যন্ত্ৰৰ মায়াজাল ! ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু আইটিআই পূজা কমিটী

যন্ত্ৰৰ মায়াজাল ! ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু আইটিআই পূজা কমিটী
আধুনিক সমাজত যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰযুক্তি চমক দেখুৱাবলৈ ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে নগাঁৱৰ আইটিআই পূজা কমিটীয়ে ।
Published : October 14, 2026 at 2:20 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 2:39 PM IST
নগাঁও : দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে । ৰাজ্যৰ চৌদিশে পূজাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে । মণ্ডপে মণ্ডপে ভীষণ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ইফালে কোনে কিমান ধুনীয়া আৰু ব্যতিক্ৰমী মণ্ডপেৰে ভক্তক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তাক লৈ পূজা কমিটীবোৰৰ মাজত অঘোষণিত প্ৰতিযোগিতাও চলা দেখা গৈছে ।
প্ৰতিবছৰে ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তু আৰু নান্দনিক মণ্ডপেৰে ভক্তৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি অহা নগাঁও চহৰৰ আইটিআই দুৰ্গা পূজা কমিটীয়েও এইবাৰ এক অভিনৱ চিন্তাৰে পূজা মণ্ডপ সাজু কৰিছে ।
আধুনিক যন্ত্ৰ আৰু প্ৰযুক্তিৰ চমকপ্ৰদ পৃথিৱীখনক দেখুৱাবলৈ এইবাৰ আইটিআই দুৰ্গা পূজা কমিটীয়ে 'যন্ত্ৰৰ মায়াজাল' শীৰ্ষক ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তুৰে মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে । ৫০ বছৰ অতিক্ৰম কৰা পূজা কমিটীখনে যন্ত্ৰ আৰু প্ৰযুক্তিয়ে আধুনিক সমাজখনক কেনেদৰে পৰিৱৰ্তনৰ দিশে আগুৱাই লৈ গৈছে সেই ছবিখন তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।
সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে মানুহৰ জীৱনশৈলী, চিন্তা-চৰ্চা আৰু কৰ্মপদ্ধতিত যন্ত্ৰ তথা প্ৰযুক্তিৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । দৈনন্দিন জীৱনৰ সৰু-বৰ কামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উদ্যোগ, যোগাযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা আৰু বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈকে যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰে মানুহৰ জীৱন অধিক গতিশীল কৰি তুলিছে ।
আধুনিকতাৰ এই যাত্ৰাত যন্ত্ৰ আৰু প্ৰযুক্তিৰ ভূমিকা কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, তাকেই শিল্পকলাৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণত যন্ত্ৰ আৰু প্ৰযুক্তিৰ ধাৰণাটোক কিদৰে নান্দনিকভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰি, সেই দিশতো বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । ইফালে আইটিআই পূজা কমিটীয়ে পৰম্পৰাগত ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ সৈতে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ধাৰণাক সংযোগ কৰি ভক্তৰ বাবে এক ব্যতিক্ৰমী অভিজ্ঞতা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিছে ।
দুমাহ ধৰি ব্যস্ত পশ্চিমবংগৰ শিল্পীৰ দল
এই অভিনৱ বিষয়বস্তুক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ পশ্চিমবংগৰ শিল্পীৰ এটা দলে বিগত দুমাহ ধৰি দিনে-ৰাতিয়ে কাম কৰি আছে । শিল্পীসকলৰ একাগ্ৰ প্ৰচেষ্টা, পৰিকল্পনা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰে 'যন্ত্ৰৰ মায়াজাল' পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । শিল্পীসকলে মণ্ডপত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । পশ্চিবংগৰ শিল্পীৰ দলটোক নগাঁৱৰ স্থানীয় শিল্পীসকলেও সহযোগ কৰিছে ।
ঐতিহাসিক আইটিআই পূজা
নগাঁও চহৰৰ আইটিআই দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ বাবে এইবাৰৰ পূজাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । ৫১ বছৰত ভৰি দিয়া কমিটীখনে বিগত সময়ছোৱাত ব্যতিক্ৰমী মণ্ডপ নিৰ্মাণেৰে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজনৰ জৰিয়তে এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে । প্ৰতি বছৰে নতুন নতুন বিষয়বস্তুৰ জৰিয়তে দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰাৰ প্ৰয়াসে এই পূজাক এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰি আহিছে ।
এই সন্দৰ্ভত পূজা সমিতিৰ উপ-সভাপতি প্ৰদীপ ল'দে কয়, "আমাৰ পূজাৰ এইবাৰৰ বিষয়বস্তু হ'ল যন্ত্ৰৰ মায়াজাল । যন্ত্ৰই আমাক কিমান আগুৱাই লৈ গৈছে, কম্পিউটাৰৰ প্ৰভাৱ ৰব'টিকৰ ছিষ্টেম আৰু যান্ত্ৰিক চিষ্টেমৰ ওপৰতে গোটেইখিনি পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ বাবে পশ্চিমবংগৰ পৰা শিল্পীৰ দল অনা হৈছে । বিগত দুমাহে তেওঁলোকে এই কাম কৰি আছে ।"
জানিব পৰা মতে যন্ত্ৰৰ মায়াজাল বিষয়বস্তুৰে মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ বাবে কমিটীৰ বাজেট প্ৰায় ১৫ লাখ টকা হ'ব । আইটিআই দুৰ্গা পূজা কমিটীয়ে বিগত সময়ত সংসদ ভৱন, টাইটানিক আদি বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি ভক্তক আনন্দিত কৰিছিল । যাৰ বাবে প্ৰতিবছৰে ইয়ালৈ লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন হয় । এইবছৰো ভক্তৰ যথেষ্ট সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
২৯৩ বছৰীয়া দেৱীদৌলৰ দুৰ্গা পূজাৰ সৈতে আছে এটা মুছলমান পৰিয়ালৰ সম্পৰ্ক