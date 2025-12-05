ETV Bharat / state

এফালে উচ্ছেদ, আনফালে পেটৰ ভোক: পানীৰে বিস্কুট খাই ক্ষুধা নিবাৰণৰ চেষ্টা এটি কণমানিৰ

চামগুৰিৰ ৰূপহীহাটত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান । ৮৬ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰি বেদখলমুক্ত কৰিলে গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভৰ ভূমি । উচ্ছেদিতৰ হাহাকাৰ । উচ্ছেদক আদৰণি স্থানীয় লোকৰ ।

Nagaon eviction
এফালে উচ্ছেদ, আনফালে পেটৰ ভোক; পানীৰে বিস্কুট খাই ক্ষুধা নিবাৰণৰ চেষ্টা এটি কণমানিৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 5, 2025 at 1:00 PM IST

2 Min Read
নগাঁও : “চলি আছে ল’ৰা-ছোৱালীৰ পৰীক্ষা । এনে সময়তে প্ৰশাসনে চলাই আছে উচ্ছেদ অভিযান । কাম-বন কৰি পৰিয়ালটো চলাওঁ । ইয়াতে চৰকাৰী মাটিত আমি আছিলোঁ । কিন্তু এতিয়া উচ্ছেদ কৰি দিয়াত আমি ক'লৈ যাম ভাবি পোৱা নাই । ল’ৰা-ছোৱালীৰ কিতাপ-বহী সামৰি এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলতেই আছোঁ । ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খাব পোৱা নাই ।” চামগুৰি সমষ্টিৰ তথা চামগুৰি ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ ৰূপহীহাট ভকতগাঁৱৰ গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভত শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়তে এইদৰে ক'লে এগৰাকী উচ্ছেদিত মহিলাই ।

আনকি উচ্ছেদ চলি থকাৰ মাজতে মহিলাগৰাকীৰ এটি কণমানি শিশুক মুকলি আকাশৰ তলতেই পানীৰে খাবলৈ দিয়া হৈছে বিস্কুট । মুকলি আকাশৰ তলতেই কণমানিজনীয়ে পানীৰে বিস্কুট খাই থকা দৃশ্যই সকলোৰে হৃদয় চুই গৈছে । পৰীক্ষা চলি থকা বুলি উল্লেখ কৰি উচ্ছেদ হোৱা নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ বয়বস্তু লৈ আঁতৰি যোৱাৰ সমান্তৰালকৈ কণমানি শিশুটিয়ে নিজৰ কিতাপ-বহী লৈ আঁতৰি আহিছে চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰি অহা নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা ।

এফালে উচ্ছেদ, আনফালে পেটৰ ভোক; পানীৰে বিস্কুট খাই ক্ষুধা নিবাৰণৰ চেষ্টা এটি কণমানিৰ (ETV Bharat Assam)

একেদৰে এফালৰ পৰা বুল্ড’জাৰৰ সহায়ত উচ্ছেদ চলি থকাৰ সময়তে বহু পৰিয়ালে নিজৰ ঘৰখন নিজহাতেৰে ভাঙি আঁতৰি যোৱাৰো চেষ্টা কৰিছে । ঘৰ ভাঙি পূৰ্বৰ ভকতগাঁৱৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৰৌমাৰী অঞ্চলত ঘৰ সাজিব বুলি উল্লেখ কৰে বিগত ৫০ বছৰ ধৰি ভকতগাঁৱৰ চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰি অহা এগৰাকী বৃদ্ধ লোকে ।

Nagaon eviction
চামগুৰিৰ ৰূপহীহাটত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat Assam)
Nagaon eviction
চামগুৰিৰ ৰূপহীহাটত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, চামগুৰি ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ ৰূপহীহাট ভকতগাঁৱৰ গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভত প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদক আদৰণি জনাই স্থানীয় গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক আব্দুৰ ৰহমানে কয়, "নগাঁও, মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা একাংশ লোকে ভকতগাঁৱৰ চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি ইয়াত বহুতো অনৈতিক কাম-কাজ কৰি আহিছে । সেয়ে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱাত আমি আদৰণি জনাইছোঁ ।"

Nagaon eviction
চামগুৰিৰ ৰূপহীহাটত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে চামগুৰি ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ খাটোৱাল মৌজাৰ ১২নং দাগৰ গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভৰ ভূমিত উচ্ছেদ চলাই বেদখলমুক্ত কৰা হয় ৩৮ বিঘা ভূমি ।

