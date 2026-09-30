ETV Bharat / state

মহিলাক অপমান কৰা বিজেপিক ৰাইজে ভোট নিদিয়ে: গৌৰৱ গগৈ

বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আক্ৰমণ গৌৰৱ গগৈৰ ৷ অসমৰ জনসাধাৰণে কোনো বিজেপিৰ মন্ত্ৰীক ভয় নকৰে বুলি সকীয়নি কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীৰ ।

Assam Congress President Gaurav Gogoi slams BJP
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত গৌৰৱ গগৈ (X @AssamCongress)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2026 at 8:36 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে জোৰদাৰ গতিত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ এফালে কংগ্ৰেছৰ হাত আনফালে বিজেপিৰ পদুম, তাৰ মাজতে আকৌ এআইইউডিএফৰ তলা-চাবি ৷ ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে তিনিওটা দলেই তীব্ৰ যুঁজ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ পূৰ্বতে মিঞাৰ ভোট নালাগে বুলি দাবী কৰা বিজেপিয়েও নগাঁও পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টাৰে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মাজত সোমাই পৰা দেখা গৈছে ৷

কংগ্ৰেছক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি বিজেপিৰ নেতাসকলে সংখ্যালঘু ভোটাৰক কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক-সাংসদে একো সুবিধা প্ৰদান নকৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত কোৱা দেখা গৈছে যে ৰকিবুল হুছেইনে চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন নিজে খায়; আছিফ নাজাৰে ৰাস্তা-ঘাট, মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে, খহনীয়া ৰোধ কৰিব নোৱাৰে ৷ কংগ্ৰেছৰ সময়ত টকা নিদিয়াকৈ কোনেও চাকৰি পোৱা নাছিল বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে ৷

বিজেপিৰ এই অভিযোগসমূহৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছেও বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ নগাঁৱত এখন নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে দাবী কৰে, ‘‘আমি এনেকুৱা এটা দলক তথা সেই দলৰ চৰকাৰক আমাৰ মহিলা সকলক ভোট দিবলৈ ক'ম নেকি, যিসকলে আমাৰ মহিলাসকলক অপমান কৰিছে । আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণ দুখীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰত্যেকৰে স্বাভিমান আছে । আমি নিজৰ স্বাভিমান সমুখত ৰাখি বিজেপি দলৰ যি কুকৰ্ম, যি অপৰাধ ইয়াৰ প্ৰতিশোধ ল’ম ৷’’

জাগীৰোডত এখন নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ কয়, ‘‘অসমৰ জনসাধাৰণে কোনো বিজেপিৰ মন্ত্ৰীক ভয় নকৰে । বিজেপি দলে আজি অতদিনে হিন্দু-মুছলিমৰ মেৰুকৰণ কৰি নিৰ্বাচন জিকি আহিছিল । কিন্তু আজিৰ নৱপ্ৰজন্মই এই হিন্দু-মুছলিমৰ ৰাজনীতি নাকচ কৰিছে । যুৱসমাজ, মহিলা সমাজ, বয়োজ্যেষ্ঠ সকলোৱে মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি বাদ দি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে । কাৰণ কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত সকলোৱে শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধেৰে বসবাস কৰিছিল ।’’

ধিঙৰ বাটমাৰীত বুধবাৰে এখন নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে ৰাইজৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ, স্বাৰ্থ আৰু প্ৰকৃত উন্নয়নৰ দাবীক আগত ৰাখিয়েই কংগ্ৰেছে এই নিৰ্বাচনী সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছে । বাটমাৰীৰ ৰাইজে প্ৰদৰ্শন কৰা মৰম, আস্থা আৰু সমৰ্থনে দলৰ যাত্ৰাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ শিৱামনি বৰাক বিপুল ভোটত জয়ী কৰাবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় ।

প্ৰচাৰ সভাখনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সমৰ্থনত বক্তৃতা আগবঢ়ায় সাংসদ ইমৰাণ মাছুদে । তেওঁ শাসক পক্ষৰ জনবিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হৈ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰাইজক ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনায় ।

সভাৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত সাংসদ ইমৰাণ মাছুদে কয় যে সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া ন্যায় আৰু অধিকাৰৰ যুঁজ চলিছে । এই যুঁজখনক প্ৰত্যক্ষ কৰি তেওঁ নিশ্চিত যে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা সমগ্ৰ দেশলৈ এক সুস্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ হ’ব । ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ সাধাৰণ দৰিদ্ৰ জনতা, মুছলমান, অন্যান্য সংখ্যালঘু আৰু আদিবাসীসকলৰ স্বাৰ্থ আৰু অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ যি সংগ্ৰামৰ অগনি প্ৰজ্বলিত কৰিছে, নগাঁৱৰ এই নিৰ্বাচনে সেই সংগ্ৰামক অধিক শক্তি যোগাব ।

সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি সাংসদগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কয় যে সাম্প্ৰদায়িকতা মুছলমানৰেই হওক বা হিন্দুৰেই হওক, কোনো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িকতাই দেশৰ বাবে শুভ নহয় । সাম্প্ৰদায়িকতাৰ নামত ভোট বিচৰা সুবিধাবাদী শক্তিসমূহ এইবাৰ ৰাইজৰ আদালতত সম্পূৰ্ণৰূপে মুখঠেকেচা খাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে । কিমান ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ’ব বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মাছুদে কয় যে এয়া স্থানীয় ভোটাৰ ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত, কিন্তু নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ অত্যন্ত ইতিবাচক আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিপুল ভোটত বিজয়ী হ’ব ।

উল্লেখ্য যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা শিৱামণি বৰাক ৷ আনহাতে বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাক ৷ এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এআইইউডিএফৰ সভাপতি, প্ৰাক্তন সাংসদ তথা বৰ্তমান বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলেও ৷

সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা সমষ্টিটোত তিনিওটা দলৰ বাবে সমীকৰণ কিছু জটিল হৈ পৰিছে ৷ আজমলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই কংগ্ৰেছৰ কিছু বেকফুটলৈ থেলি পঠিয়াব পাৰে বুলি একাংশ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে মত পোষণ কৰিছে ৷ কিন্তু বিজেপিক সংখ্যালঘু মুছলমান বিৰোধী দল হিচাপে কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আহিছে ৷ সেই দিশৰ পৰা সংখ্যালঘু ভোটাৰে বিজেপিক ভোট দিয়ে নে নিদিয়ে সেয়াও লক্ষ্য কৰিবলগীয়া ৷

ইতিমধ্যেই বিজেপিয়ে সংখ্যালঘু ৰাইজক চৰত মাটিৰ পট্টা প্ৰদান, অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰদান আদি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া দেখা গৈছে৷ কংগ্ৰেছে বিজেপিয়ে কিদৰে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল, উচ্ছেদৰ দ্বাৰা কিদৰে সংখ্যালঘু ৰাইজক গৃহহীন কৰা হৈছিল আদি অভিযোগ তোলা দেখা গৈছে ৷ অহা ৬ অক্টোবৰত এই উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ফলাফল ৯ অক্টোবৰত ঘোষণা কৰা হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক: প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে অসমত নিৰ্মিত এনাৰ্জী ড্ৰিংক পান কৰি শক্তি বঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

TAGGED:

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন
গৌৰৱ গগৈ
কংগ্ৰেছ
GAURAV GOGOI SLAMS BJP
NAGAON LS BYPOLL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.