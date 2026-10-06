নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: ৭৬ শতাংশ ভোটদানেৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত ভোটগ্ৰহণ
পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটদান শান্তিপূৰ্ণ আছিল ৷ লোকসভা সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত আঠটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কোনো ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ খবৰ পোৱা নগ’ল ।
By PTI
Published : October 6, 2026 at 7:58 PM IST
গুৱাহাটী: শান্তিপূৰ্ণভাৱে অন্ত পৰিল নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ মঙলবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সন্ধিয়া ৫ বজাত অন্ত পৰে । ১৯.৫ লাখ ভোটাৰৰ ভিতৰত ৭৬ শতাংশ ভোটাৰে এই উপ-নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰা বুলি নিৰ্বাচনী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ।
কিন্তু গেট বন্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে ভোটকেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰা ভোটাৰসকলক ভোটদানৰ অনুমতি দিয়াৰ বাবে চূড়ান্ত ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও বিষয়াজনে কয় ।
News Alert! Voting ends peacefully in by-election to Assam's Nagaon Lok Sabha seat as 76 per cent turnout recorded till 5 pm: Officials. https://t.co/dS414RBuPY— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2026
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে পদত্যাগ কৰি চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ টিকটত দিছপুৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । সেই বাবেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে ।
নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটদান শান্তিপূৰ্ণ আছিল ৷ লোকসভা সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত আঠটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কোনো ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ খবৰ পোৱা নগ’ল । কেইটামান ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰা ইভিএমৰ সৰু সৰু ত্ৰুটিৰ খবৰ আহিছিল যদিও লগে লগে মেচিন সলনি কৰি ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত ৰখা হয় ।
VIDEO | Nagaon, Assam: BJP candidate Debashish Sharma on Nagaon by-poll, says, " voting has started and a large number of electors have come. we would like to thank them. looking at the way people are coming and based on my conversations with them over the past several days, it seems that they want development. they know that this development can only be brought by the bjp. so, we hope that we will definitely win this election." (full video available on pti videos - https:="" t.co="" biyfwtfmbd)<="" p>— press trust of india (@pti_news) October 6, 2026
সন্ধিয়া ৫ বজালৈকে চামগুৰি বিধান সভা সমষ্টিত সৰ্বাধিক ৮০.২২ শতাংশ আৰু ৰহাত সৰ্বনিম্ন ৭০.২৭ শতাংশ ভোট পঞ্জীয়ন হৈছে । বাকী ছটা বিধানসভা সমষ্টি ক্ৰমে মৰিগাঁৱত ৭২.৮৪ শতাংশ, নগাঁও-বটদ্ৰৱাত ৭২.০১ শতাংশ, ৰূপহীহাটত ৭৭.৬৭ শতাংশ, ধিঙত ৭৭.৯৩ শতাংশ, জাগীৰোডত ৭৬.৬১ শতাংশ আৰু লাহৰীঘাটত ৭৮.৮৮ শতাংশ ভোটদান হয় ৷
জাগীৰোড বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মায়ং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই ভোটগ্ৰহণ ভোটদান কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক শিৱামণি বৰাই নগাঁও-বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ মাজগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ।
Nagaon, Assam: Congress candidate Sibamoni Bora cast her vote at polling station No. 21 at Majgaon Senior Basic School in Jajori for the Nagaon Lok Sabha by-election https://t.co/MPJoikA9X0— IANS (@ians_india) October 6, 2026
উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ পদত্যাগ কৰাৰ পূৰ্বে নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰা দেৱাশীষ শৰ্মাই নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি সাংবাদিকৰ আগত কয় যে ভোটাৰে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰিব ।
আনহাতে শিৱামণি বৰাই কয়, ‘‘বিজেপি আৰু এআইইউডিএফ একেটা সত্তা বুলি সকলোৱে জানে, কিন্তু কংগ্ৰেছে আসনখন অক্ষুণ্ণ ৰাখিব বুলি মোৰ বিশ্বাস ।’’
পোন্ধৰজন প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যদিও এন ডি এৰ দেৱাশীষ শৰ্মা, কংগ্ৰেছৰ শিৱমণি বৰা আৰু এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাজত ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে সংসদৰ ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্যত কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিলেও প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ বাবে ইয়াৰ গুৰুত্ব আছে ৷ মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ এই সমষ্টিটোত শাসকীয় বিজেপিয়ে নিজৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছে ৷ আনহাতে কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘু সমৰ্থনৰ ভিত্তি অক্ষত ৰাখি আসনখন অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সকলো চেষ্টা কৰিছে ।
Nagaon, Assam: Congress candidate Sibamoni Bora says, " actually, it is difficult to tell the margin at this time, but we'll win. the margin will be known sometime later. we'll see after counting." https:="" t.co="" c1diiiabgo<="" p>— ians (@ians_india) October 6, 2026
এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলৰ শক্তি ১৬ জন বিধায়কৰ পৰা দুজন বিধায়কলৈ হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতে খেলপথাৰত তৃতীয় বিশিষ্ট দল এআইইউডিএফে নিজৰ প্ৰভাৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ যুঁজ দিছে ।
জিলা প্ৰশাসনে ব্যাপক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ৬২৪ টা ভোটকেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে বুলি আন এজন বিষয়াই জনায় । ৫ টা সহায়ক বুথকে ধৰি ২৩১২ টা ভোটকেন্দ্ৰত ৯.৪৩ লাখ মহিলা আৰু ৫০ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ নিৰ্বাচককে ধৰি মুঠ ১৯.০৫ লাখ ভোটাৰে ভোটদানৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল । অহা ৯ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগণনা ।
লগতে পঢ়ক: নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনত 'টেষ্টেড এণ্ড প্ৰ'ভেন' ৰাজনীতি