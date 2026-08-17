বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই যোৱা যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু; যোৰহাটত তীব্ৰ চাঞ্চল্য
স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত যোৰহাট নগৰত কি হৈছিল ? যুৱতীৰ মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত ।
Published : August 17, 2026 at 7:36 PM IST
যোৰহাট : এগৰাকী যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ যোৰহাটত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । ঘৰৰ পৰা বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা যুৱতীগৰাকীৰ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল ? সেয়া এতিয়াও এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন । পৰিয়ালৰ মাজতো হাহাকাৰ লাগিছে । পৰিয়ালৰ মতে এয়া হত্যাকাণ্ড । আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু ৰহস্য এতিয়াও ফাদিল হোৱা নাই ।
আচলতে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল । ঘটনা অনুসৰি শইকীয়া উপাধিৰ যুৱতীগৰাকী কিছুদিনৰ পৰা দহোটীয়াস্থিত মাহীয়েকৰ ঘৰত আছিল । কিন্তু সেইদিনা যুৱতীগৰাকীৰ তালৈ কেইবাটাও ফোন আহিছিল । বিভিন্ন নম্বৰৰ পৰা ফোন আহিছিল । তাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকী ন-পমুৱাস্থিত মাতৃৰ ঘৰলৈ আহিছিল ।
আন এগৰাকী যুৱতীয়ে তেওঁক মাতৃৰ ঘৰলৈ লৈ আহিছিল । তাৰ পিছত যুৱতীগৰাকীয়ে মাতৃৰ পৰা কিছু পইচা লৈছিল আৰু কৈছিল যে তেওঁ যোৰহাট নগৰলৈ বজাৰ কৰিবলৈ যাব । নিশা পলম হোৱাত মাতৃয়ে ৮:৩০ মান বজাত যুৱতীগৰাকীলৈ ফোন কৰে । তেতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে ঘৰলৈ আহি থকা বুলি ক'লে । কিন্তু বহু সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো যুৱতীগৰাকী ঘৰ আহি নাপালে ।
পিছত নিশা ১১ মান বজাত এজন যুৱকে ফোন কৰি পৰিয়ালক জনালে যে যুৱতীগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক । যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । তাৰ পিছত আন এটা ফোন নম্বৰৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীয়ে ফোন কৰিলে । কিন্তু পৰিয়ালটোৱে হাস্পতাল গৈ পোৱাৰ আগতেই যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল । কিন্তু যিসকলে যুৱতীগৰাকীক হাস্পতাললৈ লৈ আহিছিল সেইসকলে পলায়ন কৰে ।
অৱশ্যে তাৰ মাজৰ এগৰাকী যুৱতীক হাস্পতালৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখে । কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে কি হৈছিল ?
ঘৰৰ পৰা বজাৰলৈ যাম বুলি সুস্থ শৰীৰে ওলাই যোৱা যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে কি হৈছিল ? পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে যুৱতীগৰাকীৰ শৰীৰৰ কেইবাটাও স্থানত আঘাতৰ দাগ আছিল । তেওঁ পিন্ধি থকা কাপোৰো নিজৰ নাছিল । যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃয়ে সন্দেহ কৰা মতে তেওঁক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে ।
মাতৃয়ে কয়, "মাহীয়েকৰ ঘৰৰ পৰা আহি ৪ মিনিটো ৰোৱা নাই । বজাৰ কৰিবলৈ যাম বুলি লগত অহা ছোৱালীজনৰ লগত ওলাই গ'ল...। ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ হৈছে । ছিকিউৰিটী গাৰ্ডেও কৈছে ছোৱালীজনী উলংগ অৱস্থাত আছিল । য'ৰ পৰা অনা হৈছে কাপোৰ পিন্ধাইহে অনা হৈছে । যি দোষী তাৰ কঠোৰ শাস্তি বিচাৰিছোঁ ।"
ইফালে যুৱতীগৰাকীৰ ভাতৃয়ে কয়, "আমি গৈ পোৱাৰ আগতে ঢুকাইছে । ডাক্তৰে কৈছে মেডিকেল পোৱাৰ আগতে ঢুকাইছে । গোটেই গাটোত দাগ আছে । ৩-৪ জন মান লোকে হাস্পতাললৈ লৈ আহিছিল । তাৰ ভিতৰত এজনী ছোৱালীক ধৰিছে । বাকীবোৰ এতিয়াও পলাতক হৈ আছে ।" তেওঁ জনোৱা মতে যুৱতীগৰাকীৰ লগত দুটা মোবাইল আছিল । কিন্তু সেইকেইটাও এতিয়া পোৱা নাই ।
এতিয়া কথাটো হ'ল এয়া দুৰ্ঘটনা নে আন কিবা ? পৰিয়ালে সন্দেহ কৰাৰ দৰে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে নেকি ? পূৰ্বৰে পৰা যুৱতীগৰাকীৰ কাৰোৰে সৈতে শত্ৰুতা আছিল নেকি ?
ঘটনাটোক লৈ এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । যোৰহাট সদৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । আৰক্ষীয়ে আটক কৰা যুৱতীগৰাকীৰো ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে । অভিযুক্ত লোকসকলৰ সন্ধান এতিয়ালৈ পোৱা হোৱা নাই । এগৰাকী আৰক্ষীয়ে বিষয়াই জনোৱা মতে প্ৰথমে ৰৰৈয়া আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল যদিও সম্প্ৰতি গোচৰটো যোৰহাট সদৰ থানালৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
জাঁজী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ভঙা ১৩ টাকৈ গৃহ সাজিলে একাংশ উদ্যমী যুৱকে