৰেখা ভূঞাৰ মৃত্যু, আৰক্ষীৰ জালত আৰু তিনি অভিযুক্ত

নগাঁৱৰ ডকাইতৰ দলৰ আক্ৰমণত আহত চিকিৎসক পত্নীৰ মৃত্যু। আৰক্ষীৰ জালত আন তিনি ডকাইত । নগাঁৱৰ অপৰাধীৰ সহযোগত লখিমপুৰৰ কুখ্যাত ডকাইতৰ দলে চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি সংঘটিত কৰিছিল।

Published : May 10, 2026 at 3:21 PM IST

নগাঁও : এক বিশেষ খবৰ ৷ অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে নগাঁৱৰ চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ পত্নী ৰূপৰেখা ভূঞাই ৷ গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ভুক্তভোগী চিকিৎসক পত্নীৰ ৰূপৰেখা ভূঞাৰ মৃত্যু হয় ৷

উল্লেখ্য যে, বিগত ২৪ এপ্ৰিলৰ পুৱতি নিশা নগাঁও চহৰৰ মৰিকলঙত সংঘটিত হৈছিল চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ড । পাঁচজনীয়া এটা কুখ্যাত ডকাইতৰ দলে নগাঁৱৰ মৰিকলঙৰ চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি চিকিৎসক দম্পতীক আক্ৰমণ কৰি লুটপাত চলাইছিল । অভিযোগ অনুসৰি, চোকা অস্ত্ৰৰে চিকিৎসক দম্পতীক নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰি নগদ ধন সোণ লুটি নিছিল ।

এই ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই নগাঁও আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰে । আনকি অসম আৰক্ষীৰ মধ্য অসমৰ মহা পৰিদৰ্শক জি ভি শিৱপ্ৰসাদ নিজে উপস্থিত হৈ পৰ্যবেক্ষণো কৰিছিল ।

ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তিনিটা অভিযুক্তক প্ৰথমে আটক কৰে ৷ এই ধৃত অভিযুক্তকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বহু তথ্য লাভ কৰে ৷ শেহতীয়াকৈ নগাঁও আৰক্ষীয়ে চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ডৰ সকলো সময়তে ক্লু লাভ কৰাৰ পাছত শনিবাৰে নিশা লখিমপুৰত অভিযান চলাই আন তিনিটা দুধৰ্ষ ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ডকাইত তিনিটা হৈছে ৰাজিবুৰ ৰহমান, ৰেজ্জাক আলী আৰু নুৰ হুছেইন আলী । দেওবাৰে সংবাদ মাধ্যমক এই তথ্য অৱগত কৰে নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতীম দাসে ।

নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ ঘৰৰ পৰা লুটি নিয়া ডেৰ লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ডকাইতি ব্যৱহৃত AR 01M 4013 নম্বৰৰ বাহনখনো জব্দ কৰা হৈছে । লগতে মোবাইলত বহু তথ্য, ডকাইতিত ব্যৱহৃত দুখনকৈ দা জব্দ কৰা হৈছে । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লখিমপুৰৰ নুৰ হুছেইন আলীৰ ছেণ্ডেলো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।’’

‘‘ডকাইতি সন্দৰ্ভত নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত ২৯২/২০২৬ গোচৰ ৰুজু কৰি হৈছিল যদিও ইতিমধ্যেই চিকিৎসক পত্নীৰ মৃত্যু হোৱাত ডকাইতিৰ লগতে হত্যাৰ ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হ’ব ৷ এই কথা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ।

ডকাইতি ঘটনা সন্দৰ্ভত এইসমূহৰ তথ্যৰ অৱগত কৰিও নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতীম দাসে কয়, “চিকিৎসকগৰাকীয়ে ডিঙিত এডাল ডাঙৰ সোণৰ চেইন পিন্ধিছিল ৷ বহুদিনৰ পৰা কোনো লোকে চিকিৎসকগৰাকীক লক্ষ্য কৰি আছিল ৷ চিকিৎসকগৰাকীৰ সোণৰ চেইনডাল লক্ষ কৰি অভিযুক্ত কেইটাই অনুমান কৰিছিল যে তেওঁৰ ঘৰত বহুত টকা আছে ৷ এই কথা স্থানীয় সূত্ৰে ডকাইতৰ দলটোক অৱগত কৰিছিল ।’’

তেওঁ কয়, ‘‘দলটোৱে ২৪ এপ্ৰিলৰ পুৱতি নিশা চিকিৎসকগৰাকীৰ ঘৰৰ পাচফালৰ দেৱাল বগাই খিৰিকী ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল ডকাইতৰ দলটো । ১.৩০ বজাৰ পৰা ৩ বজালৈকে অপেক্ষা কৰি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল ডকাইতৰ দলটো । ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিয়েই চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াক প্ৰথমে দা ৰে আক্ৰমণ কৰিছিল । পাছত পত্নী ৰূপৰেখা শইকীয়াই চিঞৰ বাখৰ কৰাত পত্নীক নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল । ডকাইটিৰ ঘটনাত কোনো ৰাজনৈতিক কোনো সংযোগ নাই ৷ পাঁচজনীয়া ডকাইতৰ দল ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল যদিও ডকাইতৰ দলটোক আন কেবাইজনে সহযোগ কৰিছিল ।

প্ৰথমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তিনি ডকাইতক আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ শেষ হোৱাত ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । আনহাতে শেহতীয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ডকাইতক আদালতত হাজিৰ কৰি অধিক জেৰাৰ বাবে পুনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে । ডকাইতিৰ ঘটনাত সহযোগ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধেও নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

