নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: বিজেপি, কংগ্ৰেছ, এআইইউডিএফ আৰু টিএমচি প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: বিজেপি, কংগ্ৰেছ, এআইইউডিএফ আৰু টিএমচি প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল
দলীয় নেতৃত্ব তথা সমৰ্থকৰ সহযোগত সমদল কৰি নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ ওচৰত বিজেপি, কংগ্ৰেছ, এআইইউডিএফ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
Published : September 16, 2026 at 7:20 PM IST
নগাঁও: অহা ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে বুধবাৰে বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ দলীয় নেতৃত্ব তথা সমৰ্থকৰ সহযোগত সমদল কৰি নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ ওচৰত বিজেপি, কংগ্ৰেছ, এআইইউডিএফ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
বুধবাৰ আছিল মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন ৷ কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব খুজিলে অহা ১৯ ছেপ্টেম্বৰলৈকে সময় পাব ।
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীসকল
এই উপ-নিৰ্বাচনত কেবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । তাৰ ভিতৰত আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মা, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰা আৰু এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল মুখ্য় প্ৰাৰ্থী হিচাপে চৰ্চিত হৈছে । আনহাতে সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰিছে আব্দুল ছালামে ।
দেৱাশীষ শৰ্মাৰ মনোনয়ন দাখিল
কেইদিনমান পূৰ্বে প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ পদবীৰ পৰা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰা প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাক গেৰুৱা দলটোৱে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰাইছে ৷ বুধবাৰে বৃহৎ সংখ্যক সমৰ্থকক লগত লৈ দেৱাশীষ শৰ্মাই মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ তাৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই কলঙৰ বাকৰিৰ নেহৰুবালিত এক বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰে ।
সমাগত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী শ্ৰীযুত দেৱাশীষ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি কেইবা সহস্ৰাধিক কাৰ্যকৰ্তা, দলীয় সমৰ্থক-শুভাকাংক্ষীৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে।— BJP Assam Pradesh (@BJP4Assam) September 16, 2026
আজিৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্বত আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে ভাৰতীয় জনতা… pic.twitter.com/cpI5w4itBW
নেহৰুবালিত অনুষ্ঠিত হোৱা জনসভাত উপস্থিত কেইবা সহস্ৰাধিক লোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম বিচাৰি এক বিশাল পদযাত্ৰাটো অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, জিতু গোস্বামী আৰু শশীকান্ত দাসৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰা বিশাল পদযাত্ৰাৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই মনোনয়ন দাখিল কৰে ।
দেৱাশীষ শৰ্মাৰ মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ আসনখনক লৈ আত্মবিশ্বাসী বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয়, ‘‘নগাঁও লোকসভা সমষ্টি আমাৰ বাবে বৰ সহজ নহয় । কিন্তু ৰাইজৰ যি সমৰ্থন দেখিছোঁ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ আমাৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি । বিগত কেইদিনত সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুৰু সকলো লোকেই বিজেপি দলক সমৰ্থন কৰিছে ।’’
‘‘উপ-নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত আমি সাত লাখতকৈ অধিক ভোট লাভ কৰাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছোঁ । আসনখনত আমি জয়ী হ'বৰ কাৰণে শেষ পৰ্যন্ত যুঁজ দিম । বিৰোধী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাতত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল । বদৰুদ্দিন আজমলৰো আমি কোনো সহায় বিচৰা নাই ৷ বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে সৌ সিদিনালৈকে একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । সেই কথা এতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে পাহৰিলেও অসমৰ ৰাইজে কিন্তু পাহৰা নাই ।’’ মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কয় ৷
আনহাতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত নিজৰ মনোনয়ন দাখিল কৰি কিছু আৱেগিক হৈ পৰা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, ‘‘নগাঁও-মৰিগাঁও জিলাৰ ৰাইজৰ আমি যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ । ৰাইজৰ মৰমেৰে আগুৱাই গৈ কেৱল জনসেৱা কৰাই মোৰ লক্ষ্য । ৰকিবুল হুছেইনে কৰা সমালোচনাক মই আশীৰ্বাদ হিচাপেহে লৈছোঁ ।’’
ফেচবুকত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে- ‘‘এক অবিস্মৰণীয় দিনৰ সূচনা....মোৰ জীৱনৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্মৰণীয় দিন । নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ, মৰম আৰু বিশ্বাস শিৰত লৈ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মোৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলোঁ । ঐতিহাসিক নেহেৰুবালি ফিল্ডত সমবেত হোৱা সহস্রাধিক লোকৰ বিশাল শোভাযাত্ৰাৰে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হওঁ । বিজেপিৰ জয় ধ্বনিৰে উজ্জীৱিত হৈ পৰিল সমগ্ৰ নগাঁও চহৰ । এই যাত্ৰা কেৱল এজন প্ৰাৰ্থীৰ নহয়—এইয়া আমাৰ সকলোৰে আশা, সপোন আৰু উন্নয়নৰ এক যুগান্তকাৰী আৰম্ভণি । নগাঁও, মৰিগাঁৱৰ প্ৰতিজন জনসাধাৰণক, যিসকলে সদায় আমাৰ লগত থাকি সাহস আৰু শক্তি প্ৰদান কৰিছে সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ । আপোনালোকৰ এই মৰম আৰু সমৰ্থনেই মোক আগবাঢ়িবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে । মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ—এই আস্থা আৰু বিশ্বাসক সদায় সন্মান জনাম আৰু নগাঁও, মৰিগাঁৱৰ উন্নয়ন, প্ৰগতি আৰু সৰ্বাংগীন কল্যাণৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰি যাম । আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু সমৰ্থনেই মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি ।’’
A massive show of people’s strength and spontaneous support as Congress candidate & Opposition Unity-backed candidate #SibamoniBora filed her nomination for the Nagaon Lok Sabha by-election today.— Assam Congress (@INCAssam) September 16, 2026
The nomination programme was joined by APCC President Gaurav Gogoi, Dhubri MP… pic.twitter.com/yTmqzgA6wl
মনোনয়ন দাখিল কৰিলে শিৱামণি বৰাই
দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়িকা শিৱামণি বৰাক ৷ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল কৰি আসনখনত জয়ী হ'ব বুলি আত্মবিশ্বাসী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰা । মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত শিৱামণি বৰাক সংগ দিয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ লগতে, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাই । কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এআইইউডিএফক কটাক্ষ কৰি কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে উঠা-বহা কৰি নিজৰ দলটোকে ধ্বংস কৰি পেলাইছে বদৰুদ্দিন আজমলে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতেই বদৰুদ্দিন আজমল নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে ।’’
কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক মনোনয়ন দাখিলত উপস্থিত থাকি মূল্যবৃদ্ধিক লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন ।
পাৰ্টীৰ হেঁচাক উলাই কৰিব নোৱাৰিলে আজমলে !
ইফালে এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী তথা বৰ্তমান বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলেও এই উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ উদ্দেশ্যে বুধবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ আজমলে সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি তেওঁৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ ইচ্ছা নাছিল যদিও দলীয় হেঁচাত পৰিহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে আগবাঢ়িছে ৷ এআইইউডিএফে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ উভয়ৰে বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব নেতাগৰাকীয়ে বুলি কয় ৷
আনহাতে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা মতে আজমলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বুলি তোলা অভিযোগ সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিয়ে এআইইউডিএফৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘মই নিজেই মোৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হৈছোঁ । কাৰো কথাত মই প্ৰাৰ্থী হোৱা নাই । কংগ্ৰেছীসকলেহে বিজেপিক সহায় কৰি আহিছে । যাৰ প্ৰমাণ হিচাপে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ভূপেন বৰাই মুকলিকৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছিল ।’’
নগাঁৱৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত টিএমচিৰ এণ্ট্ৰি
মমতা বেনাৰ্জীৰ দল তৃণমূল কংগ্ৰেছে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমত এখন আসন দখল কৰাৰ পাছত এতিয়া লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনতো প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিছে ৷ বুধবাৰে নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল ছালামে মনোনয়ন দাখিল কৰে । তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল ছালামৰ মনোনয়ন প্ৰদানৰ সময়ত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা তথা বিধায়ক শ্বেৰমান আলী উপস্থিত থাকে।
কংগ্ৰেছত বিজেপিৰ এজেণ্ট থকা বুলি পুনৰ এবাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাই শ্বেৰমান আলীয়ে কয়, ‘‘নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত একমাত্ৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাৰ উদ্দেশ্যে কংগ্ৰেছে শিৱামণি বৰাৰ দৰে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে । হিন্দী অথবা ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাই নিৰ্বাচিত হ'লে সংসদত গৈ মাত মাতিব নোৱাৰে । কংগ্ৰেছৰ ১৪ গৰাকীকৈ বিধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰি আহিছে । সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰি কংগ্ৰেছে এইবাৰ বিজেপিক জয়ী কৰাৰ বাবে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে ।’’
ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰাক লৈয়ো কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে । এই সন্দৰ্ভত শ্বেৰমান আলীয়ে কয়, ‘‘কংগ্ৰেছ নিৰপেক্ষ দল হোৱা হ'লে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোককে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলেহেঁতেন ।’’
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ আকাৰ আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট
সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ আকাৰ আৰু জনবিন্যাস সলনি হৈছে ৷ পূৰ্বে এই সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল বঢ়মপুৰ জাগীৰোড, মৰিগাঁও, লাহৰীঘাট, ৰহা, নগাঁও, বঢ়মপুৰ, যমুনামুখ, হোজাই আৰু লামডিং ৷ কিন্তু সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নগাঁও সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় চামগুৰি সমষ্টি ৷ লগতে নগাঁও আৰু বটদ্ৰৱা একেলগ কৰি নগাঁও-বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টি গঠন কৰা হয় ৷
বৰ্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সমষ্টি কেইটা হৈছে- নগাঁও-বটদ্ৰৱা, ধিং, ৰূপহীহাট, চামগুৰি, ৰহা, মৰিগাঁও, লাহৰিঘাট আৰু জাগীৰোড ৷ ইয়াৰ ভিতৰত লাহৰিঘাট, চামগুৰি আৰু ৰূপহীহাট সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে ৷ আনহাতে ধিং সমষ্টি পূৰ্বে এআইইউডিএফৰ দখলত আছিল যদিও এইবাৰ ৰাইজৰ দলৰ মেহবুব মুক্তাৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় ৷ বাকী জাগীৰোড, মৰিগাঁও, ৰহা আৰু নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টি বিজেপিৰ হাতত আছে ৷
লগতে পঢ়ক:
নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল আজি অন্তিম দিন, কংগ্ৰেছ-বিজেপিক সমালোচনা আজমলৰ
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: আজমলো নামিল ভোটযুদ্ধত, গৌৰৱ আশাবাদী শিৱামণিক লৈ