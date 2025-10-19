বন্দুক দেখুৱাই অসমৰ ব্যৱসায়ীক অপহৰণৰ চেষ্টা নগা দুৰ্বৃত্তৰ; নীৰৱ আৰক্ষী

বন্দুক দেখুৱাই অসমৰ ব্যৱসায়ীক অপহৰণৰ চেষ্টা নগা দুৰ্বৃত্তৰ; নীৰৱ আৰক্ষী
অসমীয়া ব্যৱসায়ীক বন্দুক দেখুৱাই নগা দুৰ্বৃত্তই অপহৰণৰ চেষ্টা কৰাৰ দৃশ্য চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হোৱাৰ পিছতো নীৰৱ অসম আৰক্ষী ।
Published : October 19, 2025 at 3:40 PM IST
সৰুপথাৰ : গোলাঘাটৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা অব্যাহত আছে । সীমান্তৰ উচ্ছেদ, নগাৰ আগ্ৰাসনে সৰুপথাৰৰ ৰাইজক আতংকিত কৰি ৰাখিছে । তাৰ মাজতে আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা । মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই অসমীয়া ব্যৱসায়ীক অপহৰণৰ চেষ্টা নগা দুৰ্বৃত্তৰ ।
যোৱা ১৬ অক্টোবৰত অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ চুঙাজান ১ নং দূৰ্গাপুৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা । ইফালে চিচিটিভি কেমেৰাত নগা দুৰ্বৃত্তৰ মুখমণ্ডল স্পষ্টকৈ ধৰা পৰিছে । মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই অসমীয়া ব্যৱসায়ীক অপহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নগা দুৰ্বৃত্তৰ মুখমণ্ডল স্পষ্টকৈ দেখাৰ পাছতো কিন্তু এতিয়ালৈ চুঙাজান আৰক্ষীয়ে নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ! যাক লৈ সৰুপথাৰত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ১ নং দূৰ্গাপুৰত অসমৰ পাছাং লামা নামৰ এজন ব্যৱসায়ীক দিন-দুপৰতে মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই ৪ নগা দুৰ্বৃত্তই অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল । চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনাৰ দৃশ্য । ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতো আৰক্ষীৰ লেহেমীয়া তদন্তৰ বাবে আজি পৰ্যন্ত কৰায়ত্ত হোৱা নাই এজনো বন্দুকধাৰী নগা দুৰ্বৃত্ত ।
উক্ত ঘটনাৰ বুজ ল'বৰ বাবে শুকুৰবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতি (AAGSU) আৰু সদৌ অসম গোর্খা সন্মিলনৰ (AAGS) গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ প্ৰতিনিধি দল । পাছাং লামা নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ বাসগৃহত দলটো উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে লামাৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় ।
পৰিতাপৰ কথাটো হ'ল যে অপহৰণৰ চেষ্টাৰ ঘটনাটো চিচিটিভি ফুটেজত স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিছে । তাৰ পিছতো বৰ্তমানলৈকে সেই দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ত হোৱা নাই ।
এই ঘটনাক গৰিহণা দি সৰুপথাৰ সমজিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক সীমান্ত বৰাই কয়, "যোৱা ১৭ তাৰিখে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ চুঙাজানত নগা দুৰ্বৃত্তই খিলঞ্জীয়া ব্যৱসায়ীক মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই ভাবুকি দিয়াৰ লগতে সামগ্ৰী লৈ গৈছে, সেয়া চিচিটিভিত স্পষ্টকৈ প্ৰত্যক্ষ হৈছে । সৰুপথাৰ সমজিলা আৰক্ষীৰ চৰম দুৰ্ভাগ্য যে সেই দুৰ্বৃত্তৰ এজনকো কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই । বিভিন্ন সময়ত নগা দুৰ্বৃত্তই খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আগ্ৰাসন চলাব, হাৰাশাস্তি কৰিব তাৰ পিছতো অসম চৰকাৰৰ লগতে প্ৰশাসনে নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকা পালন কৰি আহিব । চিচিটিভি কেমেৰাত স্পষ্টকৈ নগা দুৰ্বৃত্তৰ দৃশ্য স্পষ্টকৈ ওলাই পৰাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই । আমি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছো যে এই দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰতম শাস্তি দিয়ক যাতে পুনৰ অসম ভূমিত তেনে কাৰ্য সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে ।"
সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ পদত্যাগৰ দাবী আছুৰ
ছাত্ৰ নেতাজনে কয়, "অসমৰ সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নামতহে মন্ত্ৰীৰ পদ গ্ৰহণ কৰি আছে । সীমান্তৰ কাৰুকাৰ্যত কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ দেখিবলৈ পোৱা নাই । বিগত সময়তো কৈ আহিছো যে সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে । তেওঁ পদত্যাগ কৰক । কিয়নো তেখেতৰ নীৰৱ ভূমিকা ।"
আছু নেতাজনে লগতে কয়, "অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ টেঙাতলত ৯৩ টা পৰিয়ালৰ ঘৰ নগা দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিয়াৰ পিছত আমি ছাত্ৰ সন্থাই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ । ইয়াৰ পিছতো চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা আৰক্ষীয়ে যিদৰে ভূমিকা পালন কৰিব লাগিছিল তাক দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল । ইয়াৰ পিছত পুনৰ খিলঞ্জীয়া ব্যৱসায়ীক মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই সামগ্ৰী লৈ যায়, অপহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ।"
লগতে পঢ়ক :অপহৰণৰ চেষ্টা; অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত অসমীয়াক নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবী
লগতে পঢ়ক :গোলাঘাটৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তৰ অপহৰণৰ চেষ্টা