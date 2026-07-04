সীমান্তবাসীৰ বাসগৃহত নগাই লিখিলে জৰীপ নম্বৰ, অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা
মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সীমান্তবাসীৰ খবৰ লৈ যোৱাৰ এটা দিনৰ পিছতেই অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক প্ৰত্যাহ্বান নাগালেণ্ডৰ ।
Published : July 4, 2026 at 9:00 PM IST
সৰুপথাৰ : অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত পুনৰ তীব্র উত্তেজনা । সীমান্তৰ বিবদমান 'বি' ছেক্টৰৰ কেইবাখনো গাঁৱত নাগালেণ্ডৰ লোকে চলালে জৰীপ । নাগালেণ্ডৰ ৰ'ছেন ভিলেজৰ অন্তৰ্গত বুলি সীমান্তৰ ১নং চেতিয়া গাঁও, ২নং চেতিয়া গাঁও, ২নং শান্তিপুৰ, ৰজাপুখুৰী, মাজগাঁৱত লোকপিয়লৰ গইনা লৈ শুকুৰবাৰে নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে জৰীপ চলায় ।
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিছিল সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন দপ্তৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই । সীমান্তবাসীৰ খবৰ লৈ যোৱাৰ এটা দিনৰ পিছতেই অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক প্ৰত্যাহ্বান নাগালেণ্ডৰ । নাগালেণ্ডৰ লোকে জৰীপ চলাই বেৰত আঁকি যোৱা পিয়ল নম্বৰ চিয়াঁহীৰে মোহাৰিলে সৰুপথাৰৰ স্থানীয় দল-সংগঠনে ।
আনহাতে, এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰ পৰাই নগাই নজৰ ৰাখিছে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ওপৰত । যাৰ বাবে ২০১৪ চনৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ভয়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে বহু লোক ।
তাৰ মাজতে সীমান্তৰ এজন লোকে কয়, "নগাকেইটা আহিছিল । পুৱা আহি গৈছিল, মানে আঙুলি দেখুৱাই কথা কৈ আছিল । ২ নম্বৰ শান্তিপুৰত সোমাইছিল । তেতিয়া আমাৰ ভাই-ককাইকেইটাই কয় যে তহঁতে এনেকুৱা কথা কিয় কোৱা । নিজৰ মাটি হয় । যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কৰে, আগৰ পৰা যি ধান দি আছোঁ সেয়া একেবাৰে নিদিম বুলি কৈ দিয়ে । তেতিয়া সিহঁত গুচি যায় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কেইটামান ঘৰত নম্বৰ নে কিবা লিখিবলৈ গৈছিল । ঘৰত মানুহ কিমানজন আছে সোধা-পোছা কৰিছে । আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ এইফালে শুকানজানৰ ফালে ৮০ ঘৰ আছে । মন্ত্ৰী আহোঁতে আহিছিল কিজানি, আমি ঘৰত নাই ।"
অন্য এজন সীমান্তবাসীয়ে কয়, "মোৰ নাম সঞ্জয় পান্না । মোৰ ৩নং শান্তিপুৰত ঘৰ । আমাৰ ৩নং শান্তিপুৰত প্ৰায় ৮০ ঘৰমান আছোঁ । ৮০ ঘৰৰ গোটেইখিনি নাই কৰা । আহি অকণমান কৰি উভতি গুচি গ'ল । একেবাৰে গোটেইখিনি কৰিব দিয়া নাই । কৰিব বিচাৰিছিল, আমি ক'লোঁ যে আমাৰ অসমৰ পৰা যিখিনি ছেন্সাচ আহিছে সেইটো কালিয়ে লৈ গ'ল । এতিয়া আপোনালোকো আহিল । দুয়োটা কেনেকৈ কৰিব, ৰিজেক্ট হৈ যাব বুলি কৈ আমি তাৰ পৰা কৰিব নিদিয়াকৈ ওভতাই পঠালোঁ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "নগাবিলাকে একো নাই সোধা । হ'লেও আমি ক'লোঁ যে সেইটোতো অলৰেডী আমাৰ অসমৰ পৰা কৰিব বিচাৰিছিল সেইখিনি গোটেই হৈ গ' ষল এতিয়া আৰু আপোনালোকে আহি ইয়াত ল'লেতো নহ'ব । প্ৰথম দিনাখন এটা পুৰুষ, এজনী মহিলা আহিছিল । তাৰ পিছৰ দিনাখন আহিল ৫ জন । সিহঁতে কৈছে আমাৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি কৰি লওঁ আৰু এইটো এৰিয়া এভেকচনো হ'ব পাৰে । আমাৰ ছেফটীত আপোনালোক থাকিব লাগে, সেইটো কৰিবলৈ আহিছে ।"
লগতে কয়, "আমি ক'লো আমাৰ ইয়াত যিখন কমিটী আছে, যি গাঁওবুঢ়া আছে, তেওঁলোকৰৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ নকৰি পোনপটীয়াকৈ সোমাইছে, সেইটোতো ভাল হোৱা নাই ।"