ঐতিহ্যমণ্ডিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে পাঁচখন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানলৈ এনএবিএইছৰ স্বীকৃতি

ঐতিহ্যমণ্ডিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে পাঁচখন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানলৈ এনএবিএইছৰ স্বীকৃতি
ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ এনএবিএইছৰ স্বীকৃতি ৷
Published : June 26, 2026 at 5:58 PM IST
ডিব্ৰুগড় : অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ আহিল এক ভাল খবৰ ৷ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসালয় আৰু স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ প্ৰত্যায়ন পৰিষদ চমুকৈ এনএবিএইছে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ৷ উল্লেখ্য় যে গুৱাহাটী, বৰপেটা, যোৰহাট, তেজপুৰ, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু লগতে গুৱাহাটী-জিব্ৰুগড়-লখিমপুৰ কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানেও লাভ কৰিছে এই স্বীকৃতি ৷
অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ লেব'ট্ৰৰি ছাৰ্ভিছ বিভাগৰ পাথলজিৰ বাবেই এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে এনএবিএইছে ৷ আনহাতে, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ২৫ টা বিভাগৰ দ্বাৰা অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক ২৪ ঘন্টাই চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে।
১৯৪৭ চনৰ ৩ নৱেম্বৰত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ে কেৱল ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰাই নহয় উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে ভাৰতৱৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰিছে ।
Assam Govt remains steadfast to provide advanced, high-quality and reliable medical care to all through comprehensive structural reforms and next-gen infrastructure, driven under the leadership of HCM Dr. @himantabiswa.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) June 26, 2026
GMCH, AMCH, FAAMCH, JMCH and TMCH, along with Assam Cancer… pic.twitter.com/de6FZZQ6TT
ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ৰ তৰফৰ পৰা বিৰল ৰোগৰ চিকিৎসাৰ উৎকৃষ্ট কেন্দ্ৰ ৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসালয় আৰু স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ প্ৰত্যায়ন পৰিষদৰ স্বীকৃতিয়ে আনন্দিত কৰিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ।
এই সন্দৰ্ভত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ সঞ্জীৱ কাকতিয়ে শুকুৰবাৰে কয়,"ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসালয় আৰু স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ প্ৰত্যায়ন পৰিষদৰ এই ব্যৱস্থা দশক পূৰ্বেই আৰম্ভ হৈছিল । আজিৰ পৰা এক দশকৰ পূৰ্বে ভাৰতবৰ্ষৰ দুখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে এই স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল । পিজিআই চণ্ডিগড়ে লাভ কৰাৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে মাস্কলজী বিভাগৰ বাবে এই স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। যাক লৈ এক ইতিহাস সৃষ্টি হৈছিল।"
তেওঁ লগতে কয়,"এইবাৰ লেব'ট্ৰৰি ছাৰ্ভিছ বিভাগৰ পাথলজিৰ বাবেই এনএবিএইছৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছো । ই এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ স্বীকৃতি । লগতে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ব্লাড বেংকেয়ে এনএবিএইছৰ স্বীকৃতি লাভৰ বাবে সকলো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছো । আশা কৰিছো ব্লাড বেংকে স্বীকৃতি লাভ কৰিব লগতে অন্যান শাখাই এই স্বীকৃতি পাব বুলি আশা কৰিছো ।"
উল্লেখ্য যে, ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ বিভিন্ন বিভাগত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: মা কামাখ্যা ধামত হঠাৎ আবিৰ্ভাব 'ডলাৰ বাবা', বাবাই ভক্তক প্ৰসাদ হিচাপে দিয়ে ডলাৰ