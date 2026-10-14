ETV Bharat / state

যন্ত্ৰৰ মায়াজাল ! ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু আইটিআই পূজা কমিটী

আধুনিক সমাজত যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰযুক্তি চমক দেখুৱাবলৈ ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে নগাঁৱৰ আইটিআই পূজা কমিটীয়ে ।

Nagaon ITI Puja
'যন্ত্ৰৰ মায়াজালে'ৰে ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু আইটিআই পূজা কমিটী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 14, 2026 at 2:20 PM IST

|

Updated : October 14, 2026 at 2:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে । ৰাজ্যৰ চৌদিশে পূজাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে । মণ্ডপে মণ্ডপে ভীষণ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ইফালে কোনে কিমান ধুনীয়া আৰু ব্যতিক্ৰমী মণ্ডপেৰে ভক্তক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তাক লৈ পূজা কমিটীবোৰৰ মাজত অঘোষণিত প্ৰতিযোগিতাও চলা দেখা গৈছে ।

প্ৰতিবছৰে ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তু আৰু নান্দনিক মণ্ডপেৰে ভক্তৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি অহা নগাঁও চহৰৰ আইটিআই দুৰ্গা পূজা কমিটীয়েও এইবাৰ এক অভিনৱ চিন্তাৰে পূজা মণ্ডপ সাজু কৰিছে ।

'যন্ত্ৰৰ মায়াজালে'ৰে ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু আইটিআই পূজা কমিটী (ETV Bharat)

আধুনিক যন্ত্ৰ আৰু প্ৰযুক্তিৰ চমকপ্ৰদ পৃথিৱীখনক দেখুৱাবলৈ এইবাৰ আইটিআই দুৰ্গা পূজা কমিটীয়ে 'যন্ত্ৰৰ মায়াজাল' শীৰ্ষক ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তুৰে মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে । ৫০ বছৰ অতিক্ৰম কৰা পূজা কমিটীখনে যন্ত্ৰ আৰু প্ৰযুক্তিয়ে আধুনিক সমাজখনক কেনেদৰে পৰিৱৰ্তনৰ দিশে আগুৱাই লৈ গৈছে সেই ছবিখন তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।

সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে মানুহৰ জীৱনশৈলী, চিন্তা-চৰ্চা আৰু কৰ্মপদ্ধতিত যন্ত্ৰ তথা প্ৰযুক্তিৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । দৈনন্দিন জীৱনৰ সৰু-বৰ কামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উদ্যোগ, যোগাযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা আৰু বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈকে যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰে মানুহৰ জীৱন অধিক গতিশীল কৰি তুলিছে ।

Nagaon ITI Puja
দুমাহ ধৰি পশ্চিমবংগৰ শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰি আছে পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat)

আধুনিকতাৰ এই যাত্ৰাত যন্ত্ৰ আৰু প্ৰযুক্তিৰ ভূমিকা কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, তাকেই শিল্পকলাৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।

পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণত যন্ত্ৰ আৰু প্ৰযুক্তিৰ ধাৰণাটোক কিদৰে নান্দনিকভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰি, সেই দিশতো বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । ইফালে আইটিআই পূজা কমিটীয়ে পৰম্পৰাগত ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ সৈতে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ধাৰণাক সংযোগ কৰি ভক্তৰ বাবে এক ব্যতিক্ৰমী অভিজ্ঞতা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিছে ।

দুমাহ ধৰি ব্যস্ত পশ্চিমবংগৰ শিল্পীৰ দল

এই অভিনৱ বিষয়বস্তুক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ পশ্চিমবংগৰ শিল্পীৰ এটা দলে বিগত দুমাহ ধৰি দিনে-ৰাতিয়ে কাম কৰি আছে । শিল্পীসকলৰ একাগ্ৰ প্ৰচেষ্টা, পৰিকল্পনা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰে 'যন্ত্ৰৰ মায়াজাল' পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । শিল্পীসকলে মণ্ডপত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । পশ্চিবংগৰ শিল্পীৰ দলটোক নগাঁৱৰ স্থানীয় শিল্পীসকলেও সহযোগ কৰিছে ।

Nagaon ITI Puja
নগাঁৱৰ আইটিআই পূজা কমিটী (ETV Bharat)

ঐতিহাসিক আইটিআই পূজা

নগাঁও চহৰৰ আইটিআই দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ বাবে এইবাৰৰ পূজাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । ৫১ বছৰত ভৰি দিয়া কমিটীখনে বিগত সময়ছোৱাত ব্যতিক্ৰমী মণ্ডপ নিৰ্মাণেৰে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজনৰ জৰিয়তে এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে । প্ৰতি বছৰে নতুন নতুন বিষয়বস্তুৰ জৰিয়তে দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰাৰ প্ৰয়াসে এই পূজাক এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰি আহিছে ।

এই সন্দৰ্ভত পূজা সমিতিৰ উপ-সভাপতি প্ৰদীপ ল'দে কয়, "আমাৰ পূজাৰ এইবাৰৰ বিষয়বস্তু হ'ল যন্ত্ৰৰ মায়াজাল । যন্ত্ৰই আমাক কিমান আগুৱাই লৈ গৈছে, কম্পিউটাৰৰ প্ৰভাৱ ৰব'টিকৰ ছিষ্টেম আৰু যান্ত্ৰিক চিষ্টেমৰ ওপৰতে গোটেইখিনি পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ বাবে পশ্চিমবংগৰ পৰা শিল্পীৰ দল অনা হৈছে । বিগত দুমাহে তেওঁলোকে এই কাম কৰি আছে ।"

Nagaon ITI Puja
পূজা মণ্ডপত আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ উপস্থাপন (ETV Bharat)

জানিব পৰা মতে যন্ত্ৰৰ মায়াজাল বিষয়বস্তুৰে মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ বাবে কমিটীৰ বাজেট প্ৰায় ১৫ লাখ টকা হ'ব । আইটিআই দুৰ্গা পূজা কমিটীয়ে বিগত সময়ত সংসদ ভৱন, টাইটানিক আদি বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি ভক্তক আনন্দিত কৰিছিল । যাৰ বাবে প্ৰতিবছৰে ইয়ালৈ লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন হয় । এইবছৰো ভক্তৰ যথেষ্ট সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

২৯৩ বছৰীয়া দেৱীদৌলৰ দুৰ্গা পূজাৰ সৈতে আছে এটা মুছলমান পৰিয়ালৰ সম্পৰ্ক

Last Updated : October 14, 2026 at 2:39 PM IST

TAGGED:

NAGAON ITI PUJA
দুৰ্গা পূজা
নগাঁও আইটিআই পূজা
দুৰ্গোৎসৱ
DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.