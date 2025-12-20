নগাঁও ৰে'ল দুৰ্ঘটনা : উক্ত স্থানত নাছিল হস্তীদণ্ডী, গাভিনী হাতীও নিহত
কামপুৰত নিশা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত গাভিনী হাতীৰ মৃত্যু । উক্ত স্থান হস্তীদণ্ডী হিচাপে চিনাক্ত হোৱা নাছিল । বাতিল ৯ খনকৈ স্থানীয় ৰে'ল ।
নগাঁও : নগাঁৱৰ কামপুৰত সংঘটিত ৰে'ল দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ দেশকে জোকাৰি গৈছে । ঘন কুঁৱলীৰ মাজতে দিল্লী অভিমুখে যাত্ৰা কৰা ২০৫০৭ নম্বৰৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত কামপুৰৰ চাংজুৰাইত নিহত হয় ৭ টাকৈ বনৰীয়া হাতী ।
দুৰ্ঘটনাটোক লৈ শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰাৰ সময়তে ৰে'ল বিভাগে নিশ্চিত কৰিছে যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত স্থানটো পূৰ্বে হস্তীদণ্ডী হিচাপে চিহ্নিত নাছিল । যাৰ বাবে ৰে'লপথত হাতীৰ অৱস্থানৰ কথা জানিব পৰা হোৱা নাছিল । উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমক এই কথা অৱগত কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে শনিবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ২ মান বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো । বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে চাংজুৰাইৰ ৰে'লপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত হাতীকেইটাৰ মৃত্যু হয় । লগতে এটা হাতী পোৱালি আহত হয় । ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত নিহত হোৱা ৭ টা হাতীৰ ভিতৰত এজনী গাভিনীও আছিল বুলিও পশু চিকিৎসকে জানিবলৈ দিছে । ইফালে দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ ৫ টাকৈ দবা লাইনচ্যুত হৈ পৰাৰ ফলত ৯ খনকৈ স্থানীয় ৰে'ল বাতিল কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই ।
উক্ত স্থান পূৰ্বে হস্তীদণ্ডী হিচাপে চিহ্নিত নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই কয়, "ৰে'লৰ খুন্দাৰ পৰা বনৰীয়া হাতীক বচোৱাৰ উদ্দেশ্যে হাৱাইপুৰৰ পৰা লামডিঙলৈকে আই ডি এছ (IDS) অৰ্থাৎ Intrusion Detection System সংস্থাপন কৰা হৈছে । কিন্তু কামপুৰৰ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থান হস্তীদণ্ডী হিচাপে চিহ্নিত হোৱা নাছিল বাবে IDS সংস্থাপন কৰা হোৱা নাছিল । IDS সংস্থাপন থাকিলে ৰে'লপথত হাতীৰ অৱস্থিতি সম্পৰ্কে ৫০ মিটাৰ পূৰ্বেই আগজাননী দিয়ে । ফলত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায় । কামপুৰৰ এই স্থানত ভৱিষ্যতে IDS সংস্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছে । নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ৰঙিয়া-ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী-লামডিং, গুৱাহাটী-বদৰপুৰকে ধৰি বৰ্তমান ৯ খনকৈ স্থানীয় ৰে'ল বাতিল কৰা হৈছে । বন বিভাগৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগ চলি আছে । কিন্তু এই স্থান হস্তীদণ্ডী নোহোৱাৰ বাবে হঠাৎ দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।"
ইফালে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত নিহত হাতীকেইটাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰি সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে কামপুৰ বন বিভাগে । দুৰ্ঘটনাটো সন্দৰ্ভত কামপুৰ আঞ্চলিক বন বিষয়াই ই টিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়া মতে নিশা কামপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বনকৰ্মীয়ে টহল দি আছিল যদিও আন্ধাৰ আৰু ঘন কুঁৱলীৰ ফলত হাতীৰ এই জাকটো কৰুণ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ।
স্থানীয় বন বিভাগৰ পৰা জানিব পৰা মতে পুৱতি নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে ৰাজধনী এক্সপ্ৰেছৰ দুজনকৈ লোকো পাইলটক বন বিভাগে আটক কৰি ৰাখিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হয় । লগতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ৰে'লখনৰ ইঞ্জিনো জব্দ কৰি ৰে'ল বিভাগক গতাই দিয়ে বন বিভাগে ।
লক্ষণীয়ভাৱে বিগত কিছুদিন ধৰি বৃহত্তৰ কামপুৰ অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত । তাৰ মাজতে এই কৰুণ ঘটনাই শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক ।
