ETV Bharat / state

কামাখ্যা মন্দিৰলৈ শ শ নাগা বাবাৰ বিশাল পদযাত্রা, সংগ দিলে বিধায়ক বিজয় গুপ্তাই

উদুলি-মুদুলি নীলাচল পাহাৰ । সাধু-সন্তৰ আগমনে এক অনন্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কামাখ্যা ধামত । শ শ নাগা বাবাই উলিয়ালে পদযাত্ৰা ।

Naga Baba's huge march to Kamakhya Temple and accompanied by MLA Vijay Gupta
কামাখ্যা মন্দিৰলৈ শ শ নাগা বাবাৰ বিশাল পদযাত্রা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 20, 2026 at 4:09 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰত এতিয়া উখল-মাখল পৰিৱেশ । ঐতিহাসিক মা কামাখ্যা মন্দিৰত এতিয়া বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা । অম্বুবাচী মহাযোগৰ বাবে নীলাচল পাহাৰত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । এইবাৰ ৮ লাখৰো অধিক ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে জিলা প্ৰশাসন ।

অহা ২২ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মহাযোগ । তিনিদিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব মন্দিৰৰ দুৱাৰ আৰু ২৬ জুনৰ পুৱা খোল খাব মন্দিৰৰ দুৱাৰ । বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ অম্বুবাচী মহাযোগলৈ মাজত মাত্র এটা দিন বাকী । ইতিমধ্যে মা কামাখ্যাৰ পবিত্রস্থল নীলাচল পাহাৰলৈ আগমন ঘটিছে দেশ-বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু-সন্নাসী আৰু ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীৰ । মুখৰিত হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰ ।

কামাখ্যা মন্দিৰলৈ শ শ নাগা বাবাৰ বিশাল পদযাত্রা (ETV Bharat Assam)

ইফালে শনিবাৰে অম্বুবাচী মহাযোগ উপলক্ষ্যে কামাখ্যাৰ নামনিৰ কামাখ্যা গেট নাৰ্চাৰীত সমবেত হয় বিখ্যাত জুনা আখাৰৰ শ শ নাগা বাবা । তলৰ পৰা সমদল উলিয়াই নাগা বাবাসকলে 'পদযাত্রা' কৰি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যায় । এই পদযাত্রাত সংগ দিয়ে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক বিজয় গুপ্তাই । বিধায়কগৰাকীয়ে নাগা বাবাসকলক ফুলৰ মালা পিন্ধাই এই পদযাত্রাৰ শুভাৰম্ভনি কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক বিজয় গুপ্তাই কয়,"এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই পদযাত্রা কৰা হৈছে । আমি আমাৰ সনাতন সভ্যতা-সংস্কৃতিক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সাধু-সন্নাসীৰ আশীৰ্বাদ লাগে । এইক্ষেত্রত আমি মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিব বিচাৰিছোঁ । দেশ-বিদেশৰ বহুত মানুহ আহিছে আৰু সকলোৰে সুবিধাৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।"

Naga Baba's huge march to Kamakhya Temple and accompanied by MLA Vijay Gupta
নাগা বাবাৰ পদযাত্ৰাৰ এক দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

বিধায়কগৰাকীয়ে কয়,"অম্বুবাচী মহাযোগ বিশ্ব বিখ্যাত এটা ধাৰ্মিক মহোৎসৱ । আজি জুনা আখাৰৰ নেতৃত্বত ৫০০ সাধু-সন্নাসীৰ পদযাত্রা উলিওৱা হৈছে । এই সমাগমৰ যোগেদি আমি এটা উৰ্জা পাওঁ আৰু এই উৰ্জাই মানৱ সমাজত শান্তি-সম্প্ৰীতি গঢ়ি তোলে ।"

ইফালে নেপালৰ পৰা এগৰাকী নাগা বাবাই বিধায়কগৰাকীক গুজৰাটত ১৪ জন গো-সেৱকক শাস্তি প্ৰদান কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰে । তাৰ উত্তৰত বিধায়ক গুপ্তাই কয়,"গো-সেৱা আমাৰ ধৰ্ম আৰু আমি এই ধৰ্ম পালন কৰিম । এইটো সংবেদনশীল বিষয় আৰু এইক্ষেত্রত আমাৰ চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব । সনাতন সংস্কৃতিৰ ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য ।"

ইফালে বিভিন্ন বেশভূষাৰ নাগা বাবা সকলে দেৱী মাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি পদযাত্রা কৰে । পদযাত্রাত বস্ত্রবিহীনভাৱে বহুকেইজন নাগা বাবাই অংশগ্ৰহণ কৰে । আনহাতে কেইবাগৰাকী কিন্নৰ সন্নাসীয়েও পদযাত্রাত অংশ গ্ৰহণ কৰে । হিন্দু সনাতনীৰ ৰক্ষাৰ বাবে সকলো সময়তে প্ৰস্তুত থকা নাগা বাবাসকলে অম্বুবাচী মহাযোগৰ কেইদিন মন্দিৰ প্ৰাংগণত জপ-তপত ব্যস্ত হৈ থাকিব । নাগা বাবাৰ বাবে কামাখ্যা মন্দিৰত পৃথকে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

Naga Baba's huge march to Kamakhya Temple and accompanied by MLA Vijay Gupta
শ শ সাধু-সন্তৰ সমাগম (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ অম্বুবাচী মহাযোগৰ ২২ জুনৰ নিশা ৯ বাজি ৮ মিনিট ৪২ ছেকেণ্ডত প্ৰবৃত্তি হ'ব । পৰম্পৰা অনুসৰি তিনিদিনৰ বাবে মন্দিৰ বন্ধ থাকিব । তিনিদিন পাছত ২৬ জুনৰ পুৱা পৰম্পৰা অনুসৰি নিত্জপৰ্ব দেৱীস্নান আদি কৰাৰ পিছত মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলা হ'ব । পুৱা ৬ বজাৰ পৰা ৬:৩০ বজাৰ ভিতৰত মন্দিৰৰ দুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । তাৰ পিছত ভক্তই দৰ্শন কৰিব পাৰিব ।

২২ জুনৰ দিনা মন্দিৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে খোলা থাকিব । নিশা আৰতি হোৱাৰ পিছত বন্ধ কৰা হ'ব । ইফালে অম্বুবাচী মহাযোগ সুকলমে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে প্ৰত্যেকবাৰৰ বাবে এইবাৰো দেৱালয় কমিটিয়ে এখন কমিটী গঠন দিছে । চৰকাৰীভাৱেও অম্বুবাচী মহাযোগ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অম্বুবাচীৰ সময়ত মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ পদপথে খোজকাঢ়ি অহা ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

কামাখ্যাৰ তলতে জোতা-চেণ্ডেল ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কোনেও জোতা-চেণ্ডেল লৈ ওপৰলৈ আহিব নোৱাৰিব । কামাখ্যা মন্দিৰৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ সম্পূৰ্ণ পথচোৱাত কাৰ্পেট দিয়া হৈছে । যাতে ভৰিত গৰম নালাগে । যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা নিশাৰ ভাগত ওপৰলৈ অহাটো বন্ধ কৰা হ'ব ।

যোৱাবছৰ ৭.৮৫ লাখ লোকৰ সমাগম হৈছিল । এইবাৰো বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এইবাৰ ৮ লাখৰো অধিক লোকৰ সমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দৰাচলতে অম্বুবাচী এক মহাযোগ । অতীজত শক্তিপীঠ কামাখ্যাত এই সময়ছোৱাত প্ৰধানতঃ সাধু-সন্ন্যাসীসকল সমৱেত হৈছিল ।

কামাখ্যাত এই মহাযোগকালীন সময়ছোৱাত সম্পন্ন কৰা জপ-তপ আদিৰ সুফল কেইবাগুণলৈ বৃদ্ধি পায় । যাৰ বাবে দেশ-বিদেশৰ সাধু-সন্নাসীৰ অম্বুবাচীৰ সময়ত সমাগম ঘটে । সাধু-সন্নাসীৰ সাধনাত সমগ্ৰ নীলাচল পাহাৰখনেই এক আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় ।

লগতে পঢ়ক: জাতীয়তাবাদী, মানৱতাবাদী আৰু সমাজমুখী শিল্পী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ৫৮ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী

আৰক্ষীৰ জালত অৰুণাচলৰ এণ্টি ড্ৰাগ ৱাৰিয়ৰৰ সভাপতি গোমিন মিজে

TAGGED:

অম্বুবাচী মহাযোগ
কামাখ্যা মন্দিৰ
বিজয় গুপ্তা
নাগা বাবা
KAMAKHYA TEMPLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.