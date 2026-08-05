ETV Bharat / state

নগাঁৱৰ চিআৰপিএফ কেম্পত গুলীচালনা : হতাশাই প্ৰাণ ল'লে নেকি ৩ জোৱানৰ?

নগাঁৱৰ কাতিমাৰিস্থিত চিআৰপিএফ কেম্পৰ গুলীচালনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য । ঘটনা সংঘটিত কৰা জোৱানৰ মানসিক অৱস্থাক লৈ উত্থাপিত হৈছে প্ৰশ্ন । নগাঁৱৰ পৰা ৰকিবুল ৱাহিদৰ প্ৰতিবেদন...

Nagaon CRPF camp firing
কাতিমাৰি চিআৰপিএফ কেম্পত গুলীচালনা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 5, 2026 at 5:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : নগাঁৱৰ কাতিমাৰিস্থিত চিআৰপিএফ কেম্পত মঙলবাৰে সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । ৩ জোৱানৰ মৃত্যুৱে কেৱল শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা নাই ! কেন্দ্ৰীয় সুৰক্ষা বাহিনীত কৰ্মৰত জোৱানসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্য আৰু চাপৰ বিষয়ক লৈও বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে?

অধিক চাপ, পৰিয়ালৰ পৰা দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে দূৰত থকা, কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজত কাম কৰা আৰু মানসিৰ অৱসাদৰ সৈতে যুঁজ দিয়া জোৱানসকলৰ আচলতে মানসিক স্বাস্থ্য কিমান সুৰক্ষিত?

নগাঁৱৰ চিআৰপিএফ কেম্পৰ গুলীচালনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ভাষ্য (ETV Bharat)

নগাঁও জিলাত সংঘটিত কেন্দ্ৰীয় সুৰক্ষা বাহিনীৰ ঘটনাই প্ৰতিগৰাকী সচেতন নাগৰিকৰ মনত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । কাতিমাৰি কেম্পৰ ঘটনাটো যে হতাশাগ্ৰস্তৰ পৰিণতি সেই কথা তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়েও স্বীকাৰ কৰিছে ।

ইটিভি ভাৰতৰ হাতত পৰা চাঞ্চল্য়কৰ তথ্য়মতে, আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক তদন্তৰ মাজতে জনাইছে যে চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা আৰু তাৰ পূৰ্বে দুই সতীৰ্থ জোৱানক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ জোৱানজন দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মানসিক চাপত আছিল । আনকি জোৱানজনৰ এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসাও চলি আছিল ।

এই বিষয়ত নগাঁৱৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আবুতানি দলেয়ে কয়, "ঘটনা সংঘটিত কৰা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বাল্লানি প্ৰেৰম্বৰম কিছুদিনৰ পৰাই হতাশাগ্ৰস্ত আছিল । চিকিৎসাৰ অধীনত আছিল । যাৰ বাবে তেওঁক পূৰ্বে দিয়া হোৱা মাৰণাস্ত্ৰ কৰ্তব্যৰ পৰাও আঁতৰাই ৰখা হৈছিল । তেওঁৰ কৰ্তব্য আছিল আৰ্ম কমাণ্ডাৰ অৰ্থাৎ তেওঁ গেটত কৰ্মৰত আছিল । গেটত যিসকল থাকে তেওঁলোকৰ হাতত মাৰণাস্ত্ৰ নাথাকে ।"

হতাশাগ্ৰস্তৰ বাবেই জোৱানজনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে নেকি ? সেই কথা এতিয়াও প্ৰমাণ হোৱা নাই! আৰু বিষয়টোত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত ৫৭৩/২৬ নম্বৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১০৩(১) ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত চলাই গৈছে । তদন্তৰ মাজতে অন্য় এক ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।

এই তথ্য়মতে "বাল্লানি প্ৰেৰম্বৰমে গুলীচালনা কৰা ইনছাছ ৰাইফলটো সতীৰ্থৰ পৰা কাঢ়ি আনিছিল । এই ৰাইফলৰ মেগজিনত ২০ জাই গুলী থাকে । জোৱানজনে আটাইকেইটা গুলী ফুটাইছিল আৰু শেষৰ গুলীটো নিজৰ শৰীৰত মাৰিছিল । জোৱানজনে ৰাইফলৰ মেগজিন সম্পূৰ্ণ খালী কৰি দিছিল ।"

অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আবুতানি দলেয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "জোৱানজনে আনৰ পৰা বন্দুক কাঢ়ি লৈ গুলীচালনা কৰিছিল । সচৰাচৰ ইনছাছ ৰাইফলত ২০ জাই গুলী থাকে । গোটেইখিনিয়ে মাৰিছে, শেষৰতো নিজৰ তাত মাৰিছে । ৩ জনক মাৰিছে আৰু সম্ভৱতঃ শূন্যলৈও গুলীচালনা কৰিছিল ।"

উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । চিআৰপিএফ জোৱান বাল্লানি প্ৰেৰম্বৰমে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা সতীৰ্থৰ মাৰণাস্ত্ৰ কাঢ়ি লৈ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰে । এই ঘটনাত এছআই ৰমন সিং যাদৱ আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ বাঘেল নামৰ দুই জোৱান নিহত হয় । গোবিন্দ শ্ৰীপাল নামৰ আন এজন জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।

এই ঘটনা সংঘটিত কৰি প্ৰেৰম্বৰমে একেটা মাৰণাস্ত্ৰৰে গুলীয়াই চৰম সিদ্ধান্ত লয় । ইফালে আহত জোৱানজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে । সম্প্ৰতি জোৱানজন সংকটমুক্ত বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে । আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও চিআৰপিএফ জোৱানসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বাবে বৰ্তমান ব্যৱস্থাক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।

(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আৱেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ ।)

-এই বাতৰি বিকাশ ডেকাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ পাইছে ৷

লগতে পঢ়ক :

নগাঁৱৰ তিনি চিআৰপিএফৰ মৃত্যু, ঘটনা সম্পৰ্কত শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ ঘোষণা

TAGGED:

চিআৰপিএফ
নগাঁও
গুলীচালনা
ইটিভি ভাৰত অসম
NAGAON CRPF CAMP FIRING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.