ETV Bharat / state

বেদখলীকৃত ভূমি এৰিবলৈ ৪৮ ঘণ্টাৰ সময়সীমা: ক’লৈ যাব, কি কৰিব ভাবি পোৱা নাই আবুল-ইছমাইলহঁতে

নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত কচুৱাৰ বৰপানী বনাঞ্চলত অতি শীঘ্ৰেই উচ্ছেদ অভিযান চলিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

eviction drive
বৰপানী বনাঞ্চলত উচ্ছেদৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2026 at 4:53 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ: বেদখলৰ বিৰুদ্ধে বিগত সময়ছোৱাত অসম চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ কেবাখনো বনাঞ্চল, চৰকাৰী ভূমি আদিত অবৈধভাৱে বসতি স্থাপন কৰা হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিছে প্ৰশাসনে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰন্তৰ দাবী কৰি আহিছে যে কোনো কাৰণতে বেদখলকাৰীক ৰেহাই দিয়া নহয় ৷ এইবাৰ নগাঁৱত উচ্ছেদ চলাবলৈ সাজু হৈছে প্ৰশাসন ৷

নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত কচুৱাৰ বৰপানী বনাঞ্চলত অতি শীঘ্ৰেই উচ্ছেদ অভিযান চলিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । বৰপানী বনাঞ্চলৰ বৰপথাৰত বৃহৎ বাহিনী উপস্থিত হৈ উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে । বনাঞ্চলখনত দীৰ্ঘদিন ধৰি বহু পৰিয়ালে অবৈধভাৱে বসবাস কৰি আহিছে । সেয়ে বৰপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বৰবিল, উদমাৰী গাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন ৷

বৰপানী বনাঞ্চলত উচ্ছেদৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat)

এবছৰ পূৰ্বেই চলিছিল উচ্ছেদৰ প্ৰস্তুতি

জানিব পৰা মতে এবছৰ পূৰ্বে উচ্ছেদৰ বাবে নগাওঁ জিলা বন বিভাগে জাননী জাৰী কৰিছিল ৷ কিন্তু আদালতত গোচৰ চলি থকাৰ বাবেই উচ্ছেদ অভিযান এবছৰ বন্ধ হৈ আছিল ৷ এতিয়া পুনৰ বন বিভাগৰ দল বৰবিলত উপস্থিত হৈ উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত কৰিছে । অতি শীঘ্ৰেই বৰপানী বনাঞ্চলত উচ্ছেদ চলিব বুলি বন বিভাগৰ শীৰ্ষ মহলে সদৰী কৰিছে ।

প্ৰশাসন তথা বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা দুদিনৰ সময় দি বেদখলকাৰীক ঠাই খালী কৰিবলৈ মাইকযোগে নিদেৰ্শ জাৰি কৰিছে । ইয়াৰ পিছতেই হাহাকাৰ লাগিছে বেদখলকাৰীৰ মাজত । ইতিমধ্যে বন বিভাগে বেদখলকাৰীক বান্ধি দিয়া অন্তিম সময় ১৮ আগষ্টত পাৰ হৈছে ।

বহুতেই এৰিছে বেদখলীকৃত ভূমি

বন বিভাগৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে বৰপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বৰবিল, উদমাৰী গাঁৱৰ ২১৬ হেক্টৰ ভূমিত দীৰ্ঘদিনে বসবাস কৰি অহা ৩৩৬ টা পৰিয়ালৰ ৫২৭ টা কেচা আৰু ৫৯ টা পকা ঘৰ উচ্ছেদ কৰা হ’ব । প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিদেৰ্শৰ পিছত প্ৰায় ৮০ শতাংশ লোকে নিজেই ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি আঁতৰি গৈছে যদিও প্ৰায় ২০ শতাংশ লোক এতিয়াও বনাঞ্চলখনৰ ভিতৰতে আছে ।

জানিব পৰা মতে এই ২০ শতাংশ বেদখলকাৰী চৰ অঞ্চলৰ পৰা অহা লোক । বানপানী-গৰাখহনীয়াত সৰ্বস্বান্ত হৈ বন্যভূমিৰ মাটিত ঘৰ-দুৱাৰ বনাই তেওঁলোকে প্ৰায় ২৫ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আছে । এই লোকসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁলোকে বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধাও লাভ কৰিছে ।

যোৱা ১৯ আগষ্টত এই লোকসকলে ইছলাম নগৰৰ ধানচিলা ইছলামপুৰ জামে মছজিদত লগ হৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতি অকণমান সু-দৃষ্টি ৰাখি কিছু সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰ তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।

কেৱল এটা বিশেষ ধৰ্মৰ লোকক উচ্ছেদ কৰাৰ অভিযোগ

আনহাতে একাংশ বেদখলকাৰীয়ে অভিযোগ কৰা মতে বৰপানী বনাঞ্চলৰ বৰবিল, শান্তিপুৰ, শংকৰপুৰকে আদি কৰি বহু গাঁৱত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকে বেদখল চলাই বসবাস কৰিছে যদিও কেৱল মুছলমান সংখ্যালঘু লোকক উচ্ছেদ চলাবলৈ জাননী দিয়া হৈছে ৷ ইয়াকে লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে ৷

এই সম্পৰ্কত আবুল হুছেইন নামৰ এজন স্থানীয় লোকে সাংবাদিকৰ আগত কয়, ‘‘চৰকাৰে আমাক সুবিধা দিব লাগে । আমাক তিনিদিনৰ ভিতৰত ঠাই খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । আমি অকলশৰীয়া মানুহ, ইমান সা -সম্পত্তি লৈ আমি ক’তো ওলাই যাব নোৱাৰিম । বয়- বস্তু লৈ যাবলৈ অলপ সময় লাগিব ৷ আমাৰ ইয়াত ভাল ৰাস্তা নাই । বস্তু কঢ়িয়াবলৈ যিমান গাড়ী আনিছোঁ সকলো গাড়ীয়ে ফচি গৈছে । আমাৰ ইয়াত বহুত দিন হৈ গ'ল । আনন্দৰাম বৰুৱা যেতিয়া বিধায়ক আছিল, তেতিয়া ইয়াত মানুহ বহুৱাইছিল ।’’

‘‘চৰকাৰে আমাক যিমান আঁচনি দিছে, গোটেই বিলাক আঁচনি আমি পাইছোঁ ৷ ৰাস্তা-ঘাটৰ যিমান সুবিধা আমি পাব লাগে পাইছোঁ । কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা আমাক উচ্ছেদৰ জাননী দিলে, তেতিয়াৰ পৰা ৰাস্তাৰ কোনো কাম হোৱা নাই । এতিয়া এই সময়ত আমাক উচ্ছেদৰ জাননী দিছে, আমাৰ হাতত ওলাই যাবলৈও সময় নাই । ছয় -সাত মাহ আগত জাননী দিছে । কিন্তু বয়-বস্তু নিবলৈ ৰাস্তা নথকাৰ বাবে এতিয়া আমি ওলায়ো যাব নোৱাৰোঁ ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

‘‘শুকুৰবাৰৰ দিনা আহি কৈছে আমি ইয়াৰ পৰা ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ওলাব লাগিব । নহ’লে আমাৰ সকলো বয়-বস্তু ভাঙি পেলোৱা হ’ব । কি কৰিম উপায় নাই ! আমি খাটি খোৱা মানুহ ৷ কষ্ট কৰি অলপ যোগাৰ কৰিছো, কেইখনমান টিনপাত যোগাৰ কৰিছোঁ । তাৰ তলতে আছোঁ । এতিয়া আমাৰ ভয় হৈছে । আমি ল'ৰা-ছোৱালী লৈ ক’ত যাম । যাবলৈ আমাৰ ৰাস্তা নাই ।’’ আবুল হুছেইনে কয় ৷

একাংশ লোকে ইতিমধ্যে সেই স্থান ত্যাগ কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘কিছু মানুহ ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে । মই জনাত মাটি কাৰোৰে নাই । মাটি থাকিলে চৰকাৰী মাটিলৈ কোনো নাহে । কাৰোবাৰ মাটি নদীয়ে খহাইছে, কাৰোবাৰ মাটি নাই, কোনোবাই দিন হাজিৰা কৰি ভাত খায় ৷ তেনেকুৱা মানুহেই ইয়াত আছে । আজি নহয়, বহুদিনৰ আগৰ পৰা ইয়াত বসবাস কৰি আছে । যাবলৈ ঠাই নাই ক’ত যাম ? আমি ভাৰতৰ নাগৰিক । আমাৰ সকলো কাগজ আছে । চৰকাৰে কিবা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব । আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাক কিবা এটা সুবিধা দিয়ক। নহ’লে আমি ক’ত যাম ?’’

আনহাতে, ইছমাইল হুছেইন নামৰ আন এজন লোকে কয়, ‘‘বহুত দুখ লাগে । প্ৰথমতে বহাৰ সময়ত এইয়া ধনচিলা এলেকা আছিল । কিছুমানে মাটি কিনি লৈছিল ৷ কিছুমান গৰাখহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাৰ মানুহ আছিল । আমি ইয়াত বহাৰ পিছত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহি বহুত অত্যাচাৰ কৰিলে, সিঁহতৰ এলেকা বুলি । গাওঁবুঢ়াই কৈছিল ধনচিলা ৰেভিনিউ এলেকাত পৰে । তথাপিও সিঁহতে আহি উৎপাত লগাইছে ।’’

তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘আমি হাইক'ৰ্টলৈ গৈছোঁ, ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টলৈ গৈছোঁ । কিন্তু ন্যায়হে নাপালোঁ । আকৌ ঘুৰি আহিব লগীয়া হৈছে । বহুত দুখৰ কথা । এতিয়া ইয়াত উচ্ছেদ হ'ব, মানুহবোৰ ক’লৈ যাব ? কাৰোবাৰ মাটি আছে, কাৰোবাৰ মাটি নাই । এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে যে, কোনো কোনোৱে বয়-বস্তু নি শিঙিমাৰী বজাৰত থৈ আহিছে । মানুহবোৰ আধামৰা মৰা হৈ গৈছে । আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো, আমাক চকুমেলি চাওক । আমাক অলপ সহায় কৰক ৷’’

লগতে পঢ়ক: শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাতে চৰকাৰী নিৰ্দেশনাক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন; পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ পৰা বঞ্চিত কণ কণ শিক্ষাৰ্থী

TAGGED:

বেদখল
বৰপানী বনাঞ্চল
উচ্ছেদ অভিযান
NAGAON DISTRICT ADMINISTRATION
EVICTION DRIVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.