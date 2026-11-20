ভুৱা প্ৰমাণ-পত্ৰ,মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীয়ে জোকাৰিছে নগাঁও; কি কয় বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে ?
ভুৱা মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ নগাঁৱৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক নৰ্মদা চেতিয়া । বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই ৭৫ শিক্ষানুষ্ঠানৰ এজাহাৰ দাখিল ।
Published : November 20, 2026 at 6:33 PM IST
নগাঁও : জাল প্ৰমাণ-পত্ৰ আৰু ভুৱা মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীৰ তথ্যই জোকাৰিছে সমগ্ৰ নগাঁও । জিলাখনৰ ১২০০ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে জাল প্ৰমাণ-পত্ৰ ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক চাঞ্চল্য ।
শিক্ষাৰ দৰে এক পৱিত্ৰ ক্ষেত্ৰত জাল মাৰ্কশ্বীট আৰু প্ৰমাণ-পত্ৰ কেলেংকাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক নৰ্মদা চেতিয়া । নগাঁৱৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক নৰ্মদা চেতিয়াৰ কঠোৰ স্থিতিৰ পাছতেই নগাঁৱত ৭৫ টাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছে ।
নগাঁৱত বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক হিচাপে যোগদান কৰিয়েই বিভাগটোৰ স্বচ্ছতা অনাৰ প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰা বিষয়া নৰ্মদা চেতিয়াই পোহৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে জিলাখনত চলি থকা জাল প্ৰমাণ-পত্ৰ আৰু মাৰ্কশ্বীট জালিয়াতিৰ কেলেংকাৰীৰ তথ্য ।
এইক্ষেত্ৰত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ জিলাখনৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰৰ পাছতেই নগাঁৱৰ ৭৫ খন শিক্ষানুষ্ঠানে বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
১২০০ৰো অধিক একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে জাল প্ৰমাণ-পত্ৰ ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা ঘটনাই জিলাখনত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ (ASSEB) অধ্যক্ষ আৰ চি জৈনৰ এখন পত্ৰৰ আধাৰত চিআইডিএ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । ইতিমধ্যে জাল মাৰ্কশ্বীট কাণ্ড সন্দৰ্ভত চিআইডিৰ ওচৰত ১০/২৬ নম্বৰৰ এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।
ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ (BNS) সাতটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰা ক্ৰমে ৬১(২), ৩১৮(৩), ৩১৯(২), ৩২০, ৩৩৬(১), ৩৩৮ আৰু ৩৪০(২)ৰ অধীনত গোচৰটো ৰুজু কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
আনহাতে, এই বৃহৎ জালিয়াতিৰ তদন্তৰ দায়িত্ব এগৰাকী এপিএছ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত গঠিত দলক অৰ্পণ কৰা হৈছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে । তদন্তকাৰী সংস্থাই জাল মাৰ্কশ্বীটৰ উৎস, প্ৰমাণ-পত্ৰ প্ৰস্তুত আৰু ব্যৱহাৰৰ আঁৰত থকা লোকসকলৰ ভূমিকা তথা ইয়াৰ সৈতে জড়িত চক্ৰৰ সন্ধানত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।
জাল মাৰ্কশ্বীট আৰু প্ৰমাণ-পত্ৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক নৰ্মদা চেতিয়াই ইটিভি ভাৰতক কয়, “মই নগাঁও জিলা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক হিচাপে যোগদান কৰাৰ পাছতেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা জাল মাৰ্কশ্বীট আৰু প্ৰমাণ-পত্ৰ সন্দৰ্ভত জনোৱাৰ পাছতেই মই বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লৈ জিলাখনৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলো । সেই পত্ৰৰ ভিত্তিতেই এই পৰ্যন্ত ৭৫ খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ কৰ্তৃপক্ষই জাল প্ৰমাণ-পত্ৰ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত বিশেষকৈ একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ বাবে দিল্লীৰ এখন বোৰ্ডৰ নামত প্ৰমাণ-পত্ৰ জালিয়াতি কৰিছে । এই মাৰ্কশ্বীট, চাৰ্টিফিকেট কেলেংকাৰীত কোনো শিক্ষানুষ্ঠান জড়িত আছে নে নাই সেয়া তদন্তৰ অন্ততহে পোহৰলৈ আহিব ।” এতিয়া চিআইডিৰ তদন্তত এই জাল মাৰ্কশ্বীট কাণ্ডৰ চক্ৰ উৎখাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।