বৰপানীৰ পিছত লুটুমাৰীত চলিল বুলড'জাৰ : উচ্ছেদক লৈ আমছুৰ তীব্ৰ ক্ষোভ
লুটুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বেদখলকৃত ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান । উচ্ছেদিত পৰিয়ালক পূৰ্বে চৰকাৰী ভূমি আৱণ্টনৰ অভিযোগ আমছুৰ ।
Published : October 18, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 1:35 PM IST
বঢ়মপুৰ : ৰাজ্যত দ্বিতীয় দিনাও বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে । শনিবাৰে গোলাঘাট আৰু নগাঁও জিলাৰ কেইবাটাও অঞ্চলত উচ্ছেদ চলিছিল । নগাঁৱৰ কামপুৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বৰপানী বনাঞ্চলৰ ইছলামপুৰৰ ৩১৬ টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হৈছিল । তাৰ পিছত দেওবাৰে পুনৰ নগাঁও জিলাৰ লুটুমাৰী বনাঞ্চলৰ ভূমিত পুৱাৰে পৰা উচ্ছেদ আৰম্ভ হৈছে । অঞ্চলটোত প্ৰায় ৩০০ টা পৰিয়াল আছে ।
উল্লেখ্য যে ২০২৫ বৰ্ষৰ ২৯ নৱেম্বৰত লুটুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ১৭০০ টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল যদিও এই ৩০০ টা পৰিয়ালে আদালতৰ কাষ চাপিছিল । ফলত উচ্ছেদ স্থগিত ৰখা হৈছিল । ইফালে উচ্ছেদ অভিযান শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত কৰিবলৈ প্ৰশাসনে বৃহৎ নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰিছে । ইফালে একাংশ লোকে এই উচ্ছেদক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে । একাংশৰ অভিযোগ অনুসৰি উচ্ছেদ চলা উক্ত ভূমি পূৰ্বে চৰকাৰে লোকসকলক আৱণ্টন দিছিল ।
নগাঁও জিলা আমছুৰ সভাপতি আব্দুল নুৰে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । লুটুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ খেৰনী গাঁৱৰ বাসিন্দা আব্দুল নুৰে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "আজি বহুত পৰিতাপৰ বিষয় আৰু এটা অমানৱীয় ঘটনা হ'বলৈ গৈ আছে । নগাঁও জিলাৰ লুটুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১৯৭৪ চনত ৩০০ টা পৰিয়ালক ৪ বিঘাকৈ ভূমি আৱণ্টন দিছিল । তাত হিন্দ-মুছলমান সকলোৱে আছে । তেতিয়া বন বিভাগৰ যুটীয়া সচিবে নগাঁও জিলাৰ বন বিষয়ালৈ এখন চিঠি লিখিছিল । এই ৩০০ টা ভূমিহীন পৰিয়ালক ৪ বিঘাকৈ মাটি দিব লাগে । সেই অনুসৰি পৰিয়ালবোৰত মাটি দিয়া হৈছিল । তেতিয়াৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈকে এই মানুহখিনিয়ে ইয়াত বসবাস কৰি আছিল । চৰকাৰৰ তৰফৰ কোনো উচ্ছেদ হোৱা নাছিল । তেতিয়া কৈছিলে যে আমাক বাগানৰ কাম কৰিবলৈ ৰাখিছে । বাগানৰ কাম হ'লেই প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পৰা এজন এজনকৈ লোক গৈ কাম কৰিছিলোঁ । যিহেতু আমাক বিভাগৰ মানুহে ৪ বিঘাকৈ মাটি দিছে থাকিবলৈ আৰু বাগান চোৱাচিতা কৰিবলৈ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমাক উচ্ছেদৰ জাননী দিলে । আমাক জাননী দিয়াৰ পূৰ্বে ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ২৯ নৱেম্বৰত উচ্ছেদৰ সময়ত নগাঁও জিলা বন বিষয়া কামপুৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াই টঙিয়াৰ মানুহক ক'লে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিব লাগিব । আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকি সহায় সহযোগ কৰক । তেতিয়া আমাৰ টঙিয়াৰ মানুহে গোটেইখিনি কাম বিনামূলীয়াকৈ কৰি দিছিল । এই উচ্ছেদৰ পিছতেই আমাক তেওঁলোকে জাননী দিলে । তেতিয়া আমি বন বিষয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰাত আমাক ক'লে যে টঙিয়াত সন্দেহযুক্ত মানুহ আছে । সিখিনি উলিয়াব লাগে । আমিও একমত হ'লো । কিন্তু আমাক চৰকাৰে ইয়াত ভূমি আৱণ্টন দিছিল । মোৰ পিতৃয়ে ইয়াত স্কুল খুলি, চাকৰি পায় অৱসৰ লৈ পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি গ'ল । সেই ঠাইতে আজি উচ্ছেদ কৰিবলৈ আমাক নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকে আহি মৌখিকভাৱে জাননী দি গৈছে ।"
তেওঁ অভিযোগ কৰা মতে চৰকাৰে কেৱল সংখ্যালঘু মানুহক হে উচ্ছেদৰ জাননী দিছে । ৩০০ টা পৰিয়ালৰ ভিতৰত আন লোকসকলক উচ্ছেদৰ জাননী দিয়া হোৱা নাই । এই সন্দৰ্ভত আমছু নেতাগৰাকীয়ে কয়, "কেৱল মুছলমান মানুহক অমানৱীয় আৰু অসাংবিধানিকভাৱে উচ্ছেদ কৰি আছে । গতিকে এইটো ধিক্কাৰ দিবলগীয়া কথা । নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে মুছলমানৰ ভোট লৈ সাংসদ হ'ল আৰু সাংসদ হোৱাৰ কেইদিনমান পাছতে মুছলমানৰ ওপৰত বুলড'জাৰ চলাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল মুছলমানৰ কামিহাঁড় ভাঙিম । এইটোৱেই তাৰ প্ৰমাণ ।"
এইধৰণৰ বিতৰ্কৰ মাজতে পুৱাৰে প্ৰশাসনে ইটোৰ পিছত সিটো ঘৰ ভাঙি দিছে । ইতিমধ্যে বহু পৰিয়ালে সেই স্থানৰ পৰা ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি আঁতৰি গৈছে ।
লগতে পঢ়ক :