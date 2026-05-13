সংগঠিত অপৰাধ আছিল মৰিকলঙৰ ডকাইতিকাণ্ড: আৰক্ষীৰ তদন্তত বিস্ফোৰত তথ্য ফাদিল
ধনৰ লোভত নগাঁৱৰ ডকাইতে লখিমপুৰৰ কুখ্যাত ডকাইতক চিকিৎসকৰ তথ্য যোগান ধৰিছিল । তাৰ আধাৰতে সংঘটিত কৰিছিল ভয়ংকৰ ডকাইতি ।
Published : May 13, 2026 at 8:36 PM IST
নগাঁও: সচৰাচৰ উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ আদি ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা সংগঠিত অপৰাধ চক্ৰৰ যেন এতিয়া অসমো লক্ষ্য হৈ পৰিছে । কিন্তু এই সংগঠিত অপৰাধ কি আপুনি জানেনে ? ই এক পৰিকল্পিত অপৰাধ । সংগঠিত অপৰাধ এটা গোটে সংঘটিত কৰে । এই চক্ৰটোত একাধিক সদস্য থাকে । ইয়াত একাংশ স্থানীয় অপৰাধীও জড়িত থাকে । তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য বা ব্যক্তিৰ তথ্য বা ইনপুট মূল অপৰাধী গোটক প্ৰদান কৰে । সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে লক্ষ্য বা নিৰ্দিষ্ট লোকজনক লুটপাত বা অপৰাধমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰে ।
এই ধৰণৰ সংগঠিত অপৰাধী এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি ফুৰিছে ! এই কথা আমি কোৱা নাই । বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যখনত সংঘটিত ডকাইতি বা অপৰাধমূলক ঘটনাই এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে । শেহতীয়াকৈ নগাঁৱৰ মৰিকলঙৰ ডকাইতিকাণ্ডও আছিল সংগঠিত অপৰাধ । আৰক্ষীয়ে বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে । সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে চক্ৰটোৱে নগাঁৱৰ প্ৰতিষ্ঠিত চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ ঘৰত লুটপাত চলাইছিল ।
এই ঘটনাত আৰক্ষীয়ে কেইবাজনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । আৰক্ষীৰ তদন্ততো এই কথা পোহৰলৈ আহিছে যে এই ঘটনা সংগঠিত অপৰাধ আছিল । কাৰণ লখিমপুৰৰ কুখ্যাত ডকাইত এই ঘটনাত জড়িত আছিল । ইফালে লখিমপুৰৰ ডকাইতক চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ সকলো তথ্য নগাঁৱৰে অৰ্থাৎ স্থানীয় দুজন লোকে যোগান ধৰিছিল । বহুদিনৰে পৰা চিকিৎসকগৰাকী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি আছিল লোক দুজনে ।
আৰক্ষীৰ মতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো তথ্যই ডকাইতৰ দলটোত যোগান ধৰা হৈছিল । এই কথা খোদ নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতীম দাসে সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰিছে । তেওঁ ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, "ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ মতে নগাঁৱৰ মৰিকলঙৰ ডকাইতিকাণ্ড সংগঠিত অপৰাধ (অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম) । এই অপৰাধত ৫ জনতকৈ অধিক লোক জড়িত থাকিব লাগে । যি মৰিকলঙৰ ডকাইতিকাণ্ডত আছিল ।" ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ মৰিকলঙৰ ডকাইতিকাণ্ডৰ আন তথ্যও অৱগত কৰিছে ।
এই ডকাইতিকাণ্ডৰ পিছত নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত ২৯২/২০২৬ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি প্ৰথমে নগাঁৱৰ মিণ্টু আলী আৰু ওমৰ আলীক আটক কৰি জেৰা চলাই আৰক্ষীয়ে বহুখিনি তথ্য লাভ কৰে । তাৰ পিছত অভিযুক্ত দুয়োজনকে নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তেওঁলোকৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে লখিমপুৰ জিলাৰ তিনিটাকৈ কুখ্যাত ডকাইতকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ২৪ এপ্ৰিলত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ৯ মে'ত নগাঁও আৰক্ষীয়ে লখিমপুৰত অভিযান চলাই কুখ্যাত ডকাইত ক্ৰমে ৰাজিবুৰ ৰহমান, লাম্বা আলী আৰু নুৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । একে সময়তে লখিমপুৰৰ ডকাইতক তথ্য যোগান ধৰাৰ অভিযোগত নগাঁৱৰে হৰিশ শৰ্মা আৰু সতীশ শ্বাহকো নগাঁৱৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
মৰিকলঙৰ ডকাইতিকাণ্ড সংগঠিত অপৰাধ
নগাঁও আৰক্ষীৰ পৰা জানিব পৰা মতে প্ৰতিষ্ঠিত চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াই প্ৰায়ে সোণৰ আঙুঠিৰ উপৰিও ডিঙিত প্ৰকাণ্ড চেইন পৰিধান কৰিছিল । সেয়া প্ৰকৃত সোণৰ অলংকাৰ বুলি ভাবি চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ ঘৰত ধন, সোণৰ উভৈনদী বুলি ধাৰণা কৰিছিল নগাঁৱৰ মিণ্টু আলী আৰু ওমৰ আলীয়ে । তেওঁলোকৰ লগতে নগাঁৱৰ হৰিশ শৰ্মা আৰু সতীশ শ্বাহে মিলি এই তথ্য যোগান ধৰিছিল লখিমপুৰৰ কুখ্যাত ডকাইতৰ দলটোক ।
তাৰ পিছতে এটা নিশাৰ ভিতৰতে কোটিপতি হোৱাৰ সপোন দেখি চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ ঘৰত ডকাইতি কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰা হৈছিল । পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই নগাঁৱৰ ৪ অভিযুক্ত মিণ্টু আলী, ওমৰ আলী, হৰিশ শৰ্মা আৰু সতীশ শ্বাহৰ সহযোগত পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩ মান বজাত চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ লগতে পত্নী ৰূপৰেখা ভূঞা শইকীয়াক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি লুটপাত কৰিছিল লখিমপুৰৰ ডকাইতৰ দলটোৱে । নগাঁও আৰক্ষীয়েও ডকাইতিকাণ্ডত ব্যৱহৃত চাৰিচকীয়া বাহন, দা আদি সামগ্ৰীৰ লগতে লুটপাত কৰি নিয়া সামগ্ৰীও উদ্ধাৰ কৰিছে । অনুসন্ধানত অন্যতম অভিযুক্ত হিচাপে ৰাজিবুৰ ৰহমানক চিনাক্ত কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ।
ৰাজিবুৰ ৰহমান কোন ?
নগাঁৱৰ মৰিকলং ডকাইতিৰ অন্যতম অভিযুক্ত হিচাপে নগাঁও আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰা উত্তৰ লখিমপুৰৰ ৰাজিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও আছে কেইবাটাও গোচৰ । পূৰ্বেও ডকাইতিৰ দৰে অপৰাধত জড়িত ৰাজিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰ জিলাৰ লগতে নগাঁৱৰ থানাত আছে অপৰাধৰ গোচৰ । নগাঁও আৰক্ষীৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি ৰাজিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ লখিমপুৰ আৰক্ষী থানাত ৩৬১/২০২৩ নম্বৰত ৰুজু হৈ আছে ডকাইতিৰ গোচৰ । একেদৰে নগাঁৱৰ কলিয়াবৰৰ উলুৱনী আৰক্ষী থানাতো ১২৬/২০২৪ নম্বৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ২৮১/১০৬(১) ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ।
আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত আৰু বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । কিন্তু এয়া যে সংগঠিত অপৰাধ আছিল সেই কথা প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে আৰক্ষী ।
চোৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা ২৭ লাখ টকাৰে কি সম্পৰ্ক ডকাইতিকাণ্ডৰ ?
ইফালে চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ বাসগৃহত সংঘটিত ডকাইতিকাণ্ডৰ পিছতেই চৰ্চালৈ আহিছে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা ২৭ লাখ টকাৰ প্ৰসংগ । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰকমুহূৰ্তত নগাঁৱৰ চাপানলাত দুই যুৱকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল ২৭ লাখ টকা । আৰক্ষীৰ তদন্তত ২৭ লাখ টকা চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ বাসগৃহৰ পৰা চুৰি কৰি নিয়া বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল যদিও ৰঞ্জিত শইকীয়াই আৰক্ষীৰ সন্মুখত এইক্ষেত্ৰত অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্ধাৰ হোৱা ২৭ লাখ টকা আদালতৰ নিৰ্দেশত কোষাগাৰত জমা ৰখা হয় । ২৪ এপ্ৰিলৰ পুৱতি নিশা চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ ঘৰত সংঘটিত ডকাইতিকাণ্ডৰে সেই ২৭ লাখ টকাৰ বিশেষ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলিও স্পষ্ট কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ।
উল্লেখ্য যে ২৪ এপ্ৰিলৰ পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছিল ৰাজ্য কঁপাই যোৱা মৰিকলঙৰ ভয়ংকৰ ডকাইতিকাণ্ড । ডকাইতৰ এটা দলে নগাঁৱৰ প্ৰতিষ্ঠিত চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ লগতে পত্নী ৰূপৰেখা ভূঞা শইকীয়াক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি লুটপাত চলাইছিল । আনকি চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াই পৰিধান কৰি থকা অলংকাৰো লুটি নিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে । ডকাইতৰ দলটোৰ আক্ৰমণত গুৰুতভাৱে আহত হৈ গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত প্ৰায় এটা পষেকৰ অন্তত ১০ মে'ত মৃত্যুবৰণ কৰে চিকিৎসকগৰাকীৰ পত্নী ৰূপৰেখা ভূঞা শৰ্মাই ।
