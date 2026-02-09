ETV Bharat / state

অসমৰ ভূমিত নগাই স্থাপন কৰিলে গেট, নাম দিলে নিউলেণ্ড

চুঙাজানৰ মাজগাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নৱমিলনপুৰ আৰু ২ নং শান্তিপুৰ দুখন গাঁৱলৈ সোমোৱা ৰাস্তাত নগাই স্থাপন কৰিল পকী গেট ।

Assam Nagaland border conflict
অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত অব্যাহত নগাৰ আগ্ৰাসন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 9, 2026 at 5:39 PM IST

4 Min Read
সৰুপথাৰ : অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত অব্যাহত নগাৰ আগ্ৰাসন । অসমৰ ভূমিত নগাই গেট স্থাপন কৰি নাম দিলে নাগালেণ্ডৰ নিউলেণ্ড । ইয়াকে লৈ সীমান্তত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্য়াহত । অসমৰ ভূমি নাগালেণ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাক লৈ সীমান্তবাসীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ।

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ চুঙাজানত নগাই নিউলেণ্ড জিলা নামেৰে নিৰ্মাণ কৰিল গেট । সেয়েহে সীমান্তত খিলঞ্জীয়াই প্ৰতিবাদ জনাই উত্তাল কৰিলে পৰিৱেশ । অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ চুঙাজান মাজগাঁও পঞ্চায়তত ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । বিভিন্ন সময়ত ন ন কৌশলেৰে অসমৰ মাটি দখলৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছে নগাই ।

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত অব্যাহত নগাৰ আগ্ৰাসন (ETV Bharat Assam)

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ চুঙাজানৰ মাজগাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নৱমিলনপুৰ আৰু ২ নং শান্তিপুৰ দুখন গাঁৱলৈ সোমোৱা ৰাস্তাত নগাই স্থাপন কৰিল পকী গেট । সাখাভি নামেৰে নামকৰণ কৰি নিউলেণ্ড জিলা বুলি পকী গেট স্থাপন কৰিলে নগাই । ইয়াকে লৈ নৱমিলনপুৰ আৰু মহিমা গাঁৱৰ লগতে চুঙাজানৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজে উক্ত গেটখন তাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

ইপিনে, সীমান্তৰ ৰাইজে অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উক্ত বিষয়সমূহ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিয়োগ উত্থাপন কৰিছে । উক্ত প্ৰতিবাদী স্থানত উপস্থিত হয় সীমান্ত দণ্ডাধীশ প্ৰিয়মজ্যোতি ফুকনৰ লগতে সৰুপথাৰ সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দ্বীপেন পাটৰ । প্ৰতিবাদী ৰাইজে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে ।

প্ৰতিবাদস্থলীত এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "আমাৰ চুঙাজান মাজগাঁও পঞ্চায়ত আৰু পাণজান পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত গাঁৱত নগাই এখন গেট নিৰ্মাণ কৰিছে । নিউলেণ্ড জিলাৰ নাম দি অসমৰ মাটিত নিৰ্মাণ কৰিছে গেট । প্ৰত্যোক দিনাই অসমৰ মাটি কেনেকৈ দখল কৰো সেইদৰেই আগ্ৰাসী মনোভাৱ লৈ আহিছে । এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, নাগালেণ্ডত বিজেপি চৰকাৰ আছে যদিও চৰকাৰে অসমৰ হৈ মাত নামাতে । নগাৰ পক্ষ লৈ চি আৰ পি এফ বাহিনীয়ে নগাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলেও অসমীয়াই কিবা ক'বলৈ গলে ধমকি দি পঠিয়াই দিয়ে । অতি শীঘ্ৰেই গোটখন ইয়াৰ পৰা উঠাই নিবলৈ দাবী জনাইছো ।"

দ্বীপেন গগৈ নামৰ স্থানীয় ব্য়ক্তি এগৰাকীয়ে কয়, "অসম-নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যা এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, যি সমস্যাই চূড়ান্ত ৰূপ পাইছে । কিছুদিনৰ পূৰ্বেই নগাই অসমৰ মাটিত থকা ৯৫ টা ঘৰ জ্বলাই দিছিল । এতিয়া আকৌ চুঙাজান নাওজানৰ সোঁমাজত নগাই আহি এখন গেট স্থাপন কৰিছে । এই প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি নগাই চুঙাজান অঞ্চলটো নিউলেণ্ড জিলাৰে নাগালেণ্ড বনাবলৈ গৈছে । অসমৰ লগতে কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ, নাগালেণ্ডতো বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ স্বত্ত্বেও আজি পৰ্যন্ত অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা সমাধান নহ'ল । আগন্তুক নিৰ্বাচনত যদি চৰকাৰখনে সীমা সমস্যা সমাধান নকৰে, সীমান্তৰ খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমিৰ পট্টা যদি প্ৰদান নকৰে তেন্তে চুঙাজানবাসীয়ে বিকল্প পথ লবলৈ বাধ্য হ'ম । ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ বিধানসভালৈ যোৱা বিধায়কসকলে কেতিয়াও সীম সমস্যাৰ ওপৰত মাত নামাতে । গতিকে আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই সীমান্তৰ ৰাইজক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰাৰ আস্বাস প্ৰদান নকৰিলে আমি সীমান্তবাসীয়ে বিকল্প পথ লবলৈ বাধ্য হ'ম ।"

অন্য এগৰাকী মহিলাই কয়, "নগাই আমাৰ ইয়াত গেট স্থাপন কৰি নিউলেণ্ড জিলা বুলি নাম দিছে যিটো আমি কোনো পধ্যেই মানি ল'ব নোৱাৰো । আমি জন্মৰ পৰাই গোলাঘাট জিলা লিখি আহিছো, নাগালেণ্ড কোনো পধ্যেই হ'ব নোৱাৰে । আমি কেনেকৈ নাগালেণ্ডৰ গেটৰ তলেদি অহা-যোৱা কৰিম । যি চৰকাৰ হ'লেও আমাক এই সমস্যা সমাধান কৰি দিব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক:দিচৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বস্তি স্থাপনৰ যো-জা চলাইছে নগাই

কিমান পৰ্যায়ত নগাৰ দপদপনি হ'লে অসম চৰকাৰৰ গা লৰিব ? আছুৰ প্ৰশ্ন

