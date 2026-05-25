স্বচ্ছতাৰ দিশত আৰু এখোজ নগাঁও চহৰ: পৌৰসভাই জাৰি কৰিছে কেবাটাও নীতি-নিৰ্দেশনা

স্বচ্ছতাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাতত স্থান লাভ কৰা নগাঁও চহৰক পৰিষ্কাৰৰ শীৰ্ষত ৰাখিবলৈ তৎপৰ নগাঁও পৌৰসভা ৷ কি ব্যৱস্থা পথচাৰীৰ বাবে ?

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 25, 2026 at 6:57 PM IST

নগাঁও: বিগত বৰ্ষত স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰা নগাঁও পৌৰসভাই এইবাৰ শীৰ্ষস্থান দখলৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে তৎপৰতা ৷ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত কৰা এক সমীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰা নগাঁও পৌৰসভাই এইবাৰ স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষ স্থান দখলৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰহণ কৰিছে কেবাটাও পদক্ষেপ ৷ বিশেষকৈ নগাঁও চহৰৰ পথচাৰীৰ বাবে নগাঁও পৌৰসভাই ব্যৱস্থা কৰিছে টুইন বিন ডাষ্টবিনৰ ৷

সাধাৰণতে চহৰলৈ ওলাই অহা পথচাৰীয়ে পেলনীয়া সামগ্ৰী পথৰ দাঁতিৰ জধেমধে পেলোৱাৰ ফলত চহৰখন অপৰিষ্কাৰ হৈ পৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে ওলাই অহা শিশুসকলেও চকলেট, চিপছ আদি পেকেট যাতে পথৰ দাঁতিত পেলাই চহৰখন লেতেৰা কৰিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে চহৰখনত এশ মিটাৰ দূৰে দূৰে স্থাপন কৰিছে টুইন বিন ডাষ্টবিনৰ ৷ চহৰখনত ইতিমধ্যেই ডাষ্টবিন স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে নগাঁও পৌৰসভাই ৷

নগাঁও চহৰৰ এশ মিটাৰ দূৰে দূৰে ডাষ্টবিন স্থাপনৰ উপৰিও ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, শিক্ষানুষ্ঠান আদিৰ সন্মুখতো টুইন বিন ডাষ্টবিন স্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নগাঁও পৌৰসভাই ৷ ইয়াৰোপৰি পান-গুটখা খাই পিক পেলোৱাসকলো এতিয়াৰ পৰা হৈ থাকিব লাগিব সাৱধান ৷ কিয়নো চহৰখনৰ যতে তাতে পাণ-গুটখাৰ পিক পেলোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নগাঁও পৌৰসভাই ৷

এই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত নগাঁও পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া পংকজ ভূঞাই কয়, “বিশেষকৈ আমি পাণ দোকানীসকলক ইতিমধ্যেই জাননী জাৰি কৰাৰ লগতে য’তে ত’তে পিক নেপেলাবলৈ এখনি ৰাজহুৱা জাননী জাৰি কৰা হৈছে ৷ পাণ দোকানীসকলক দোকানৰ সন্মুখত পিক পেলোৱা পাত্ৰ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ৷ এই নিৰ্দেশনা অমান্য কৰা দোকানীক জৰিমনা বিহাৰ লগতে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷”

নগাঁও চহৰখনক ৰাজ্যৰ ভিতৰতে অন্যতম স্বচ্ছ চহৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে চহৰখনৰ প্ৰতিখন দোকানৰ সন্মুখত ডাষ্টবিন বাধ্যতামূলক কৰিছে নগাঁও পৌৰসভাই ৷ দোকানৰ সন্মুখত যাতে কোনো পেলনীয়া সামগ্ৰী পেলাবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে নগাঁও পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে ব্যৱসায়ীসকলকো সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

কেৱল এয়াই নহয়, নগাঁও চহৰৰ যিকোনো স্থানত এতিয়াৰে পৰা কৰিব নোৱাৰিব ব্যৱসায় ৷ ব্যৱসায় এলেকা হিচাপে ঘোষণা কৰা স্থানতহে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব ৷ এইক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যেই নগাঁও চহৰৰ যিকোনো স্থানত গঢ়ি উঠা দোকানৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰেই উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে ৷

নগাঁও চহৰখনক স্বচ্ছ কৰি ৰাখিবলৈ নগাঁওবাসীক আহ্বান জনাই ঘৰে ঘৰে ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে ৷ নগাঁও চহৰৰ বাটে পথে স্থাপন কৰা কৰা টুইনবিন ডাষ্টবিনত ঘৰৰ জাবৰ নেপেলাবলৈয়ো সকলোকে আহ্বান জনায় নগাঁও পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, নগাঁও চহৰখনক স্বচ্ছ আৰু জাকত জিলিকা চহৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই গ্ৰহণ কৰি অহা পদক্ষেপে চহৰখনক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ যাৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানতো স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নগাঁও চহৰ ৷

