ETV Bharat / state

বৰপানীৰ পিছত লুটুমাৰীত চলিল বুলড'জাৰ : উচ্ছেদক লৈ আমছুৰ তীব্ৰ ক্ষোভ

লুটুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বেদখলকৃত ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান । উচ্ছেদিত পৰিয়ালক পূৰ্বে চৰকাৰী ভূমি আৱণ্টনৰ অভিযোগ আমছুৰ ।

Nagaon Eviction
বৰপানীৰ পিছত লুটুমাৰীত চলিল বুলড'জাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2026 at 1:22 PM IST

|

Updated : October 18, 2026 at 1:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ : ৰাজ্যত দ্বিতীয় দিনাও বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে । শনিবাৰে গোলাঘাট আৰু নগাঁও জিলাৰ কেইবাটাও অঞ্চলত উচ্ছেদ চলিছিল । নগাঁৱৰ কামপুৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বৰপানী বনাঞ্চলৰ ইছলামপুৰৰ ৩১৬ টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হৈছিল । তাৰ পিছত দেওবাৰে পুনৰ নগাঁও জিলাৰ লুটুমাৰী বনাঞ্চলৰ ভূমিত পুৱাৰে পৰা উচ্ছেদ আৰম্ভ হৈছে । অঞ্চলটোত প্ৰায় ৩০০ টা পৰিয়াল আছে ।

উল্লেখ্য যে ২০২৫ বৰ্ষৰ ২৯ নৱেম্বৰত লুটুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ১৭০০ টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল যদিও এই ৩০০ টা পৰিয়ালে আদালতৰ কাষ চাপিছিল । ফলত উচ্ছেদ স্থগিত ৰখা হৈছিল । ইফালে উচ্ছেদ অভিযান শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত কৰিবলৈ প্ৰশাসনে বৃহৎ নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰিছে । ইফালে একাংশ লোকে এই উচ্ছেদক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে । একাংশৰ অভিযোগ অনুসৰি উচ্ছেদ চলা উক্ত ভূমি পূৰ্বে চৰকাৰে লোকসকলক আৱণ্টন দিছিল ।

বৰপানীৰ পিছত লুটুমাৰীত চলিল বুলড'জাৰ : উচ্ছেদক লৈ আমছুৰ তীব্ৰ ক্ষোভ (ETV Bharat)

নগাঁও জিলা আমছুৰ সভাপতি আব্দুল নুৰে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । লুটুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ খেৰনী গাঁৱৰ বাসিন্দা আব্দুল নুৰে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "আজি বহুত পৰিতাপৰ বিষয় আৰু এটা অমানৱীয় ঘটনা হ'বলৈ গৈ আছে । নগাঁও জিলাৰ লুটুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১৯৭৪ চনত ৩০০ টা পৰিয়ালক ৪ বিঘাকৈ ভূমি আৱণ্টন দিছিল । তাত হিন্দ-মুছলমান সকলোৱে আছে । তেতিয়া বন বিভাগৰ যুটীয়া সচিবে নগাঁও জিলাৰ বন বিষয়ালৈ এখন চিঠি লিখিছিল । এই ৩০০ টা ভূমিহীন পৰিয়ালক ৪ বিঘাকৈ মাটি দিব লাগে । সেই অনুসৰি পৰিয়ালবোৰত মাটি দিয়া হৈছিল । তেতিয়াৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈকে এই মানুহখিনিয়ে ইয়াত বসবাস কৰি আছিল । চৰকাৰৰ তৰফৰ কোনো উচ্ছেদ হোৱা নাছিল । তেতিয়া কৈছিলে যে আমাক বাগানৰ কাম কৰিবলৈ ৰাখিছে । বাগানৰ কাম হ'লেই প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পৰা এজন এজনকৈ লোক গৈ কাম কৰিছিলোঁ । যিহেতু আমাক বিভাগৰ মানুহে ৪ বিঘাকৈ মাটি দিছে থাকিবলৈ আৰু বাগান চোৱাচিতা কৰিবলৈ ।"

Nagaon Eviction
লুটুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমাক উচ্ছেদৰ জাননী দিলে । আমাক জাননী দিয়াৰ পূৰ্বে ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ২৯ নৱেম্বৰত উচ্ছেদৰ সময়ত নগাঁও জিলা বন বিষয়া কামপুৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াই টঙিয়াৰ মানুহক ক'লে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিব লাগিব । আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকি সহায় সহযোগ কৰক । তেতিয়া আমাৰ টঙিয়াৰ মানুহে গোটেইখিনি কাম বিনামূলীয়াকৈ কৰি দিছিল । এই উচ্ছেদৰ পিছতেই আমাক তেওঁলোকে জাননী দিলে । তেতিয়া আমি বন বিষয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰাত আমাক ক'লে যে টঙিয়াত সন্দেহযুক্ত মানুহ আছে । সিখিনি উলিয়াব লাগে । আমিও একমত হ'লো । কিন্তু আমাক চৰকাৰে ইয়াত ভূমি আৱণ্টন দিছিল । মোৰ পিতৃয়ে ইয়াত স্কুল খুলি, চাকৰি পায় অৱসৰ লৈ পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি গ'ল । সেই ঠাইতে আজি উচ্ছেদ কৰিবলৈ আমাক নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকে আহি মৌখিকভাৱে জাননী দি গৈছে ।"

Nagaon Eviction
লুটুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat)

তেওঁ অভিযোগ কৰা মতে চৰকাৰে কেৱল সংখ্যালঘু মানুহক হে উচ্ছেদৰ জাননী দিছে । ৩০০ টা পৰিয়ালৰ ভিতৰত আন লোকসকলক উচ্ছেদৰ জাননী দিয়া হোৱা নাই । এই সন্দৰ্ভত আমছু নেতাগৰাকীয়ে কয়, "কেৱল মুছলমান মানুহক অমানৱীয় আৰু অসাংবিধানিকভাৱে উচ্ছেদ কৰি আছে । গতিকে এইটো ধিক্কাৰ দিবলগীয়া কথা । নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে মুছলমানৰ ভোট লৈ সাংসদ হ'ল আৰু সাংসদ হোৱাৰ কেইদিনমান পাছতে মুছলমানৰ ওপৰত বুলড'জাৰ চলাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল মুছলমানৰ কামিহাঁড় ভাঙিম । এইটোৱেই তাৰ প্ৰমাণ ।"

Nagaon Eviction
বৰপানীৰ পিছত লুটুমাৰীত চলিল বুলড'জাৰ (ETV Bharat)

এইধৰণৰ বিতৰ্কৰ মাজতে পুৱাৰে প্ৰশাসনে ইটোৰ পিছত সিটো ঘৰ ভাঙি দিছে । ইতিমধ্যে বহু পৰিয়ালে সেই স্থানৰ পৰা ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি আঁতৰি গৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

সপ্তমী পূজাৰ দিনাই বঢ়মপুৰত চলিল বুলড'জাৰ

Last Updated : October 18, 2026 at 1:35 PM IST

TAGGED:

উচ্ছেদ
বন বিভাগ
লুটুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল
আমছু
NAGAON EVICTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.