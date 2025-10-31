কিমান পৰ্যায়ত নগাৰ দপদপনি হ'লে অসম চৰকাৰৰ গা লৰিব ? আছুৰ প্ৰশ্ন

ETV Bharat / state

কিমান পৰ্যায়ত নগাৰ দপদপনি হ'লে অসম চৰকাৰৰ গা লৰিব ? আছুৰ প্ৰশ্ন

উৰিয়ামঘাটত শতাধিক নগা দুৰ্বৃত্তই আহি অসমৰ বন বিভাগে ৰোপণ কৰা গছপুলি কটাক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে ।

Naga Aggression
উৰিয়ামঘাটত নগা দুৰ্বৃত্তই কাটিলে বন বিভাগে ৰোপণ কৰা গছপুলি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2025 at 1:49 PM IST

সৰুপথাৰ: অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাটত সংঘটিত শেহতীয়া ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । দলে-বলে অসমত প্ৰৱেশ কৰি বন বিভাগে ৰোপণ কৰা গছপুলি নগাই কাটি থৈ যোৱা ঘটনাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই সীমান্তৰ ৰাইজে ।

সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ প্ৰশাসন তথা অসম চৰকাৰৰ নীৰৱ ভূমিকাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । আছুকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনে এই ঘটনাক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে অসম চৰকাৰকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ।

কিমান পৰ্যায়ত নগাৰ দপদপনি হ'লে অসম চৰকাৰৰ গা লৰিব : আছু (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মিণ্টু গগৈয়ে কয়, "উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্ছেদৰ পিছতেই চৰকাৰে বনানীকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল । সেয়া সকলোৱে আদৰণি জনাইছিল । শেহতীয়াকৈ নগা দুৰ্বৃত্তই আহি গছ-গছনিসমূহ কাটিলে, বন বিভাগে লগোৱা বনানীকৰণৰ বেনাৰ, হৰ্ডিংসমূহো ফালি পেলাইছে । নগাই বিভিন্ন স্থানত অগ্নি সংযোগ কৰাৰো খবৰ পাইছো । আৰু কিমান পৰ্যায়ত নগাৰ দপদপনি হ'লে অসমৰ প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰৰ গা লৰিব সেইটো ৰহস্যজনক বিষয় । আমি আগতেই কৈছোঁ যে অসম-নাগালেণ্ড আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে । সীমান্তৰ সমস্যা সমাধান নোহোৱাৰ বাবেই এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে । আমি দাবী জনাই আহিছো যে অসম চৰকাৰ এইক্ষেত্ৰত কঠোৰ হওঁক । এনেধৰণৰ কাণ্ড দমন কৰিবলৈ কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক । বৰ্তমান সীমান্তবাসী শংকিত হৈ আছে । শীঘ্ৰেই সীমান্তবাসী ৰাইজৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰক ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "নগাই এটাৰ পিছত আন এটা কাণ্ড সংঘটিত কৰি যাব, তাত থকা চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ ওপৰতো ৰাইজৰ সন্দেহ উপজিছে । তেওঁলোকে নগাৰ পক্ষ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । তেওঁলোকে নিউট্ৰেল ফ'ৰ্চ হৈ কাম নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় । অসমৰ ভূমিত আহি নগাই দপদপনি চলাব, তাৰ পিছতো অসম চৰকাৰৰ বিষয়াসকেল কাৰ্যালয়ত বহি আলোচনা চলাব, তেতিয়া সমাধানৰ বাবে ফলপ্ৰসূ নহ'ব । আমি বাৰম্বাৰ কৈছো যে এনেধৰণৰ উপদ্ৰৱ চলোৱা নগা দুৰ্বৃত্তক কঠোৰতম শাস্তি বিহিব লাগে । একো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবেই নগাই বাৰে বাৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । কেইদিনমানৰ পূৰ্বে নগা দুৰ্বৃত্তই আহি অসমৰ চুঙাজানত বাসগৃহত অগ্নি সংযোগ কৰিলে । তাৰ পিছতো অসম প্ৰশাসনে দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল । এনেধৰণৰ অসম চৰকাৰৰ সোপাঢিলা নীতিৰ বাবেই নগাই বাৰম্বাৰ উপদ্ৰৱ চলাবলৈ সক্ষম হৈছে । অসম পুলিচ আৰু চি আৰ পি এফয়ে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত বীৰত্ব দেখুৱাতকৈ নগা দুৰ্বৃত্তৰ ওপৰত কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বীৰত্ব দেখুৱাওক ।"

উল্লেখ্য যে নগা দুৰ্বৃত্তই উৰিয়ামঘাটত গছপুলি কাটি থৈ যোৱা ঘটনাটোত চি আৰ পি এফৰ অৱহেলাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । আনকি চি আৰ পি এফে নগা দুৰ্বৃত্তক সুৰক্ষা দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । ইয়াৰ পিছতে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ চি চেক্টৰৰ চেক্টৰ কামাণ্ডেণ্টক বদলিৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । বিষয়াগৰাকীক চি চেক্টৰৰ পৰা ডি চেক্টৰলৈ বদলি কৰে ঊৰ্দ্ধতন কৰ্তৃপক্ষই ।

এই সন্দৰ্ভত সৰুপথাৰ সমজিলা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি অভিজিত চুতীয়াই কয়, "উৰিয়ামঘাট সীমান্তত সংঘটিত হোৱা ঘটনাক আমি গৰিহণা আৰু ধিক্কাৰ জনাইছোঁ । আমি পূৰ্বতেই কৈ আছিলো যে ৰক্ষকেই ভক্ষক হৈ আছিল অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত । চি আৰ পি এফৰ কামাণ্ডেণ্টগৰাকী নগা সম্প্ৰদায়ৰ হোৱাৰ বাবেই নগাৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰাক লৈ ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু দাবী জনাইছিল । ৰাইজৰ সেই দাবী সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল । লগতে নগা চি আৰ পি এফৰ কামাণ্ডেণ্টগৰাকীক বদলি কৰাৰ বাবে চি আৰ পি এফক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"

