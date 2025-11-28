শনিবাৰে বুলড'জাৰ চলিব লুটুমাৰী বনাঞ্চলত: ৬ হাজাৰ বিঘাত উচ্ছেদ চলাবলৈ সাজু প্ৰশাসন
লুটুমাৰী আৰু বৰপানী বনাঞ্চলৰ ৭,৬০০ বিঘা ভূমিত বেদখল । ১৯১৯ চনতে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল এই বিশাল ভূমিয়ে ৷
Published : November 28, 2025 at 6:28 PM IST
নগাঁও: শনিবাৰে নগাঁৱত চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান । নগাঁৱৰ কামপুৰ ৰেঞ্জৰ অধীনৰ লুটুমাৰী বনাঞ্চলৰ বৃহৎ ভূমি বেদখল কৰি একাংশ লোকে ঘৰ সাজি আশ্ৰয় লৈ আহিছিল । এই বনাঞ্চলৰ প্ৰায় ছয় হাজাৰৰো অধিক বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ তিনিমাহ পূৰ্বেই জাৰি কৰা হৈছিল জাননী । জাননী জাৰি কৰাৰ পাছত জিলা আয়ুক্তক বেদখলকাৰীয়ে সময় বিচৰাত অতিৰিক্ত সময় দি তেওঁলোকক নিজেই সেই ঠাই এৰি যাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ।
এই অতিৰিক্ত সময়ৰ অন্ত পৰাত শেহতীয়াকৈ অন্তিমবাৰৰ বাবে জাননী জাৰি কৰি উচ্ছেদ চলাবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন । ইতিমধ্যেই বিশাল নিৰাপত্তা বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে উচ্ছেদ হ’বলগীয়া কচুৱাৰ লুটুমাই অঞ্চলত । উচ্ছেদৰ প্ৰকমুহূৰ্তত অঞ্চলটোত বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াক লগত লৈ উচ্ছেদ হ'বলগীয়া স্থানত শুকুৰবাৰে উপস্থিত হয় নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা ।
১৯১৯ চনতে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি :
শুকুৰবাৰে লুটুমাই অঞ্চলত উপস্থিত হৈ জিলা আয়ুক্ত দেৱশীষ শৰ্মাই সকলোকে বনভূমি ত্যাগ কৰিবলৈ মাইকযোগে আহ্বান জনায় । আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, “১৯১৯ চনতে এই বিশাল ভূমি সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল; কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত একাংশ লোকে এই স্থানত বসতি স্থাপন কৰিছিল । চৰকাৰী মাটি বেদখল কোনেও কৰিব নোৱাৰিব । ৰাইজে বিচৰা মতেই পৰ্যাপ্ত সময় দিয়া হৈছে । কাৰোবাৰ ঘৰ ভাঙি পুলিচ লৈ আমি উচ্ছেদ কৰিব বিচৰা নাই । সেয়ে সকলোৱে এটা দিনৰ ভিতৰতে চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি দিয়ক ।”
বহু পৰিয়ালে যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে :
স্বেচ্ছাই বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ পূৰ্বৰ দৰে আজিও জিলা আয়ুক্তই আহ্বান জনোৱাৰ পাছতেই একাংশ লোকে নিজৰ ঘৰ ভাঙি আঁতৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰে । উচ্ছেদস্থলীত শুকুৰবাৰে উপস্থিত হৈ বন বিভাগৰ বিশেষ মুখ্য সচিব এম কে যাদৱে কয়, “উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি প্ৰথমে ছাৰ্ভে কৰা হয়, সেই মতে স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে । বেআইনীভাৱে বসবাস কৰা লোকসকলক কাইলৈ উচ্ছেদ কৰা হ'ব । ইতিমধ্যেই বহু পৰিয়ালে নিজেই বেদখলমুক্ত কৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । লুটুমাৰী বনাঞ্চলৰ ৬ হাজাৰ বিঘা আৰু বৰপানী বনাঞ্চলৰ ১৬শ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত হ'লে নগাঁৱৰ ৰাইজ হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ পৰা মুক্তি পাব । লুটুমাৰীত ১৫শ পৰিয়াল উচ্ছেদ হ’ব ।”