চৰাঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মাজত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ প্ৰচাৰ অভিযান
বৃহস্পতিবাৰে দীঘলীয়া নৌকা যাত্ৰাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ মৰিগাঁও জিলাৰ আৰিমাৰী, চিতলমাৰীৰ চৰত উপস্থিত হৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই চহৰাঞ্চলৰ ৰাইজক সাক্ষাৎ কৰে ।
Published : September 17, 2026 at 11:22 PM IST
নগাঁও: অহা ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহে যুদ্ধকালীন গতিত আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ যিহেতু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোৰ প্ৰায় চাৰিটা সমষ্টিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে, সেয়ে মনোনয়ন দাখিলৰ পাছতেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ-চাপৰিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই প্ৰচাৰ অভিযান জোৰদাৰ কৰি তুলিছে ৷
বৃহস্পতিবাৰে দীঘলীয়া নৌকা যাত্ৰাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ মৰিগাঁও জিলাৰ আৰিমাৰী, চিতলমাৰীৰ চৰত উপস্থিত হৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই চহৰাঞ্চলৰ ৰাইজক সাক্ষাৎ কৰে । চৰাঞ্চলত উপস্থিত হৈ চৰবাসীৰ সমস্যাৰ বুজ লৈ আগন্তুক উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিক ভোটদান কৰিবলৈও প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আহ্বান জনায় ।
আৰিমাৰি চৰত হোৱা উচ্ছেদৰ সময়ত মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হৈ থকা দেৱাশীষ শৰ্মাই আশ্ৰয়হীন লোকসকলক আশ্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা কৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰে । বৃহস্পতিবাৰে ভোট বিচাৰি যোৱা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাক পূৰ্বে কৰা সহায়ৰ কথা উল্লেখ কৰি চৰাঞ্চলৰ লোকসকলে এক প্ৰকাৰ মুকলি সমৰ্থন আগবঢ়ায় ।
আৰিমাৰি চৰত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ চিতলমাৰী চৰতো উপস্থিত হৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই এখন ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰে । সভাৰ অন্তত চৰ অঞ্চলৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে দেৱাশীষ শৰ্মাৰ হৈ দোৱা প্ৰাৰ্থনাও কৰে ।
যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে চৰাঞ্চললৈ যোৱাৰ সময়তে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই হাতত গীটাৰ লৈ জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ কৰি মায়াবিনী গীতটি গোৱা দেখা যায় । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত উপস্থিত হৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চৰাঞ্চলৰ শিশুসকলৰ শিক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে । চৰাঞ্চলৰ লোকসকল যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে জীৱন কটোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশিষ শৰ্মাই কয়, ‘‘চৰাঞ্চলত অন্ততঃ অন্যায় হ'বলৈ দিয়া নহ'ব । সেই চৰৰ বাসিন্দাৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক আজিৰ নহয় । মৰিগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত হৈ থকাৰ সময়তো চৰাঞ্চলৰ যিকোনো সমস্যাতে মই আহি সমাধান কৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ । এতিয়া চৰাঞ্চলৰ লোকসকলেও উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপি চৰকাৰকে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।’’
সংখ্যালঘু মুছলমানৰ মাজত বিজেপিৰ প্ৰচাৰ
শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়াৰ মাজতে বহু সংখ্যালঘু মুছলমান লোকে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ৷ স্বাভাৱিকতে বিজেপিক মুছলমান বিদ্বেষী দল বুলি একাংশ বুদ্ধিজীৱীয়ে ক’ব খোজে যদিও এই উপ-নিৰ্বাচনত বিশেষকৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই সেই ধাৰণা সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে ৷ টিকট লাভৰ পাছতেই তেওঁ কৈছিল ‘ইনচা আল্লাহ, আমি জিকিম’ ৷
উল্লেখ্য যে নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পূৰ্বে দেৱাশীষ শৰ্মাই মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল ৷ দুয়োখন জিলাৰ প্ৰশাসনিক মুৰব্বী হিচাপে তেওঁ দায়িত্বত থকাৰ সময়ত চৰাঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান চলিছিল ৷ তৎস্বত্বেও দেৱাশীষ শৰ্মাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত এক জনপ্ৰিয়তা আছে বুলি প্ৰায়েই চৰ্চা হয় ৷
তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰে, ‘‘উচ্ছেদৰ সময়ত বহুলোকৰ নিজা মাটি আছিল যদিও একাংশৰ নিজা মাটি নাছিল ৷ তেওঁলোকক একাংশ মাতব্বৰে বহু মাটি দখল কৰি তেওঁলোকক থাকিবলৈ দিছিল ৷ কিন্তু সেই মাটিবোৰ তেওঁলোকৰ নামত নাছিল ৷ আমি ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকক খুটি মাৰি মাটি চমজি দিছিলোঁ ৷ এয়া কেৱল নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সম্পৰ্ক নহয়, এওঁলোকৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক বহু পুৰণি ৷’’
উল্লেখ্য যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাৰিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি বিৰোধী পক্ষৰ হাতত আছে ৷ ইফালে কংগ্ৰেছৰ শিৱামণি বৰাৰ লগতে এআইইউডিএফৰ বদৰুদ্দিন আজমলেও সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । স্বাভাৱিকতেই কংগ্ৰেছৰ হাতত তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি আছে । কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমল এগৰাকী মুছলমান নেতা হিচাপে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় । গতিকে বিজেপিয়ে এই নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলোৱা দেখা গৈছে ৷
শেহতীয়া নিৰ্বাচনী পৰিৱেশলৈ চালে বিজেপি কংগ্ৰেছতকৈ কিছু ফ্ৰণ্টফুটত থকা পৰিলক্ষিত হয় ৷ কিয়নো শিৱামণি বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পাছতেই বহু কংগ্ৰেছীয়ে ক্ষোভিত হৈ বিজেপিত যোগদান কৰা দেখা গৈছে ৷ তদুপৰি কংগ্ৰেছে বিজেপিক জয়ী কৰাবলৈকে এগৰাকী দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱা বুলি অভিযোগ তুলিছে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু টিএমচিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে ৷ এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ যুঁজখন যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনত তিনি কোটিপতিৰ যুঁজ, কোন আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী ?