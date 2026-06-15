ETV Bharat / state

Baby Bhakat: CBSEৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কামপুৰৰ এটা 'জহামাল'ৰ কাহিনী

নগাঁও জিলাৰ এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ধৰণী শইকীয়াৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমৰ এক কাহিনী বিদ্য়ালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত আনন্দিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো ৷

Nagaon Kampur Family's Compassionate Civet Story Enters CBSE Class 10 Syllabus
গিবন আৰু ভকত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 3:57 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ: এটা ভাল খবৰ ৷ নগাঁও জিলাৰ কামপুৰৰ আহিছে এই বিশেষ খবৰটো ৷ বিভিন্নজনে বিভিন্ন কাম কৰি বিভিন্ন বঁটা লাভ কৰি আহিছে ৷ কিন্তু কামপুৰৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ধৰণী শইকীয়াই নিজৰ কামৰ জৰিয়তে পোৱা প্ৰতিদান বহু মূল্যবান বঁটাতকৈ বহু ওপৰত ৷

আচলতে নগাঁও জিলাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ধৰণী শইকীয়া আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰকৃতি তথা সকলো জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমৰ কাহিনী CBSE ৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৷ ‘‘Words and Expressions 2 an English Textbook for class X. Unit 6’’ ৰ ৭৫ আৰু ৭৬ পৃষ্ঠাত ‘‘Baby Bhakat’’ (বেবী ভকত) নামৰ পাঠটোত এই কথা উল্লেখ কৰা আছে ৷

কামপুৰৰ এটা 'জহামাল'ৰ কাহিনী (ETV Bharat Assam)

‘‘Baby Bhakat’’ৰ মূল কাহিনীটো জানিবলৈ আমি উভতি যাব লাগিব কিছু বছৰৰ আগলৈ ৷ ২০১০ চন জুন-জুলাই মাহৰ কাহিনী, তেতিয়া ধৰণী শইকীয়াই নিজৰ জন্মগাঁও তেঁতেলীসৰাত বসবাস কৰিছিল ৷ অৱশ্যে পাছলৈ কামপুৰ নগৰৰ ২নং মহলাৰ বৃন্দাবন নগৰ কৈলাশ পথৰ তেওঁ বাসিন্দা হয় ৷

২০১০ চনৰ জুন-জুলাই মাহৰ কোনোবা এটা দিনত কামপুৰৰ পাৰলিগুৰীৰ ত্ৰিদীপ লস্কৰ নামৰ এজন লোকৰ বাৰীৰ পাছফালে থকা এডাল নাৰিকল গছৰ পৰা এটা প্ৰায় দহদিনীয়া জহামালৰ পোৱালি সৰি পৰে । সেই সময়ৰ কামপুৰৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা সমিতিৰ সম্পাদক দিগন্ত লস্কৰে জহামালৰ পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰি পূৰ্বৰ ঠাইতে ৰাখি থয় যদিও গধূলি পৰত এটা ফেঁচাই তাক নিবলৈ চেষ্টা কৰে । তেতিয়া ফেঁচাৰ মুখৰ পৰা জহামালৰ পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰি ধৰণী শইকীয়াৰ বৰপুত্ৰ পুলিন শইকীয়াই ঘৰলৈ লৈ আহে ।

Nagaon Kampur Family's Compassionate Civet Story Enters CBSE Class 10 Syllabus
ভকত আৰু ধৰণী শইকীয়া শৈশৱৰ কিছু কথা (ETV Bharat Assam)

তাৰ পাছৰে পৰা পৰিয়ালৰ সকলোৱে ঘৰৰ এজন সদস্যৰ দৰে জহামালৰ পোৱালিটোক লালন পালন কৰিবলৈ লয় ৷ জহামালৰ পোৱালীটোৰ নাম ৰাখিলে "ভকত" । কিন্তু ভকত সৰু হৈ থকাৰ বাবে তাক খাদ্য খুৱাবলৈ পৰিয়ালটো কিছু সমস্যাত পৰিছিল । পাছত পৰিয়ালটোৱে সিদ্ধান্ত ল'লে যে ভালদৰে ভকতৰ চকু মেল নোখোৱালৈকে পোৱালিটোক গাখীৰ খুৱাব, তাকো মানুহৰ গাখীৰ ।

শুনিবলৈ অলপ আচহুৱা লাগিলেও কিন্তু পৰিয়ালটোৱে সেই নিমাখিত জীৱটো পেলাই নিদি সাধ্য অনুসৰি তেওঁলোকে লালন-পালন কৰিবলৈ ল’লে ৷ ধৰণী শইকীয়াৰ পত্নী অঞ্জলী শইকীয়াই সিদ্ধান্ত ল’লে যে তেওঁ নিজৰ দুগ্ধপান কৰাই জহামালৰ পোৱালিটোৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব ।

Nagaon Kampur Family's Compassionate Civet Story Enters CBSE Class 10 Syllabus
CBSEৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কামপুৰৰ এটা 'জহামাল'ৰ কাহিনী (ETV Bharat Assam)

সেই সময়ত অঞ্জলী শইকীয়াৰ সৰু পুত্ৰ গিবনৰ বয়স ছয়মাহ আছিল । অঞ্জলীয়ে গিবন আৰু ভকতক যমজ সন্তানৰ দৰে লালন-পালন কৰিবলৈ ল’লে ৷ গিবনৰ দৰে অঞ্জলীয়ে ভকতকো নিজৰ বুকুৰ দুগ্ধ পান কৰাবলৈ ল’লে ৷ আনকি ভকতেও অঞ্জলীক নিজৰ মাকৰ দৰেই মানিবলৈ ল’লে ৷

Nagaon Kampur Family's Compassionate Civet Story Enters CBSE Class 10 Syllabus
CBSEৰ পাঠ্যক্ৰম (ETV Bharat Assam)

এনেদৰে সময় বাগৰি গৈ থাকিল ৷ লাহে লাহে মানুহৰ মাজত বিয়পি পৰিল এটা জহামলৰ পোৱালিক নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন-পালন কৰাৰ বাতৰি ৷ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমতো এই কথা প্ৰকাশ পালে ৷

ধৰণী শইকীয়াৰ এই প্ৰকৃতিপ্ৰেমৰ কথা জানিব পাৰি দিল্লীৰ পৰা ৰ’মেল শ্বুনমুগান (Rommel Shunmugan) নামৰ এজন ব্যক্তি আহিছিল । তেওঁলোকৰ পৰা সকলো তথ্য লৈ ৰ’মেল দিল্লীলৈ উভতি যায় ৷ ইয়াৰ পাছত আৰু ৰ’মেলৰ সৈতে ধৰণী শইকীয়াৰ কোনো যোগাযোগ নাই ।

Nagaon Kampur Family's Compassionate Civet Story Enters CBSE Class 10 Syllabus
প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ধৰণী শইকীয়া আৰু তেওঁৰ পত্নী অঞ্জলী শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

সেই সময়ৰ ছয়মহীয়া ধৰণীৰ শইকীয়াৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ গিবন এতিয়া দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ । নবোদয়ৰ ছাত্ৰজনে এদিন নিজৰ ইংৰাজী কিতাপৰ ৬ নম্বৰ ইউনিটত দেখিলে এটা ‘‘BABY BHAKAT’’ৰ কাহিনী, য'ত তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ নাম আৰু ফটো সম্বলিত আছে । গিবনে নিজেও জনা নাছিল যে জহামালৰ লগত থকা সৰু ল'ৰাটো সি নিজেই আছিল ।

২০১০ চনৰ সেই বাস্তৱ ঘটনাটো পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ‘‘Baby Bhakat’’ নামৰ পাঠটোৰ জৰিয়তে । ২০২৪/২৫-ৰ দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত এই পাঠটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল । এতিয়া পুনৰ ২০২৫/২৬ বৰ্ষৰ দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত এই কাহিনীটো অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত পৰিয়ালটো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ।

এই সম্পৰ্কত ধৰণী শইকীয়াই কয়, ‘‘জহামাল বুলিয়েই নহয়, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বন্যপ্ৰানী যেতিয়া সংকটত পৰে মোক ৰাইজে খবৰ দিয়ে আৰু মই উদ্ধাৰ কৰো ৷ তেনেকৈ আমি জহামালৰ পোৱালি এটা পাইছিলো । প্ৰথমতে আমি কাজিৰঙাৰ উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰলৈ ফোন কৰিছিলো । টেৰংপী উপাধিৰ এগৰাকী তৰণিয়ে ক’লে যে পোৱালিক গৰুৰ বা আন গাখীৰ খুৱালে মৰি থাকিব । জহামাল আৰু মানুহৰ মাজত ৮০ শতাংশ মিল আছে । সেয়ে মোৰ পত্নীয়ে নিজৰ দুগ্ধ পান কৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৷’’

Nagaon Kampur Family's Compassionate Civet Story Enters CBSE Class 10 Syllabus
প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ধৰণী শইকীয়াৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমৰ কাহিনী (ETV Bharat Assam)

শইকীয়াই আৰু কয়, ‘‘এদিন দিল্লীৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ৰ’মেল শ্বুনমুগান (Rommel Shunmugan) নামৰ এজন মানুহ আহিছিল । অসমৰ পৰা যোৱাৰ পাছত তেখেতৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই । যোৱা বছৰ মোৰ ল’ৰাটোৱে দশম শ্ৰেণীত নৱোদয়ত পঢ়াৰ সময়ত স্কুলত সেই পাঠটো পঢ়ায় । পাঠটো পঢ়াওতে সি গম পালে আমাৰ পৰিয়ালৰে কাহিনীটো ।’’

তেওঁ কয়, ‘‘সি চাৰপ্ৰাইজ দিবৰ কাৰণে কিতাপখন লৈ আহিছিল । মোৰ কাৰণে এয়া গৌৰৱৰ কথা । মই ভাল পাইছো । এয়া বহু পুৰস্কাৰৰ উৰ্ধত বুলি ভাবিছো । এনে কথা প্ৰচাৰ হ’ব লাগে ৷ মই মানুহটোক প্ৰচাৰ কৰাটো বিচৰা নাই । গোটেই ভাৰতবৰ্ষত দশম শ্ৰেণীত পঢ়া ল’ৰা-ছোৱালী প্ৰায় এক কোটি আছে । ইয়াৰে এক শতাংশ মানে দহ হাজাৰেও যদি এই পাঠ পঢ়ি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হৈ যায়, তেন্তে এইটোৰ নিচিনা ভাল কাম কি আছে । সেয়াই মোৰ বাবে ডাঙৰ পুৰস্কাৰ ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আগতে কিছু বন্ধু-বান্ধৱে কৈছিল যে এটা এটা বন্যপ্ৰানী বচাবলৈ গ’লে আমাৰ কষ্ট হয় বা পইচা খৰচ হয়, এয়া অদৰকাৰী কাম ৷ বহুত বন্ধুৱে আমাৰ পৰিয়ালটোক ইতিকিং কৰে, পাগল বুলি কয় । এতিয়া এই পাগলটোক ভাল বুলি কৈছে, মই ভাল পাইছো । এতিয়া পাগল বুলি ক’লে মই জবাব দিবলৈ ৰাস্তা ওলাইছে ।"

উল্লেখ্য যে, প্ৰায় ১৯৮০ চনৰ পৰা বিভিন্ন চৰাই আৰু অন্য বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰি ধৰণী শইকীয়াই চিকিৎসা সেৱা কৰি আহিছে ৷ বৰ্তমানলৈকে তেওঁ পঞ্চাছ হাজাৰৰো অধিক গছপুলি ৰোপণ কৰিছে ৷

আনফালে সদায় প্ৰকৃতিৰ সমলেৰে ভৰপূৰ এই ঘৰখনৰ লগতে প্ৰকৃতি প্ৰেমত সদায় সহায় কৰি কৰা অহা ধৰণী শইকীয়াৰ সহধমনী অঞ্জলী শইকীয়াই কয়, ‘‘ভাল লাগিছে, ভবা নাছিলো তেনেকুৱা কিবা এটা হ’ব বুলি ।’’

অঞ্জলী শইকীয়াই কয়, ‘‘জহামালৰ পোৱালিটোক মোৰ গাখীৰ খুৱাই ৰাখিছিলো ৷ পোৱালিটো আমাৰ লগত আঠ-ন মাহমান থাকিল ৷ আমি কামপুৰলৈ অহা তিনি চাৰিদিনৰ আগত সি ঘৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ’ল । কিন্তু আমি কামপুৰলৈ অহাৰ পাছত পোৱলিটো আকৌ ওলাইছিলহি ।"

লগতে পঢ়ক : 'ঐতিহ্যই আমাৰ পৰিচয়'- পত্নীৰ স্মৃতিত ঘৰতে সংগ্ৰহালয় স্থাপন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ

লগতে পঢ়ক : ETV Bharat Impact Story : বাতৰি প্ৰকাশ হোৱাৰ ২৪ঘণ্টা নৌহতেই মহিলা কৃষক কুন্তী বৰাৰ কাষলৈ আহিল নগাঁও জিলা আয়ুক্ত

লগতে পঢ়ক : ETV Bharat Impact Story : গছ কটা ব্যক্তিক বিহিলে অনুকৰণীয় শাস্তি

লগতে পঢ়ক : ধেমাজিৰ বিজ্ঞানী তথা উদ্ভাৱক নৱজিৎ ভৰালীক আন্তৰ্জাতিক উদ্ভাৱন বঁটা প্ৰদান

TAGGED:

জহামালৰ কাহিনী
নগাঁৱৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ধৰণী শইকীয়া
CBSE ৰ পাঠ্যক্ৰম
ই টিভি ভাৰত অসম
BABY BHAKAT STORY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.