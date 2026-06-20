কামাখ্যা মন্দিৰলৈ শ শ নাগা বাবাৰ বিশাল পদযাত্রা, সংগ দিলে বিধায়ক বিজয় গুপ্তাই

কামাখ্যা মন্দিৰলৈ শ শ নাগা বাবাৰ বিশাল পদযাত্রা, সংগ দিলে বিধায়ক বিজয় গুপ্তাই
উদুলি-মুদুলি নীলাচল পাহাৰ । সাধু-সন্তৰ আগমনে এক অনন্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কামাখ্যা ধামত । শ শ নাগা বাবাই উলিয়ালে পদযাত্ৰা ।
Published : June 20, 2026 at 4:09 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰত এতিয়া উখল-মাখল পৰিৱেশ । ঐতিহাসিক মা কামাখ্যা মন্দিৰত এতিয়া বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা । অম্বুবাচী মহাযোগৰ বাবে নীলাচল পাহাৰত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । এইবাৰ ৮ লাখৰো অধিক ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে জিলা প্ৰশাসন ।
অহা ২২ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মহাযোগ । তিনিদিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব মন্দিৰৰ দুৱাৰ আৰু ২৬ জুনৰ পুৱা খোল খাব মন্দিৰৰ দুৱাৰ । বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ অম্বুবাচী মহাযোগলৈ মাজত মাত্র এটা দিন বাকী । ইতিমধ্যে মা কামাখ্যাৰ পবিত্রস্থল নীলাচল পাহাৰলৈ আগমন ঘটিছে দেশ-বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু-সন্নাসী আৰু ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীৰ । মুখৰিত হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰ ।
ইফালে শনিবাৰে অম্বুবাচী মহাযোগ উপলক্ষ্যে কামাখ্যাৰ নামনিৰ কামাখ্যা গেট নাৰ্চাৰীত সমবেত হয় বিখ্যাত জুনা আখাৰৰ শ শ নাগা বাবা । তলৰ পৰা সমদল উলিয়াই নাগা বাবাসকলে 'পদযাত্রা' কৰি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যায় । এই পদযাত্রাত সংগ দিয়ে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক বিজয় গুপ্তাই । বিধায়কগৰাকীয়ে নাগা বাবাসকলক ফুলৰ মালা পিন্ধাই এই পদযাত্রাৰ শুভাৰম্ভনি কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক বিজয় গুপ্তাই কয়,"এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই পদযাত্রা কৰা হৈছে । আমি আমাৰ সনাতন সভ্যতা-সংস্কৃতিক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সাধু-সন্নাসীৰ আশীৰ্বাদ লাগে । এইক্ষেত্রত আমি মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিব বিচাৰিছোঁ । দেশ-বিদেশৰ বহুত মানুহ আহিছে আৰু সকলোৰে সুবিধাৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।"
বিধায়কগৰাকীয়ে কয়,"অম্বুবাচী মহাযোগ বিশ্ব বিখ্যাত এটা ধাৰ্মিক মহোৎসৱ । আজি জুনা আখাৰৰ নেতৃত্বত ৫০০ সাধু-সন্নাসীৰ পদযাত্রা উলিওৱা হৈছে । এই সমাগমৰ যোগেদি আমি এটা উৰ্জা পাওঁ আৰু এই উৰ্জাই মানৱ সমাজত শান্তি-সম্প্ৰীতি গঢ়ি তোলে ।"
ইফালে নেপালৰ পৰা এগৰাকী নাগা বাবাই বিধায়কগৰাকীক গুজৰাটত ১৪ জন গো-সেৱকক শাস্তি প্ৰদান কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰে । তাৰ উত্তৰত বিধায়ক গুপ্তাই কয়,"গো-সেৱা আমাৰ ধৰ্ম আৰু আমি এই ধৰ্ম পালন কৰিম । এইটো সংবেদনশীল বিষয় আৰু এইক্ষেত্রত আমাৰ চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব । সনাতন সংস্কৃতিৰ ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য ।"
ইফালে বিভিন্ন বেশভূষাৰ নাগা বাবা সকলে দেৱী মাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি পদযাত্রা কৰে । পদযাত্রাত বস্ত্রবিহীনভাৱে বহুকেইজন নাগা বাবাই অংশগ্ৰহণ কৰে । আনহাতে কেইবাগৰাকী কিন্নৰ সন্নাসীয়েও পদযাত্রাত অংশ গ্ৰহণ কৰে । হিন্দু সনাতনীৰ ৰক্ষাৰ বাবে সকলো সময়তে প্ৰস্তুত থকা নাগা বাবাসকলে অম্বুবাচী মহাযোগৰ কেইদিন মন্দিৰ প্ৰাংগণত জপ-তপত ব্যস্ত হৈ থাকিব । নাগা বাবাৰ বাবে কামাখ্যা মন্দিৰত পৃথকে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ অম্বুবাচী মহাযোগৰ ২২ জুনৰ নিশা ৯ বাজি ৮ মিনিট ৪২ ছেকেণ্ডত প্ৰবৃত্তি হ'ব । পৰম্পৰা অনুসৰি তিনিদিনৰ বাবে মন্দিৰ বন্ধ থাকিব । তিনিদিন পাছত ২৬ জুনৰ পুৱা পৰম্পৰা অনুসৰি নিত্জপৰ্ব দেৱীস্নান আদি কৰাৰ পিছত মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলা হ'ব । পুৱা ৬ বজাৰ পৰা ৬:৩০ বজাৰ ভিতৰত মন্দিৰৰ দুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । তাৰ পিছত ভক্তই দৰ্শন কৰিব পাৰিব ।
২২ জুনৰ দিনা মন্দিৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে খোলা থাকিব । নিশা আৰতি হোৱাৰ পিছত বন্ধ কৰা হ'ব । ইফালে অম্বুবাচী মহাযোগ সুকলমে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে প্ৰত্যেকবাৰৰ বাবে এইবাৰো দেৱালয় কমিটিয়ে এখন কমিটী গঠন দিছে । চৰকাৰীভাৱেও অম্বুবাচী মহাযোগ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অম্বুবাচীৰ সময়ত মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ পদপথে খোজকাঢ়ি অহা ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
কামাখ্যাৰ তলতে জোতা-চেণ্ডেল ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কোনেও জোতা-চেণ্ডেল লৈ ওপৰলৈ আহিব নোৱাৰিব । কামাখ্যা মন্দিৰৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ সম্পূৰ্ণ পথচোৱাত কাৰ্পেট দিয়া হৈছে । যাতে ভৰিত গৰম নালাগে । যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা নিশাৰ ভাগত ওপৰলৈ অহাটো বন্ধ কৰা হ'ব ।
যোৱাবছৰ ৭.৮৫ লাখ লোকৰ সমাগম হৈছিল । এইবাৰো বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এইবাৰ ৮ লাখৰো অধিক লোকৰ সমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দৰাচলতে অম্বুবাচী এক মহাযোগ । অতীজত শক্তিপীঠ কামাখ্যাত এই সময়ছোৱাত প্ৰধানতঃ সাধু-সন্ন্যাসীসকল সমৱেত হৈছিল ।
কামাখ্যাত এই মহাযোগকালীন সময়ছোৱাত সম্পন্ন কৰা জপ-তপ আদিৰ সুফল কেইবাগুণলৈ বৃদ্ধি পায় । যাৰ বাবে দেশ-বিদেশৰ সাধু-সন্নাসীৰ অম্বুবাচীৰ সময়ত সমাগম ঘটে । সাধু-সন্নাসীৰ সাধনাত সমগ্ৰ নীলাচল পাহাৰখনেই এক আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় ।