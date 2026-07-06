ETV Bharat / state

একেখন গাড়ীতে বাৰে বাৰে নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰ কেনেকৈ ওলায় ?

প্ৰশাসনে থাইলেণ্ড মাগুৰৰ ব্যৱসায়ীক নাকী লগাব পৰা নাই ৷ প্ৰায় এটা মাহৰ পাছতে একেখন বাহনৰ পৰা জব্দ নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰ ৷

Nagaon Nonoi Police seized huge amount of banned Thai catfish
বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰ জব্দ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ: সোমবাৰে নগাঁও জিলাৰ ননৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰ মাছভৰ্তি এখন টাটা ডি আই বাহন জব্দ কৰে । জানিব পৰা মতে, বাহনখনত প্ৰায় 18 কুইণ্টল থাইলেণ্ড মাগুৰ আছিল ৷ জব্দকৃত বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 02 DC 5645 ৷ ধিঙৰ পৰা নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰ মাছখিনি নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ অভিমুখে নি থকা অৱস্থাতে ননৈ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

জব্দকৃত মাছখিনিৰ মালিক কামাল নামৰ এজন লোক বুলি জানিবলৈ দিয়ে গাড়ীৰ চালকজনে ৷ ইফালে ননৈ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা নিষিদ্ধ মাগুৰ মাছখিনি নগাঁও সদৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া বনদ্বীপ বড়ো আৰু নগাঁও মীন বিভাগৰ কঠীয়াতলীৰ মীন বিষয়া সংগীতা বৰাৰ উপস্থিতিত ননৈ আৰক্ষীৰ সহযোগত এক্সকেভেটৰেৰে গাঁত খান্দি পোতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ।

নগাঁৱৰ ননৈত বাহনসহ জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, 2026 বৰ্ষৰে 9 জুনত হোজাই জিলাৰ আকাংশীগংগাত হোজাই মীন বিভাগে উক্ত বাহনখন থাইলেণ্ড মাগুৰ মাছসহ জব্দ কৰিছিল ৷ সেই ঘটনাৰ পাছতো কেনেকৈ একেখন গাড়ীতে বাৰম্বাৰ নিষিদ্ধ মাগুৰ মাছ ডিমাপুৰলৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে সেয়াহে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন !

Nagaon Nonoi Police seized huge amount of banned Thai catfish
জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰ (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কত নগাঁও মীন বিভাগৰ কঠীয়াতলীৰ মীন বিষয়া সংগীতা বৰাই কয়, ‘‘মাছখিনি নাগালেণ্ডলৈ নিয়াৰ কথা আছিল ৷ নিয়মীয়া তালাচী অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে চেকপোষ্টত মাছসহ বাহনখন জব্দ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে মাছখিনি পোতাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে । আমি উচ্চ মহলক এই বিষয়ে সকলো কথা জনাইছো । তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা ল'ব ।’’

Nagaon Nonoi Police seized huge amount of banned Thai catfish
নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰ পোতাৰ ব্যৱস্থা (ETV Bharat Assam)

আনফালে সদৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া বনদ্বীপ বড়োৱে কয়, ‘‘ধিঙৰ পৰা মাছখিনি আনিছিল, নাগালেণ্ডলৈ নিয়াৰ কথা আছিল । ইতিমধ্যে মাছখিনি জব্দ কৰি পোতাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছো ।’’

উল্লেখ্য যে, থাইলেণ্ড মাগুৰ মাছ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নিষিদ্ধ বুলি বহু পূৰ্বেই ঘোষণা কৰিলে যদিও এক দুষ্টচক্ৰই এই নিষিদ্ধ মাগুৰ মাছৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় কৰি থকা দেখা পোৱা গৈছে । এইক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন বা বিভাগীয় লোকে এই মাছৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰ বাবে কি পদক্ষেপ ল’ব সেয়াহে লক্ষণীয় হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক : কণীযুক্ত মাছ ধৰা-বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা ধুবুৰী মীন বিভাগৰ

TAGGED:

থাইলেণ্ড মাগুৰ জব্দ
ননৈ আৰক্ষী
মাগুৰ মাছ সৰবৰাহ
মাছৰ ব্যৱসায়
POLICE SEIZED BANNED THAI CATFISH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.