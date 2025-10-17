ETV Bharat / state

গোলাঘাটৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তৰ অপহৰণৰ চেষ্টা

আকৌ আহিছে নগা দুৰ্বৃত্ত । বিলাসী বাহনেৰে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ ব্যৱসায়ীক অপহৰণৰ চেষ্টা ।

Golaghat Naga kidnap attempt
গোলাঘাটৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তৰ অপহৰণৰ চেষ্টা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 17, 2025 at 1:39 PM IST

3 Min Read
সৰুপথাৰ: গোলাঘাট জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বি ছেক্টৰ চুঙাজানৰ ১নং দুৰ্গাপুৰত বৃহস্পতিবাৰে নগা দুৰ্বৃত্তৰ দলে এক অপহৰণৰ চেষ্টা চলায় । হাতে হাতে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত সোমাই অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচি টিভি কেমেৰাত ।

১নং দুৰ্গাপুৰৰ পাচাং লামা নামৰ যুৱকজনৰ গেলেমালৰ দোকানত দিনৰ পোহৰতেই নীলা ৰঙৰ ৱেগনআৰ গাড়ী লৈ অহা নগা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে অতৰ্কিতে প্ৰৱেশ কৰি দোকানখনৰ গৰাকী পাচাং লামাক বন্দুক দেখুৱাই অপহৰণ কৰি নিবলৈ চেষ্টা কৰে । দোকানীজনে সেই সময়ত ওচৰৰে ফকৰুদ্দিন নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে দোকানত বহি কথা পাতি আছিল ।

গোলাঘাটৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তৰ অপহৰণৰ চেষ্টা (ETV Bharat Assam)

নাওঘাট চাৰিআলিৰ দিশৰ পৰা ৱেগনআৰ বাহনত অহা নগা দুর্বৃত্তৰ দলটোৱে দোকানখনৰ গৰাকীক দোকানখনৰ পৰাই বাহিৰলৈ টানি চোঁচৰাই উলিয়াই আনিবলৈ লওঁতেই লগত বহি থকা ফকৰুদ্দিন নামৰ যুৱকজন পিছফালৰ দৰ্জাৰে ওলাই বিল্ডিঙৰ পৰা জাঁপ দি পলাই কাষতে লাগি থকা পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিয়ে ।

আনহাতে, দোকানীজনেও প্ৰাণৰ মমতাত চিঞৰ-বাখৰ কৰাত পৰিয়ালৰ লোক ওলাই আহে । পাচাং লামাৰ পৰিবাৰো আহি হাতযোৰ কৰি দুর্বৃত্তকেইটাক স্বামীৰ প্ৰাণভিক্ষা মাগে । কিন্তু চিঞৰ-বাখৰ কৰা দেখি মহিলাগৰাকীকো লক্ষ্য কৰি গুলীয়াবলৈ উদ্যত হয় নগা দুর্বৃত্তৰ দলটো । এই সমগ্ৰ দৃশ্য চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে ।

ইফালে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ শব্দ শুনি ওচৰ-চুবুৰীয়া সকলো ওলাই অহাৰ পাছত নগা দুর্বৃত্তৰ দলটোৱে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত পাচাং লামা অৰু তেওঁৰ লগত থকা ফকৰুদ্দিন আলী গৈ চুঙাজান থানাত খবৰ দিয়ে ।

খবৰ দিয়াৰ লগে লগে চুঙাজান থানাৰ অ' চি মনোজ হাতীমুৰীয়া, সৰুপথাৰ সমজিলা আৰক্ষী বিষয়া দ্বীপেন পাটৰ, চি আই দীপক দাস আৰু সীমান্তত নিয়োজিত ১৫৫নং চি আৰ পি এফ উপস্থিত হৈ দোকানত লাগি থকা চিচিটিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ।

Golaghat Naga kidnap attempt
ঘটনাৰ পিছত অঞ্চলটোত নিৰাপত্তা বাহিনী নিয়োগ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে বিগত কেইদিনমানৰ পূৰ্বে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বি ছেক্টৰৰ টেঙাতল অঞ্চলত ধাৰাসাৰ গুলীচালনা, বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল নগা দুৰ্বৃত্তই । অসমৰ ভূমিতেই নগা দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰিছিল উক্ত ঘটনা ।

মাজনিশা হঠাৎ নগা দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰিছিল টেঙাতল নামৰ গাঁওখনত । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গাঁওখনক সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলাই দিছিল । শতাধিক পৰিয়ালৰ পশুধন, দুচকীয়া-চাৰিচকীয়া বাহন ভস্মীভূত হৈছিল দুৰ্বৃত্তৰ অগ্নিসংযোগৰ ফলত ।

ঘৰৰ সা-সামগ্ৰীৰ লগতে বহু নথি-পত্ৰও জ্বলি গৈছিল । প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে ৰাইজে ধাননি পথাৰ, জংঘল, বাঁহনিত নিশা আশ্ৰয় লৈছিল ।

উল্লেখ্য যে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুর্বৃত্তৰ দপদপনি এতিয়া নতুন কথা নহয় । প্ৰতিদিনেই সীমান্তত নগাই অসমীয়া লোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই অহাৰ উপৰি অসমীয়া ব্যৱসায়ী, সীমান্ত অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত নগাই দিনক দিনে ভয়-ভাবুকিৰে ধনদাবী, অপহৰণৰ চেষ্টা আদি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

সীমান্ত অঞ্চলৰ ৰাইজে আৰু কিমান দিনলৈ সহ্য কৰিব নগাৰ ভাবুকি সেয়া এতিয়া প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে । ইফালে উক্ত ঘটনাক লৈ এতিয়া অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত বৃদ্ধি পাইছে চেপা উত্তেজনা । যাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ ঘটা উক্ত ঘটনাই পুনৰ এবাৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে যে সীমান্তত সুৰক্ষিত নহয় অসমৰ জনসাধাৰণ । সীমান্তবাসীৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা প্রদানত অসম চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যর্থ হৈছে ।

