ETV Bharat / state

পেলনীয়া জাবৰো যেতিয়া সৃষ্টিৰ উৎস হয় ! ওড়িশাৰ শিল্পীৰ পৰশত প্ৰাণ পাইছে অসমৰ সম্পদে

পেলনীয়া ভঙা লোহা-টিন-টায়াৰেৰে সৌন্দৰ্যবৰ্দ্ধনৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস । এশিঙীয়া গঁড়-পখিলা আদি নিৰ্মাণ কৰি নগাঁও চহৰক আটকধুনীয়া কৰাৰ পদক্ষেপ ৷

Odisha men making rhinos, butterflies etc from waste materials in Nagaon
পেলনীয়া ভঙা লোহা-টিন-টায়াৰেৰে সৌন্দৰ্যবৰ্দ্ধনৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 9:17 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰকিবুল ওৱাহিদ

নগাঁও : ঘৰৰ অলাগতীয়াল সামগ্ৰী বা লোহা-টিন আদিৰ মাজত ওড়িশাৰ এদল যুৱক ৷ ইয়াৰে কোনোবাজন যুৱক যদি শিল্পকৰ্মত স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী, আন কোনোবাজন আকৌ শিল্পকৰ্ম বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ৷ আন কেইজনমান যুৱক আকৌ শিল্পকৰ্মৰ শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি আছে ৷

ওড়িশাৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা নগাঁৱলৈ অহা মুঠ আঠজনীয়া এই শিক্ষাৰ্থীৰ দলটো জিলাখনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্দ্ধনৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছে ৷ এই যুৱকসকল হৈছে একো একোগৰাকী শিল্পী ৷ তেওঁলোক শিল্পকৰ্মত পাৰ্গত ৷

এই যুৱকৰ দলটোৱে ভঙা লোহা, টিনৰ লগতে ঠেলা, চাইকেল আদিৰ চকা-টায়াৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন জন্তুৰ প্ৰতিকৃতি নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছে ৷ উচ্চশিক্ষিত এই দলটোক অসমলৈ আনিছে নগাঁও পৌৰসভাই । পৌৰসভাৰ নিৰ্দেশ মতে, ওড়িশাৰ উচ্চশিক্ষিত যুৱশিল্পী দীপ্তি ৰঞ্জন ওঝাৰ নেতৃত্বত আঠজনীয়া শিল্পীৰ এটা দলে নগাঁৱৰ কলঙৰ বাকৰিত দিনে নিশাই এই জন্তু, চৰাই-চিৰিকটিৰ প্ৰতীকী নিৰ্মাণৰ কাম কৰি গৈছে ৷

Odisha men making rhinos, butterflies etc from waste materials in Nagaon
ওড়িশাৰ শিল্পীৰ পৰশত প্ৰাণ পাইছে অসমৰ সম্পদে (ETV Bharat Assam)

পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা এই জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকটি আদি নগাঁও চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত জিলিকি থাকিব । এই সকলোবোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত নগাঁও পৌৰসভাৰ সহায়ত এই শিল্পীৰ দলটোৱে জিলাখনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় তথা শিক্ষানুষ্ঠানত এই শিল্পকৰ্মৰ প্ৰশিক্ষণ দিব ৷

আচলতে পূৰ্বৰ দৰে নগাঁও চহৰখনক আটকধুনীয়া কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে নগাঁও পৌৰসভাই এইবাৰ এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এইবাৰ নগাঁও পৌৰসভাই পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে নগাঁও চহৰখনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । পৌৰসভা কাৰ্যালয় চৌহদতেই জমা হৈ থকা বিভিন্ন পেলনীয়া সামগ্রীৰে অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়কে ধৰি বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ উপৰিও পখিলা, চৰাই-চিৰিকটি প্ৰতীকী ৰূপত নিৰ্মাণ কৰাৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷

ভঙা লোহা, টিন, চাইকেলৰ চকা-টায়াৰ আদি পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে এশিঙীয়া গঁড়ৰ লগতে অসমৰ অৰণ্যৰ শোভাবৰ্ধন কৰা হৰিণা, ধনেশ পক্ষী, তেজপীয়া, পখিলাৰ উপৰিও অসমৰ অন্যতম চিনাকী চাহপাত তোলাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা টি বাস্কেট, জাপি আদি নিৰ্মাণৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলিছে ।

এই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত নগাঁও পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া পংকজ ভূঞাই কয়, "পেলনীয়া সামগ্ৰীক কিদৰে ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, আমি তাৰে এক চিন্তা-চৰ্চা কৰিছিলো ৷ তাৰ পাছত আমি ওড়িশাৰ এই শিল্পীৰ দলটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলো । দীপ্তি ৰঞ্জন ওঝাৰ নেতৃত্বত ওড়িশাৰ এই যুৱশিল্পীৰ দলটোৱে সন্মতি জনোৱাত আমি এই পদক্ষেপ হাতত লৈছো ।’’

Odisha men making rhinos, butterflies etc from waste materials in Nagaon
ভঙা-চিগা সামগ্রীৰে যেন প্ৰাণ পাইছে গঁড়-পখিলাই ! (ETV Bharat Assam)

ভূঞাই কয়, ‘‘পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা এশিঙীয়া গঁড়কে ধৰি বিভিন্ন জন্তু, চৰাই-চিৰিকটি, পখিলা আদিৰ প্ৰতীকীৰ ফলত এতিয়া নগাঁও চহৰখন আটকধুনীয়া হৈ পৰিব । কেৱল এয়াই নহয় এই শিল্পীৰ দলটোৰ জৰিয়তে আমি প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ । এই শিল্পীৰ দলটোৱে নিৰ্মাণ কৰি থকা এশিঙীয়া গঁড়, হৰিণা, পখিলা আদি নগাঁও চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত স্থাপন কৰা হ'ব ।’’

যুৱশিল্পী দীপ্তি ৰঞ্জন ওঝাই ই টিভি ভাৰতক কয়, "পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে কেৱল আৱৰ্জনাহে সৃষ্টি কৰে । কিন্তু ইয়াক আমি শিল্পকৰ্মৰ জৰিয়তে কিদৰে এক নতুন ৰূপত সজাই তুলিব পাৰি, তাৰে এক প্ৰয়াস কৰিছো ৷ বিগত 5 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই ব্যতিক্ৰমী শিল্পকৰ্ম 22 জুলাইৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ।’’

ওড়িশাৰ পৰা নগাঁৱত বাহৰ পাতি পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে চহৰখনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে বিভিন্ন জন্তু, চৰাইৰ প্ৰতীকী নিৰ্মাণ কৰি থকা এই শিল্পীৰ দলটোৱে জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীতসমূহ বজাই নীৰৱে নিজৰ কাম কৰি গৈছে ৷ এই দৃশ্যই নগাঁৱৰ বিভিন্নজনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে । পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে নগাঁও চহৰখনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্দ্ধনৰ প্ৰয়াস কৰা নগাঁও পৌৰসভাৰ এই পদক্ষেপক বিভিন্নজনে শলাগ লৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : অতীত মানেইতো মিঠা বিষাদ ! সময়ৰ সোঁতত হেৰাই যোৱা টাইপৰাইটাৰটোৱে এতিয়াও ধৰি ৰাখিছে এখন ঘৰ

লগতে পঢ়ক : চকুৰ কোণত বিৰিঙিছে এটোপ-দুটোপ মুকুতা ! দুই বৃদ্ধা আৰু এগৰাকী অসহায় যুৱতীৰ সংঘাতময় জীৱনগাথা...

TAGGED:

নগাঁও পৌৰসভাৰ
সৌন্দৰ্যবৰ্দ্ধনৰ আহিলা
পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ নতুন ৰূপ
নগাঁৱত ওড়িশাৰ শিল্পী
WASTE MATERIALS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.