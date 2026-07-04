ETV Bharat / state

সীমান্তবাসীৰ বাসগৃহত নগাই লিখিলে জৰীপ নম্বৰ, অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা

মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সীমান্তবাসীৰ খবৰ লৈ যোৱাৰ এটা দিনৰ পিছতেই অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক প্ৰত্যাহ্বান নাগালেণ্ডৰ ।

Assam Nagaland border tension
নগাৰ লোকপিয়লত অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ : অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত পুনৰ তীব্র উত্তেজনা । সীমান্তৰ বিবদমান 'বি' ছেক্টৰৰ কেইবাখনো গাঁৱত নাগালেণ্ডৰ লোকে চলালে জৰীপ । নাগালেণ্ডৰ ৰ'ছেন ভিলেজৰ অন্তৰ্গত বুলি সীমান্তৰ ১নং চেতিয়া গাঁও, ২নং চেতিয়া গাঁও, ২নং শান্তিপুৰ, ৰজাপুখুৰী, মাজগাঁৱত লোকপিয়লৰ গইনা লৈ শুকুৰবাৰে নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে জৰীপ চলায় ।

উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিছিল সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন দপ্তৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই । সীমান্তবাসীৰ খবৰ লৈ যোৱাৰ এটা দিনৰ পিছতেই অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক প্ৰত্যাহ্বান নাগালেণ্ডৰ । নাগালেণ্ডৰ লোকে জৰীপ চলাই বেৰত আঁকি যোৱা পিয়ল নম্বৰ চিয়াঁহীৰে মোহাৰিলে সৰুপথাৰৰ স্থানীয় দল-সংগঠনে ।

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰ পৰাই নগাই নজৰ ৰাখিছে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ওপৰত । যাৰ বাবে ২০১৪ চনৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ভয়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে বহু লোক ।

তাৰ মাজতে সীমান্তৰ এজন লোকে কয়, "নগাকেইটা আহিছিল । পুৱা আহি গৈছিল, মানে আঙুলি দেখুৱাই কথা কৈ আছিল । ২ নম্বৰ শান্তিপুৰত সোমাইছিল । তেতিয়া আমাৰ ভাই-ককাইকেইটাই কয় যে তহঁতে এনেকুৱা কথা কিয় কোৱা । নিজৰ মাটি হয় । যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কৰে, আগৰ পৰা যি ধান দি আছোঁ সেয়া একেবাৰে নিদিম বুলি কৈ দিয়ে । তেতিয়া সিহঁত গুচি যায় ।"

Assam Nagaland border tension
সীমান্তবাসীৰ বাসগৃহত নগাই লিখিলে জৰীপ নম্বৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "কেইটামান ঘৰত নম্বৰ নে কিবা লিখিবলৈ গৈছিল । ঘৰত মানুহ কিমানজন আছে সোধা-পোছা কৰিছে । আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ এইফালে শুকানজানৰ ফালে ৮০ ঘৰ আছে । মন্ত্ৰী আহোঁতে আহিছিল কিজানি, আমি ঘৰত নাই ।"

অন্য এজন সীমান্তবাসীয়ে কয়, "মোৰ নাম সঞ্জয় পান্না । মোৰ ৩নং শান্তিপুৰত ঘৰ । আমাৰ ৩নং শান্তিপুৰত প্ৰায় ৮০ ঘৰমান আছোঁ । ৮০ ঘৰৰ গোটেইখিনি নাই কৰা । আহি অকণমান কৰি উভতি গুচি গ'ল । একেবাৰে গোটেইখিনি কৰিব দিয়া নাই । কৰিব বিচাৰিছিল, আমি ক'লোঁ যে আমাৰ অসমৰ পৰা যিখিনি ছেন্সাচ আহিছে সেইটো কালিয়ে লৈ গ'ল । এতিয়া আপোনালোকো আহিল । দুয়োটা কেনেকৈ কৰিব, ৰিজেক্ট হৈ যাব বুলি কৈ আমি তাৰ পৰা কৰিব নিদিয়াকৈ ওভতাই পঠালোঁ ।"

Assam Nagaland border tension
সীমান্তবাসীৰ বাসগৃহত নগাই লিখিলে জৰীপ নম্বৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "নগাবিলাকে একো নাই সোধা । হ'লেও আমি ক'লোঁ যে সেইটোতো অলৰেডী আমাৰ অসমৰ পৰা কৰিব বিচাৰিছিল সেইখিনি গোটেই হৈ গ' ষল এতিয়া আৰু আপোনালোকে আহি ইয়াত ল'লেতো নহ'ব । প্ৰথম দিনাখন এটা পুৰুষ, এজনী মহিলা আহিছিল । তাৰ পিছৰ দিনাখন আহিল ৫ জন । সিহঁতে কৈছে আমাৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি কৰি লওঁ আৰু এইটো এৰিয়া এভেকচনো হ'ব পাৰে । আমাৰ ছেফটীত আপোনালোক থাকিব লাগে, সেইটো কৰিবলৈ আহিছে ।"

লগতে কয়, "আমি ক'লো আমাৰ ইয়াত যিখন কমিটী আছে, যি গাঁওবুঢ়া আছে, তেওঁলোকৰৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ নকৰি পোনপটীয়াকৈ সোমাইছে, সেইটোতো ভাল হোৱা নাই ।"

লগতে পঢ়ক :সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ পৰিদৰ্শনৰ ২৪ ঘণ্টা নৌহওঁতেই অসমৰ ভূমিত নগাৰ লোকপিয়ল
লগতে পঢ়ক :কলগাছিয়াৰ ৰাইজে ভঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে মাদ্ৰাছা, পলাতক মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক

TAGGED:

অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা
অসম নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা
সৰুপথাৰত নগাৰ লোকপিয়ল
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM NAGALAND BORDER TENSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.