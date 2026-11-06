দীপাৱলীত ফটকা ফুটোৱাৰ সময়ত কৰিব নোৱাৰে এইকেইটা কাম

দীপাৱলীত ফটকা ফুটোৱাৰ সময়ত কৰিব নোৱাৰে এইকেইটা কাম
প্ৰদূষণমুক্ত দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডৰ ।
Published : November 6, 2026 at 8:43 PM IST
নগাঁও : ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে আতচবাজী বিক্ৰী কৰাটোও কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ আন ঠাইৰ লগতে নগাঁৱত ব্যৱসায়ী আৰু বিক্ৰেতাসকলক কেৱল সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা অনুমোদিত সেউজ আতচবাজীহে বিক্ৰী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত নগাঁও জিলা প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে ।
ব'ৰ্ডে লগতে প্ৰদূষণমুক্ত দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ ৰাইজক বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছে । দীপাৱলীৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজতে যাতে বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য বিনষ্ট কৰাৰ লগতে জনজীৱনলৈ অশান্তি কঢ়িয়াই আনিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ব'ৰ্ডে এক ৰাজহুৱা সজাগতা জাননী জাৰি কৰিছে । এই জাননীৰ জৰিয়তে দীপাৱলী উদযাপনৰ সময়ত পৰিৱেশৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল হ'বলৈ সকলোকে আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
বিশেষকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ নিৰ্দেশনা তথা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্ধাৰণ কৰা নীতি-নিয়ম মানি চলিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাই দীপাৱলীৰ সময়ত অনুমোদিত সেউজ আতচবাজী ফুটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সময়ৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । সেই অনুসৰি,কেৱল নিশা ৮ বজাৰ পৰা ১০ বজালৈহে সেউজ আতচবাজী ফুটাব পাৰিব । তদুপৰি আতচবাজী ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা অনুমোদিত সেউজ আতচবাজীহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।
আনহাতে, অধিক ধোঁৱা, শব্দ আৰু ক্ষতিকাৰক গেছ নিৰ্গত কৰা আতচবাজীৰ ক্ষেত্ৰটো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । বিশেষকৈ ১২৫ ডেচিবেলতকৈ অধিক শব্দ সৃষ্টি কৰা উচ্চ শব্দযুক্ত আতচবাজী ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে । একেদৰে, চিকিৎসালয়, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু পৰিৱেশৰ দিশৰ পৰা সংবেদনশীল স্থানসমূহৰ আশে-পাশে আতচবাজী ফুটোৱাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰত থাকিব লাগিব ।
এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ জৰিয়তে সেউজ দীপাৱলী উদযাপনৰ আহ্বান জনাই নগাঁও প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত কুমাৰ দাসে কয়, “সকলোৱে পোহৰৰ উৎসৱ উদযাপন কৰক; কিন্তু পোহৰৰ উৎসৱৰ নামত প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰিব নালাগে । বৰ্তমান নগাঁৱত কিছু সন্তোষজনক যদিও দীপাৱলী উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত সকলো সজাগ নহ'লে প্ৰদূষণ সৃষ্টিৰ আশংকা থাকিব । সেয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ডে জাৰি কৰা সকলো নিৰ্দেশনা মানি দীপাৱলী উদযাপন কৰিব লাগে ।”
বজাৰত সুলভ হৈ পৰা উচ্চ প্ৰাবল্যৰ আতচবাজী বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে । পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উদযাপনত কেৱল মাটিৰ চাকি, মমবাতি আৰু শক্তি সঞ্চয়ী এলইডি লাইট ব্যৱহাৰৰ আহ্বান জনাইছে ব'ৰ্ডে আতচবাজীৰ অৱশিষ্ট, জ্বলি যোৱা ফটকাৰ অংশ আৰু অন্যান্য আৱৰ্জনা য'তে-ত'তে পেলাই নিদিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:দীপাৱলীৰ আধুনিক উপাদানে অন্ধকাৰ নমাইছে মৃৎশিল্পীৰ জীৱনলৈ; তথাপিও পৰম্পৰা ৰক্ষাত ব্যস্ত ৰীণা-সায়নী
দীপাৱলীৰ বাবে পৰিৱেশ অনুকূল আৰু পৰম্পৰাগত সামগ্ৰীৰে সাজু বৰপেটাৰ থলুৱা আতচবাজী উদ্যোগ