মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দুষ্প্ৰাপ্য ব্লেক পেন্থাৰৰ সন্ধান

উত্তৰ-পূব ভাৰতত ব্লেক পেন্থাৰৰ ৰহস্য । মানসৰ জংঘলত নতুন অধ্যায় । তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে ব্যস্ত বন বিভাগৰ লোক ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 28, 2026 at 8:31 PM IST

তেজপুৰ : উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ গভীৰ অৰণ্য, নদী আৰু পাহাৰৰ মাজত লুকাই থকা এক নিস্তব্ধ বন্য প্ৰজাতিৰ উপস্থিতি পুনৰ এবাৰ দেখা দিলে । সেয়া হৈছে মেকুৰী জাতীয় ঘোং বা 'ব্লেক পেন্থাৰ' । অসমৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত শেহতীয়াকৈ এই দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণীবিধ দেখা পোৱাটো কেৱল পৰ্যটক আৰু বন্যপ্ৰাণীপ্ৰেমীসকলকেই নহয়, গৱেষক আৰু সংৰক্ষণ বিশেষজ্ঞসকলকো সজাগ কৰি তুলিছে ।

এই ঘটনা কেৱল হঠাৎ দেখা পোৱা বন্যপ্ৰাণীৰ খবৰ নহয়; ই উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ পৰিৱেশগত স্বাস্থ্য, সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু মানুহ-বন্যপ্ৰাণীৰ সম্পৰ্কৰ এক গভীৰ কাহিনী প্ৰকাশ কৰিছে । ফলস্বৰূপে মঙলবাৰে ইয়াৰ উপস্থিতিৰ অধিক তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কৰ্তৃপক্ষই উদ্যানৰ সঘনাই উপলব্ধ হোৱা বিশেষ ঠাইত গাড়ী চলাচল আৰু মানুহৰ অহা-যোৱা বন্ধ কৰি কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিবলৈ পুৱাৰে পৰা অপেক্ষা কৰে বুলি মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অ' এছ ডি জেচিম আহমেদে জনায় ।

তেওঁ কয়, "চাহ বাগিচালৈ পুৱা প্ৰায় ৫ বজাৰ পৰা ৬.৩০ বজাৰ ভিতৰত ওলাই যায় আৰু প্ৰায় ৮ বজাৰ ভিতৰত উভতি আহে । স্থানীয় লোকে কোৱা মতে, কেতিয়াবা বাগিচাৰ ভিতৰত গছত উঠি পোৱালিবোৰক গছত উঠিবলৈ শিকায় ।"

ডব্লিউডব্লিউএফৰ সমন্বয়ক তথা বাঘ বিশেষজ্ঞ শোণিত কুমাৰ দাসে ই টিভি ভাৰতক কয়, "ৰহস্যৰ আঁৰত থকা বিজ্ঞান বহুতে ব্লেক পেন্থাৰ এটা পৃথক প্ৰজাতি বুলি ভাবিলেও, বাস্তৱত ই হৈছে ইণ্ডিয়ান লিওপাৰ্ডৰ এটা মেলানিষ্টিক ৰূপ । মেলানিজম নামৰ জিনগত বৈশিষ্ট্যৰ বাবে ইয়াৰ গা সম্পূৰ্ণ ক'লা দেখা যায় । কিন্তু পোহৰৰ বিশেষ অৱস্থাত ইয়াৰ গাত থকা স্বাভাৱিক দাগ বা rosette স্পষ্টকৈ দেখা যায় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এই বৈজ্ঞানিক সত্যই দেখুৱায় যে ব্লেক পেন্থাৰৰ উপস্থিতি আচলতে লিওপাৰ্ডৰ জনসংখ্যা আৰু পৰিৱেশগত অৱস্থাৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ জড়িত । অৰ্থাৎ য’ত ব্লেক পেন্থাৰ আছে, তাত এক সুস্থ আৰু সুষম ইক’ছিষ্টেম থকাৰ সম্ভাৱনা থাকে । ইয়াক সাধাৰণতে মানস, বৰনদী, পাক্কেৰ আৰু নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত পোৱা যায় । ই কোনো পৃথক প্ৰজাতি নহয়, ই ইণ্ডিয়ান লিউপাৰ্ডৰ এটা মেলানিষ্টিক ৰূপহে ।"

মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দুষ্প্ৰাপ্য ব্লেক পেন্থাৰৰ সন্ধান

আৰম্ভণি

অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচলৰ পাক্কে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ গভীৰ অৰণ্যত প্ৰথম উত্তৰ-পূব ভাৰতত ব্লেক পেন্থাৰৰ উপস্থিতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰায় ২০০০–২০০৩ চনৰ ভিতৰত পাক্কে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত পোৱা গৈছিল । ঘন অৰণ্য, প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাত আৰু কম মানুহৰ বসতিপূৰ্ণ এই অঞ্চলটো এই দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণীৰ বাবে এক আদৰ্শ আশ্ৰয়স্থলী হিচাপে পৰিগণিত ।

বন বিভাগৰ কেমেৰা ট্ৰেপ আৰু বন কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰ পৰ্যবেক্ষণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই প্ৰাণীৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিছিল । এই ঘটনাই উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বন্যপ্ৰাণী গৱেষণাত এক নতুন দিশৰ উন্মোচন কৰে । অসম আৰু অৰুণাচলত পুনৰ দেখাৰ পিছত ২০২০–২০২২ সময়ছোৱাত কেমেৰা ট্ৰেপ আৰু গৱেষণাই দেখুৱায় যে ব্লেক পেন্থাৰ অৰ্থাৎ ক'লা বৃহৎ বাঘ সদৃশ কেৱল এটা এসময়ৰ ঘটনা নহয় । অসম আৰু অৰুণাচলৰ বিভিন্ন অৰণ্যত ইয়াৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে ।

তথাপি এই জন্তুবিধৰ স্বভাৱ অত্যন্ত গোপনীয় আৰু নিশাচৰ হোৱাৰ বাবে সততে দেখা পোৱাটো অতি দুৰ্লভ । এই কাৰণেই বেছিভাগ তথ্য কেমেৰা ট্ৰেপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।

মানস

অৱশ্যে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দিনৰ ভাগতে ইয়াৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে । এতিয়া এই প্ৰজাতিৰ নতুন কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে এই সমগ্ৰ কাহিনীৰ নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হৈছে মানসত । ২০২৫ আৰু ২০২৬ চনত একাধিকবাৰ দেখা পোৱা আৰু কেমেৰা ট্ৰেপ ৰেকৰ্ডে দেখুৱায় যে মানস এতিয়া ব্লেক পেন্থাৰৰ উপস্থিতি বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাসস্থান হৈ উঠিছে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অ' এছ ডি জেছিম আহমেদে জনায় যে চলিত মাহৰ এপ্ৰিল মাহত বাশবাৰী ৰেঞ্জত পৰ্যটকসকলে এটা ব্লেক পেন্থাৰ দেখা পোৱাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে । যদিও সময় অতি কম আছিল, তথাপিও এই ঘটনা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াৰ উপস্থিতি পুনৰ নিশ্চিত হয় । বিশেষজ্ঞসকলে কয়, মানসত ঘন অৰণ্য আৰু মুকলি ঘাঁহনিৰ এক অনন্য সংমিশ্ৰণ আছে । চিকাৰ প্ৰজাতি (যেনে হৰিণ আদি) পৰ্যাপ্ত আছে । সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আগৰ তুলনাত উন্নত হৈছে । এই সকলোবোৰ মিলি এই অঞ্চলটো এই দুষ্প্ৰাপ্য চিকাৰীৰ বাবে উপযুক্ত কৰি তুলিছে ।

মানুহ-বন্যপ্ৰাণী সংঘাত : এক সতৰ্ক সংকেত

এই ইতিবাচক কাহিনীৰ মাজতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সতৰ্কবাণীও ওলাই আহিছে । শেহতীয়াকৈ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এজন ভূটানৰ চালকে এটা বেংগল টাইগাৰ নিদ্ৰাত থকাৰ সময়ত চিঞৰি উত্তেজিত কৰাৰ অভিযোগ বন বিভাগে লাভ কৰে । এই ঘটনাৰ পাছত বন বিভাগে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে যান-বাহন চলাচল বন্ধ কৰা হয় । বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিয়ম পুনৰ কঠোৰ কৰি দিয়া হয় । এই ঘটনাই স্পষ্টকৈ দেখুৱায় যে সংৰক্ষণৰ সফলতাৰ লগতে মানুহৰ দায়িত্বশীল আচৰণো একেদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

এই ঘটনাসমূহে কি সূচায় ?

এই সমগ্ৰ পৰিস্থিতিয়ে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ স্পষ্ট কৰে । সেয়া হৈছে

১. পৰিৱেশগত সুস্থতা : ব্লেক পেন্থাৰৰ উপস্থিতি মানে ইক’ছিষ্টেম সুস্থ আৰু সুষম । এইধৰণৰ শীৰ্ষ চিকাৰী প্ৰজাতিৰ বাচি থকাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত খাদ্য আৰু আশ্ৰয় দৰকাৰ ।

২. সংৰক্ষণৰ সফলতা : বিশেষকৈ মানসৰ দৰে উদ্যানত আগতে হোৱা সমস্যাৰ পিছতো এতিয়া উন্নতি দেখা গৈছে ।

৩. গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তা : এতিয়াও এই দুষ্প্ৰাপ্য ৰূপৰ বিষয়ে বহু তথ্য অজান । অধিক কেমেৰা ট্ৰেপ, ডাটা সংগ্ৰহ আৰু বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন আছে ।

৪. মানুহৰ ভূমিকা : মানুহৰ অজ্ঞতা বা অসাৱধানতাই সহজেই বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে বিপদ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । সেয়েহে সচেতনতা আৰু নিয়ম পালন অতি প্ৰয়োজনীয় ।

ৰহস্য, আশা আৰু দায়িত্ব

অৰুণাচলৰ পাক্কেৰ গভীৰ অৰণ্যত আৰম্ভ হোৱা ব্লেক পেন্থাৰৰ এই কাহিনীয়ে এতিয়া অসমৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নতুন ৰূপ লৈছে । ই কেৱল এক দুষ্প্ৰাপ্য দৃশ্য নহয়, ই উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বন্যপ্ৰাণী জগতৰ এক জীৱন্ত প্ৰতীক । ই এফালে আশা কঢ়িয়াই যে আমাৰ অৰণ্য এতিয়াও জীৱন্ত আৰু শক্তিশালী । আনফালে, ই আমাক সতৰ্ক কৰি দিয়ে যে এই সম্পদ ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে । উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ অৰণ্যত এই কলা ছাঁ এতিয়াও নিঃশব্দে ঘূৰি ফুৰিছে । কমকৈ দেখা গ'লেও কিন্তু ইয়াৰ উপস্থিতি অতি গভীৰ ।

