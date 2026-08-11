কয়লা খনন নে ধাৰাসাৰ বৰষুণ ? উজনিৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ মূল কাৰণ কি ?

কয়লা খনন নে ধাৰাসাৰ বৰষুণ ? উজনিৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ মূল কাৰণ কি ?
উজনিত বানপানী কিয় হ'ল ? ইয়াৰ কাৰক কয়লা খনন নে ধাৰাষাৰ বৰষুণ ? নাগালেণ্ডত কয়লা খনন সন্দৰ্ভত কি কয় নগা সংগঠনে ?
Published : August 11, 2026 at 8:34 PM IST
নাজিৰা: জুলাই মাহৰ ১৯ তাৰিখ । বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজননী দিছিল । সেই অনুসৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয় উজনি অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া নাগালেণ্ডত ৷ দুপৰীয়াৰ ভাগত এটা খবৰ প্ৰকাশ পায় যে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে আৰু কেবাজনো লোকৰ প্ৰাণ হানি হৈছে ৷ সেই খবৰৰ মাজতেই বিয়লি ভাগলৈ উজনি অসমৰ তিনি জিলা বানৰ কবলত পৰিছিল ৷
নগা পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা কেবাখনো নৈৰ জলপৃষ্ঠ হঠাৎ তীব্ৰগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে আৰু বাঢ়নী পানীয়ে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰাই পেলাইছিল ৷ পানীৰ পৰিমাণ ইমানেই বাঢ়িল যে মানুহৰ ঘৰৰ মুধচ পৰ্যন্ত পানীত ডুব গৈছিল ৷
আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিল এনে বান
উজনিৰ বন্যাৰ্তই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে যে যোৱা প্ৰায় পাঁচটা দশকত তেওঁলোকে কেতিয়াও এনেকুৱা বানপানী দেখা নাই ৷ দিখৌ, জাঁজী, ভোগদৈ, দৰিকা, দিচাং আদি নৈৰ পানীয়ে তিনি জিলাততাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে ৷ ঘৰ-বাৰী এৰি মানুহে এটুকুৰা নিৰাপদ ঠাই বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় ৷ এই বানত নাজিৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নেপালীখুঁটি গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হয় ৷ বানত প্ৰাণ হেৰুৱালে শতাধিক লোকে ৷ বহুজনৰ এতিয়াও সন্ধান নাই ৷
বান বিভীষিকাৰ কাৰণ কি ?
প্ৰথমাৱস্থাত চৰকাৰী পক্ষই উল্লেখ কৰিছিল যে নাগালেণ্ডত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত উজনিৰ তিনিখন জিলা ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰে ৷ কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিভিন্নজনে দাবী কৰে যে এই বানৰ প্ৰকৃত কাৰণ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নহয় ৷ নগা পাহাৰত অবাধে চলি থকা কয়লা আৰু শিল খননৰ বাবে দিখৌ নদীৰ উৎপত্তিস্থল ধ্বংস হৈছে আৰু সেই বাবেই উজনি অসম বানৰ কবলত পৰিছে বুলি একাংশই দাবী কৰে৷ এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে অৱশ্যে কোনো নিশ্চিত তথ্য প্ৰকাশ পোৱা নাই ৷
পিছে এই অভিযোগসমূহ কিমান সঁচা ? দিখৌ পাৰে পাৰে গৈ নগা পাহাৰখন ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে নাগালেণ্ডৰ লংলেং, মন জিলাত সেইদিনা প্ৰায় ১৭ ঘন্টাৰো অধিক সময় নেৰানেপেৰা বৰষুণ দিয়াৰ ফলত নগা পাহাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পাহাৰ খহিছিল । ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ মাটি কোমল হৈ বিভিন্ন ঠাইত খহিবলৈ ধৰে । ফলশ্ৰুতিত লংলেং জিলাৰ পৰা মন জিলা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত তথা দিখৌ দলং প্ৰভাৱিত হয় ৷
আটাইতকৈ আচৰিত কথা যে মন টাউন সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো প্ৰায় ২০ ফুট তললৈ খহি পৰাৰ ফলশ্ৰুতিত একেবাৰে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে । ইয়াৰোপৰি নাগালেণ্ডৰ লংলেং জিলাৰ বুৰা নামচাং বস্তিকে ধৰি পানীখেটিৰ বিভিন্ন বস্তিলৈ যোৱা পথসমূহ বৰ্তমানেও বিচ্ছিন্ন হৈ আছে । ওপৰৰ পৰা খহি অহা মাটিৰ লগতে গছ-গছনিবোৰে পাহাৰৰ বেছিভাগ পথ ধ্বংস কৰি পেলালে ।
অসমত দিখৌৰ বানে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ পূৰ্বে নাগালেণ্ডত অতি ভয়ানক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছিল দিখৌৰ পানীয়ে । এফালৰ পৰা পাহাৰৰ ওখ ওখ ঘৰসমূহ ভূমিস্খলনত নিশ্চিহ্ন হৈ পৰিল । বৰ্তমান সময়লৈকে নাগালেণ্ডত প্ৰায় ১০০ ৰো অধিক ঘৰ দিখৌৰ পানী তথা ভূমিস্খলনে শেষ কৰি পেলাইছে । ভূমিস্খলনৰ ফলত নাগালেণ্ডৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈ পৰিছে । প্ৰতিটো পাহাৰতে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ভয়ানক ভূমিস্খলন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
কয়লা খননেই এই দুৰ্যোগৰ মূল কাৰণ নেকি ?
নগা পাহাৰত বিশেষ কিছুমান ঠাইত দীৰ্ঘদিন ধৰি কয়লা খনন চলি আছে যদিও এই সমূহ ঠাইত বৰ বিশেষভাৱে ভূমিস্খলন হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ৷ সেয়ে কয়লা খননৰ বাবেই এনে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি একাংশই যি প্ৰচাৰ চলাইছে , নাগালেণ্ডৰ ৰাইজে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাৎ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত নাগালেণ্ডৰ কন্যাক ইউনিয়নৰ যুটীয়া সম্পাদক আন্নে কন্যাকে কয়, ‘‘পাহাৰত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবেই অসমত বানপানী হৈছে । অসমত যিধৰণে ক্ষতি হৈছে, ঠিক সেইদৰে নাগালেণ্ডো যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । কয়লা খননৰ বাবেই বানপানী হৈছে বুলি চলোৱা প্ৰচাৰটো সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন ।’’
লগতে পঢ়ক: বিগত ১২ বছৰত অসমত প্ৰাকৃতি দুৰ্যোগে প্ৰাণ ল’লে ১৪৭৬ গৰাকী লোকৰ