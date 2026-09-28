ৰকিবুল বকাসুৰ...ভেঞ্চাৰ বিধায়ক তাঞ্জিল ! কংগ্ৰেছী পিতা-পুত্ৰক কটাক্ষ বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

ৰকিবুল বকাসুৰ...ভেঞ্চাৰ বিধায়ক তাঞ্জিল ! কংগ্ৰেছী পিতা-পুত্ৰক কটাক্ষ বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰি, আঁচনি, গৰাখহনীয়া ৰোধ, পথ নিৰ্মাণ, চৰৰ মাটিত পট্টা প্ৰদানকে ধৰি বহু কেইটা বিষয়ত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
Published : September 28, 2026 at 8:15 PM IST
নগাঁও: অহা ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচনী ৰণত নামিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান সমষ্টিটোৰ ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একেদিনাই তিনিখনকৈ জনসভা সম্বোধন কৰে ৷
বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা চামগুৰি আৰু লাহৰীঘাটৰ লগতে বিজেপিৰ দখলত থকা ৰহা সমষ্টিটো এনডিএ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই প্ৰচাৰ চলায় ৷
সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰি, আঁচনি, গৰাখহনীয়া ৰোধ, পথ নিৰ্মাণ, চৰৰ মাটিত পট্টা প্ৰদানকে ধৰি বহু কেইটা বিষয়ত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰকিবুল হুছেইনক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ।
সৰ্বস্তৰীয় ৰাইজৰ কল্যাণ সাধনেৰে আমি আমাৰ কামৰ পৰিচয় দি আহিছোঁ৷ এই যাত্ৰা নিৰৱধি!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 28, 2026
📍 Sonaribali, Nagaon https://t.co/bogn5cyuQQ
একালৰ বন্ধু ৰকিবুল হুছেইনে পুৱাৰ পৰা কি খায় আৰু এতিয়া চৰকাৰী আঁচনি কিদৰে খায় সেই বিষয়েও ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে ।
তিনিখনকৈ প্ৰচাৰ সভাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছক চোকা সমালোচনা কৰে । নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ অগপ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ দেৱাশীষ শৰ্মাক লগত লৈ চামগুৰি সমষ্টিৰ সোণাৰিবালিত অনুষ্ঠিত হোৱা এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ প্ৰসংগত সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক তাঞ্জিল হুছেইনক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভেঞ্চাৰ বিধায়ক আখ্যা দিয়ে ।
The people of Moirabari have made up their mind to vote for NDA candidate Shri Devashish Sarma in the #NagaonBypoll https://t.co/YvJjRLiuiN— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 28, 2026
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, ‘‘চামগুৰিত ইমান গৰমৰ মাজতো হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ওলাই আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাক সমৰ্থন দিলে ৷ তাৰ বাবে ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । মই নিশ্চিত যে চামগুৰি সমষ্টিত বিজেপি বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'ব । কিছুমানে কৈছে যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এআইইউডিএফৰ লগত হ'ব, আন কিছুমানে কৈছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্ৰেছৰ সৈতে হ'ব । কিন্তু সকলোৱে বিজেপিকেই প্ৰথম বুলি ধৰিছে । যাৰ বাবে বিজেপি জিকাটো নিশ্চিত ।’’
‘‘এতিয়া পৰিৱেশ বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে ৷ ৰাইজে নিজেই বিজেপিক আশীৰ্বাদ দিবলৈ ওলাই আহিছে । ৰকিবুল হুছেইনক মানুহে উপায় নাপাই ভোট দিয়ে, মনৰ পৰা কোনো মানুহে ৰকিবুল হুছেইনক ভোট দিব নোখোজে । বিজেপিক ভোট দিলে দুখীয়া মানুহৰ কাম হ'ব । দুখীয়া মানুহৰ উপকাৰ হ'ব । দুখীয়া মানুহক উপকাৰ কৰাটো কাফেৰৰ কাম নে ভাল মানুহৰ কাম সেইটো আমিনুল ইছলামেহে ক'ব পাৰিব ।” মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
How can it be election season and you are not dancing to this evergreen tune 😁#NagaonBypoll pic.twitter.com/04OzU3Uprl— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 28, 2026
সংখ্যালঘু অধ্যুষিত লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ মৈৰাবাৰী বজাৰতো এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভোট বিচাৰে ৷
भाजपा नगांव में एक अच्छे, सच्चे और शिक्षित उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है, तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 28, 2026
अब लोगों को तय करना है कि उन्हें अपने लिए काम करने वाला एक अच्छा उम्मीदवार चाहिए या कांग्रेस का उम्मीदवार... pic.twitter.com/s6GItTviva
ইফালে লাহৰীঘাট সমষ্টিত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত বিধায়ক আছিফ নাজাৰক সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আছিফ নাজাৰে চৰকাৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিব নোৱাৰে, ৰাস্তা-ঘাট বনাব নোৱাৰে, গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব নোৱাৰে ৷ সেয়া কেৱল বিজেপিয়েহে কৰিব পাৰিব ৷ আছিফ নাজাৰৰ চাহ খালে তিতা লাগিব, মামাৰ চাহ খালে মিঠা লাগিব ৷ ৰকিবুল নামৰ এটা মানুহ আছে, তেওঁ চৰকাৰী আঁচনিৰ গোটেই টকা নিজেই খাই থৈ দিয়ে ৷’’
ইয়াৰ লগতে কথা প্ৰসংগত ৰকিবুল হুছেইনক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বকাসুৰ আখ্যা দিয়ে ৷
कौन है असम कांग्रेस का बकासुर? pic.twitter.com/bOpYi0USK5— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 28, 2026
বিধায়ক আজমলৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"সাংসদ হৈ তেওঁ বৰ্তমান সমষ্টিত কাম কৰাৰ বয়স নাই ৷ কাৰণ তেওঁ খোজকাঢ়িবলৈ হ'লে তিনিজন মানুহৰ দৰকাৰ হয় ৷ এটা বয়সত সকলোৰে এনে অৱস্থা হয় ৷ এতিয়া তেওঁ জিৰণি লোৱাৰ সময় ৷ এনে অৱস্থাত ৰ'দে-বৰষুণে কিয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লাগে ৷ এই সময়ত হজ যাত্ৰা-ধৰ্ম চৰ্চা কৰি থাকিব লাগে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"আজমলে এতিয়া আশীৰ্বাদ দিয়াৰ সময় ৷ তেওঁৰ তিনিজনকৈ সন্তান আছে, তাৰে এজনক ৰাজনীতিলৈ আনক বা দলৰ এজনক প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিক্ষেপ কৰক ৷ ইতিমধ্যে তেওঁ বিধায়ক হৈ আছে ৷ তেনেস্থলত আমাক কামিহাড় ভাঙিম বুলি কোৱাৰ সলনি তেওঁ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক ৷ অন্যথা তেওঁৰ ৰাজহাড় ভাঙিব ৷"
লগতে পঢ়ক: নগাঁৱত প্ৰচাৰত নামিল মুখ্যমন্ত্ৰী: আজমলে হজ যাত্ৰা-ধৰ্ম চৰ্চা কৰক