নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গত মোক্ষম আঘাত, বিজেপিৰ হাতলৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিবোৰ
নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু ভোটৰ সমীকৰণত বিজেপিৰ বৃহৎ জয় । কংগ্ৰেছ-এআইইউডিএফৰ পৰম্পৰাগত ভোটবেংকত আঘাত । জিলাখনৰ পৰা ৰকিবুল ৱাহিদৰ প্ৰতিবেদন...
Published : October 10, 2026 at 7:29 PM IST
নগাঁও : ২০২৪ৰ নিৰ্বাচনত বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত দখল কৰা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে অতি শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিলে । বিপৰীতে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিটো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । বিভিন্নজনে কৰা সমীক্ষা মতেই শাসকীয় দল বিজেপিয়ে ৭ লাখৰো অধিক ভোট লাভ কৰি বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ।
সংখ্যালঘু ভোটৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ অভাৱনীয় উত্থান দেখা গৈছে । সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰায় ডেৰ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ।
প্ৰায় ৬২ শতাংশ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰ থকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিত ভোটদান হৈছিল ক্ৰমে ৰূপহীহাট সমষ্টি - ১,৭৯,৫৭২; চামগুৰি সমষ্টি - ১,৮১,৬৪৮; লাহৰীঘাট সমষ্টি - ২,৪২,২৫০; ধিং সমষ্টি - ১,৮৪,৭৫৪ । এই কেইটা সমষ্টিত মুঠ ভোটদান আছিল ৭,৯০,৫৫৮ । জাগীৰোড সমষ্টিত ভোটদান আছিল ১,৯৩,৩৫৭; মৰিগাওঁ - ১,৫০,৭০৬; ৰহা - ১,৭০,৬৪৯; নগাঁও বটদ্ৰৱা - ১,৪৩,৯৪২ । এইকেইটা সমষ্টিত মুঠ ভোটদান আছিল ৬,৫৮,৬৫৪ ।
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৮ টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ জাগীৰোড, ৰহা, মৰিগাঁও আৰু নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিত কিছুসংখ্যক সংখ্যালঘু ভোট আছে যদিও অধিকাংশ সংখ্যালঘু ভোট থকা সমষ্টিকেইটা হৈছে লাহৰীঘাট, ধিং, ৰূপহীহাট আৰু চামগুৰি । য'ত প্ৰায় ৯০ শতাংশতকৈ অধিক আছে সংখ্যালঘু ভোটাৰ ।
বিধানসভা সমষ্টিভিত্তিত মূল দল বিজেপি, এআইইউডিএফ আৰু কংগ্ৰেছে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা হৈছে এনেধৰণৰ -
জাগীৰোড সমষ্টিত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে ১,৫৪,২৩৪ টা ভোট । একেদৰে এআইইউডিএফ দলে ১৮,১৯৩ টা আৰু কংগ্ৰেছে ১৬,০৩৪ টা । লাহৰীঘাট সমষ্টিত বিজেপিয়ে ৭৭,৪৯৯ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এআইইউডিএফ দলে ১,৩৩,৯০৮ আৰু কংগ্ৰেছে ২৪,৯৩২ টা ভোট লাভ কৰিছে । মৰিগাঁও সমষ্টিত বিজেপিয়ে ১,১৪,৯৭৬ টা ভোট লাভ কৰিছে । এআইইউডিএফ দলে ১২,৩৯৯ টা আৰু কংগ্ৰেছে ১৯,২৭২ টা ভোট লাভ কৰিছে ।
ধিং বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি- ৪৫,৫৫৪ টা ভোট লাভ কৰিছে । আনহাতে এআইইউডিএফ দলে ১,২২,২৪৪ টা আৰু কংগ্ৰেছে মাত্ৰ ১১,১৯৬ টা ভোট লাভ কৰিছে ।
ৰূপহীহাট সমষ্টিত বিজেপিয়ে ৩৯,৮৮০ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এআইইউডিএফ দলে ১,২৫,৬৭৫ টা আৰু কংগ্ৰেছে ১১,৩৩৯ টা ভোট লাভ কৰিছে ।
চামগুৰি সমষ্টিত বিজেপিয়ে ৬৮,০৯৪ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এআইইউডিএফ দলে ৯৫,২৪৬ টা আৰু কংগ্ৰেছে ১৪,২১২ টা ভোট লাভ কৰিছে । নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিত বিজেপিয়ে ১,০০,৫৫০ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এআইইউডিএফ দলে ২২,১৩৯ টা আৰু কংগ্ৰেছে ১৭,৩৩১ টা ভোট লাভ কৰিছে ।
ৰহা সমষ্টিত বিজেপিয়ে ১,১০,৫৬১ টা ভোট লাভ কৰাৰ লগে লগে এআইইউডিএফ দলে ৪১,০২৮ টা আৰু কংগ্ৰেছে ১৪,৫৫৬ টা ভোট লাভ কৰিছে ।
ইফালে উপ-নিৰ্বাচনত বিজয়ী প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই লাভ কৰা মুঠ ভোটৰ সংখ্যা হৈছে ৭,১৪,৩৪৯ টা । দ্বিতীয় স্থানত থকা এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলে লাভ কৰিছে মুঠ ৫,৭২,১২৫ টা ভোট ।
আনহাতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাই ১,২৯,৪৯২ টা ভোট লাভ কৰিছে ।
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৮ টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৩ টা বিধানসভা সমষ্টিতেই কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক থকাৰ উপৰিও আন এটা সমষ্টি ধিং বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ সৈতে হোৱা মিত্ৰতাত ৰাইজৰ দলৰ দখলত আছে যদিও চাৰিওটা সংখ্যালঘু সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ আছিল শক্তিশালী ভেটি । কিন্তু ইমানৰ পাছতো উপ-নিৰ্বাচনত বেয়াকৈ মুখথেকেচা খোৱা কংগ্ৰেছৰ ভেটিত এইবাৰ এআইইউডিএফৰ লগতে বিজেপি দলেও খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ আঢ়ৈ লাখতকৈ অধিক সংখ্যালঘু ভোটাৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক ভোটদান কৰা বুলি বিভিন্ন মহলে এক ধাৰণা কৰিছে । কিন্তু সংখ্যালঘু ভোট এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিৰ পক্ষত কিয় দিলে এই বিষয়ে সংখ্যালঘু ধৰ্মীয় গুৰুৰ লগতে শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলেও মন্তব্য কৰিছে ।
সংখ্যালঘু ভোটাৰে এইবাৰ বিজেপিক ব্যাপক সমৰ্থন দি জয়ী কৰোৱা সন্দৰ্ভত এগৰাকী বিশিষ্ট ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী গুৰু ভাৰত চৰকাৰৰ নিটি আয়োগৰ দ্বাৰা প্ৰদত্ত 'ভাৰত গৌৰৱ বঁটা'ৰে সন্মানিত তথা শিক্ষক প্রকাশন সংস্থা অসমৰ পৰা 'সমাজ হিতৈষী বঁটা' প্রাপক মুজিবুৰ ৰহমান ক্বাছিমীয়ে কয়, "কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ ৰাজ্যতো বিজেপি চৰকাৰ । কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি সংখ্যালঘু জনতাই বিজেপিৰ পক্ষত ভোটদান কৰিছে । সংখ্যালঘুসকলেও এতিয়া বুজি পাইছে কংগ্ৰেছ তথা এআইইউডিএফৰ আৱেগ তথা প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি । সংখ্যালঘুৰ ভোট বিচাৰি সংখ্যালঘুৰ কাষ চপা মুখ্যমন্ত্ৰীকো সন্মান জনাই সংখ্যালঘু ভোটাৰে এইবাৰ বিজেপিক ভোটদান কৰিছে । লগতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কাম-কাজতো সন্তুষ্ট হৈ বিজেপিক ভোটদান কৰিছে । অনাগত দিনতো বিজেপি চৰকাৰে সংখ্যালঘুৰ সমস্যাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে সংখ্যালঘু ভোটাৰ বিজেপিৰ কাষত থাকিব ।"
নগাঁৱৰে আন এগৰাকী শিক্ষাবিদ ছাহিদুৰ ৰহমানে কয়, "বিগত সময়ত কংগ্ৰেছক ভোট দি অহা সংখ্যালঘুৱে কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰতাৰণাৰ বাহিৰে একোৱেই নাপালে । কংগ্ৰেছে ভোট আদায় কৰি কেৱল সংখ্যালঘুক কৰি অহা প্ৰতাৰণা এতিয়া সংখ্যালঘু জনসাধাৰণে বুজি পাইছে । যাৰ ফলস্বৰূপে এইবাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰে কংগ্ৰেছৰ লগ এৰিছে । নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু ভোটাৰে কংগ্ৰেছৰ সংগ এৰাৰ প্ৰমাণ কৰি দিছে । বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কামৰ লগতে বিজেপি অগপ মিত্ৰজোঁটে প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ ব্যক্তিত্ব আৰু কাম-কাজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ সংখ্যালঘু ভোটাৰে বিজেপিৰ পক্ষত এইবাৰ ভোটদান কৰিছে ।"
এই সন্দৰ্ভত শিক্ষক নেকিবুৰ ৰহমানে কয়, "কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ আভুৱা ভৰা ৰাজনীতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি এইবাৰ সংখ্যালঘু জনতাই কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফৰ সংগ এৰিছে । আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ বহু সংখ্যালঘু ভোটাৰে এআইইউডিএফক ভোটদান কৰিছে যদিও যথেষ্ট সংখ্যালঘুৱে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাকো বিবেকেৰে ভোটদান কৰিছে । চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কামৰ লগতে দেৱাশীষ শৰ্মাৰ ব্যক্তিত্বও সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰাৰ অন্যতম কাৰণ ।"
উল্লেখ্য যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে যথেষ্ট পৰিমাণৰ সংখ্যালঘু ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে শক্তিশালী ভেটি থকা সংখ্যালঘু সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে অস্তিত্ব হেৰুৱাইছে ।
সম্পাদনা কক্ষত বিকাশ ডেকাৰ সহযোগত প্ৰকাশিত
লগতে পঢ়ক :
সঁচাকৈ এজন ভাল মানুহক সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে নগাঁওবাসীয়ে : কেশৱ মহন্ত