ETV Bharat / state

নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন : প্ৰাৰ্থী বাছনিক লৈ ভূপেশ বাঘেলৰ উপস্থিতিত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক কংগ্ৰেছৰ

গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক । অসমৰ নৱনিযুক্ত প্ৰভাৰী ভূপেশ বাঘেলে পৃথকে পৃথকে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ ৷

Congress meeting
নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ৰাজীৱ ভৱনত বৈঠক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 12, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : কোন হ'ব কংগ্ৰেছৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ? তাকে লৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এখনৰ পাছত আন এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত প্ৰভাৰী, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভূপেশ বাঘেলৰ উপস্থিতিত এই বৈঠকসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে ।

শুকুৰবাৰে নিশা গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা নৱনিযুক্ত প্ৰভাৰীগৰাকীয়ে শনিবাৰে পুৱাৰ পৰা এখনৰ পাছত আনখনকৈ বৈঠকত মিলিত হৈছে । বিশেষকৈ নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ বাবে ভূপেশ বাঘেলে সকলোৰে মতামত গ্ৰহণ কৰিছে ।

নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন : প্ৰাৰ্থী বাছনিক লৈ ভূপেশ বাঘেলৰ উপস্থিতিত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক কংগ্ৰেছৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটী আৰু প্ৰদেশ নিৰ্বাচনী কমিটীৰ সদস্যসকলৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতিসকলৰ সৈতেও তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংগঠনিক সভাত মিলিত হৈছে ।

Congress meeting
ৰাজীৱ ভৱনৰ বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ বহু জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত (Indian National Congress Assam FB)

বৈঠকত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ প্ৰাক্তন দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতিদ্বয় পৱন সিং ঘাটোৱাৰ আৰু ৰিপুণ বৰাকে ধৰি আন দলীয় জ্যেষ্ঠ নেতাসকলো উপস্থিত আছিল । আনহাতে ভূপেশ বাঘেলে দলৰ বিধায়কসকলৰ সৈতেও এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভূপেশ বাঘেলে কয়, "ৰাজীৱ ভৱনত এখনৰ পাছত আনখন বৈঠক হৈ আছে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰী হিচাপে প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ । নিৰ্বাচনী কমিটীৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতিসকলৰ বৈঠক কৰিছো । প্ৰদেশ নিৰ্বাচনী কমিটীৰো বৈঠক হৈছে । বৈঠকত সকলো জ্যেষ্ঠ নেতাই নিজৰ মতামত তথা বক্তব্য ৰাখিছে ।"

Congress meeting
ৰাজীৱ ভৱনত নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচন আৰু শিলচৰৰ নিৰ্বাচনকলৈ আলোচনা (Indian National Congress Assam FB)

তেওঁ লগতে কয়,"বিধায়কসকলৰ লগতো বৈঠক আছে । আমাৰ বৈঠক চলি থাকিব । নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচন আৰু শিলচৰৰ নিৰ্বাচনকলৈ চৰ্চা হৈছে । নিৰ্বাচনী ৰণনীতিৰ বাবে নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষকসকলৰ লগতো আলোচনা হ'ব । নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ ক্ষেত্রত যিসকলে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকৰ নাম অনুমোদন জনাই এআইচিচিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ।"

Congress meeting
গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক (Indian National Congress Assam FB)

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগত বাঘেলে কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চিন্তা মই বুজি পাও । ছত্তীশগড়ত ২০২৮ চনত নিৰ্বাচন আছে । তাৰ চিন্তা নকৰি তেওঁ অসমৰ বানপীড়িতক কিদৰে সহায় কৰিব পাৰে তাৰ চিন্তা কৰক । আনহাতে মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা ৰাইজক কিদৰে সকাহ দিব তাৰ চিন্তা কৰিব লাগে ।"

Congress meeting
নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন : প্ৰাৰ্থী বাছনিক লৈ ভূপেশ বাঘেলৰ উপস্থিতিত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক কংগ্ৰেছৰ (Indian National Congress Assam FB)

উল্লেখ্য যে নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰি দিল্লী লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাক্তন বিধায়িকা শিৱামণি বৰা আৰু ডাঃ দুর্লভ চমুৱাৰ লগতে ৰঞ্জিত বৰ্মন, মাইনুল ইছলাম খান আৰু ইমদাদ হুছেইনে আবেদন কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত এজনে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব । কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে এই বৈঠকৰ সিদ্ধান্তই নিৰ্ণয় কৰিব ।

লগতে পঢ়ক :

অখিল গগৈলৈ এইবাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মুকলি চিঠি : আগন্তুক সময়ত আপোনালোক প্ৰধান বিৰোধী দল হ’ব নেকি ?

TAGGED:

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী
ভূপেশ বাঘেল
নগাঁও উপ নিৰ্বাচন
ৰাজীৱ ভৱন
NAGAON BYE ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.