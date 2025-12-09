ETV Bharat / state

ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহেৰে ভৰি পৰিছে চিমু দাসৰ উৰুখা পঁজা: জিলা আয়ুক্তৰো বিশেষ পদক্ষেপ

ই টিভি ভাৰতত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল চিমু দাসৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাতৰি ৷

Nagaon DC Devashish Sharma visited Indian blind cricketer Simu Das's home
খেলুৱৈ চিমু দাসৰ ভগা পঁজাত উপস্থিত জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 9, 2025 at 7:07 PM IST

নগাঁও : দৃষ্টিহীন মহিলা বিশ্বকাপত উজলি উঠা নগাঁৱৰ চিমু দাসৰ বাসগৃহত মঙলবাৰে উপস্থিত হয় নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা । ইতিমধ্যে শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হোৱা দৃষ্টিহীন মহিলা T20 ত বিজয় ধ্বজা উৰুৱাই দেশবাসীক গৌৰাম্বিত কৰিছে ভাৰতীয় দৃষ্টিহীন মহিলা দলৰ খেলুৱৈ চিমু দাসে ৷

চিমুৱে লোকৰ ভেঁটিৰ এটা ভগা পঁজাৰ পৰাই কৰিছে বিশ্বজয়ৰ যাত্ৰা । থাকিবলৈ চিমু দাসৰ পৰিয়ালৰ আছে মাত্ৰ এটা ভগা পঁজা । জৰাজীৰ্ণ ঘৰটোও আছে লোকৰ ভেঁটিতহে । স্থানীয় এগৰাকী শিক্ষকে পৰিয়ালটোক আশ্ৰয় দিছে ।

চিমু দাসৰ বাসগৃহত উপস্থিত জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

চিমু দাসৰ ককায়েকৰ শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাৰ বাবেই তেওঁৰ জন্মৰ তিনিমাহ পূৰ্বেই তেওঁলোকৰ পিতৃয়েও পৰিয়ালটোক এলাগী কৰি আঁতৰি গৈছিল । তেওঁলোকৰ মাতৃয়ে লোকৰ ঘৰত কাম কৰি চলাই আহিছে পৰিয়ালটো ।

Nagaon DC Devashish Sharma visited Indian blind cricketer Simu Das's home
চিমু দাসক শুভেচ্ছা দেৱাশীষ শৰ্মাৰ (ETV Bharat Assam)

শেহতীয়াকৈ বিশ্ব দৰবাৰত উজলি উঠা চিমু দাসৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বিস্তৃত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল ই টিভি ভাৰতত । ই টিভি ভাৰতত বিশ্বজয় কৰা চিমু দাসৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাতৰি প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছতে মঙলবাৰে তেওঁলোকৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা ।

Nagaon DC Devashish Sharma visited Indian blind cricketer Simu Das's home
খেলুৱৈ চিমু দাসৰ ভগা পঁজাত উপস্থিত জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

প্ৰথমে চিমু দাসক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে । লগতে চিমু দাসৰ পৰিয়লটোৱে বসবাস কৰা ঘৰটোৰ ভেঁটিৰ মালিকৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হয় জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা । চিমু দাসৰ শৈশৱৰ স্মৃতি বিজড়িত ঘৰটোৰ ভেঁটি চিমু দাসৰ পৰিয়ালক বিক্ৰী কৰিবলৈ ভেঁটিটোৰ মালিকক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ।

Nagaon DC Devashish Sharma visited Indian blind cricketer Simu Das's home
খেলুৱৈ চিমু দাসৰ ভগা পঁজাত উপস্থিত জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ এটা ভগা পঁজাৰ পৰা গৈ বিশ্ব দৰবাৰত সফলতা বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হোৱা চিমু দাসক লৈ আজি গৌৰৱাম্বিত গাঁওবাসী হৈ পৰিছে উৎফুল্লিত । কঠীয়াতলীৰ কছাৰীগাঁৱৰ চিমু দাস এতিয়া নগাঁৱৰ লগতে অসম তথা ভাৰতৰেই গৌৰৱ হৈ পৰিছে ।

