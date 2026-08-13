ETV Bharat / state

অস্তিত্বৰ সংকটত জোনাইৰ কবু চাপৰিৰ বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা: চোৰাং মাফিয়াই চলাইছে বন ধ্বংসযজ্ঞ

বেদখলমুক্ত কবু চাপৰিত বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ৷ কেইবাটাও বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সন্দেহ ৷ ৰহস্যজনকভাৱে শুকাইছে বহু মূল্যবান গছ-গছনি ৷

JONAI RIVER ISLAND KABU CHAPORI
অস্তিত্বৰ সংকটত জোনাইৰ কবু চাপৰি বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2026 at 2:35 PM IST

|

Updated : August 13, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰে ভৰা জোনাইৰ বেদখলমুক্ত নদীদ্বীপ কবু চাপৰিত যেন ধ্বংসযজ্ঞহে চলিছে । কবু চাপৰিত এফালে বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হোৱাৰ বিপৰীতে আনফালে একাংশ দুষ্টচক্ৰই বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাই থকাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷ একেসময়তে বেদখলমুক্ত নদীদ্বীপটোত বহু মূল্যবান গছ-গছনি ৰহস্যজনকভাৱে শুকাই মৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

কবু চাপৰিত বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ স্থানীয় লোকে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ চাপৰিখনত বিচৰণ কৰি থকা কেইবাটাও বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰো স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে বনাঞ্চলখনত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰি একাংশ চোৰাং কাঠ মাফিয়াই এফালৰ পৰা বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাই থকাৰ অভিযোগ উঠিছে । স্থানীয় লোকে কবু চাপৰিৰ বহু মূল্যবান গছ আধা কাটি থোৱা অৱস্থাত দেখা পাইছে ৷ একেসময়তে চাপৰিৰ বহু মূল্যবান গছ-গছনি ৰহস্যজনকভাৱে শুকাই মৰি যোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

অস্তিত্বৰ সংকটত জোনাইৰ কবু চাপৰি বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, উজনি অসমৰ য’ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী অসমত প্ৰৱেশ কৰে, তাতে আছে এই ক্ষুদ্ৰতম দ্বীপটো ৷ কবু চাপৰি এক অনন্য পাৰিপাৰ্শ্বিক ক্ষেত্ৰ যি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বন্যপ্ৰাণীৰ কৰিডৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ কবু চাপৰিত বিগত প্ৰায় চাৰি-পাঁচ দশক ধৰি বেদখলকাৰীৰ জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছিল । কিন্তু ২০২৩ চনত অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগে বনভূমি বেদখল কৰি ইয়াত বসবাস কৰা প্ৰায় ডেৰ শতাধিক পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰি কবু চাপৰিখন বে-দখলমুক্ত কৰে ।

বেদখলমুক্ত কৰাৰ পিছত জনশূন্য হৈ পৰা কবু চাপৰিলৈ কাষতে থকা ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, দায়িং ইৰিং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু পবা বনাঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই-চিৰিকটিৰ লগতে বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাৰো আগমন ঘটে । লাহে লাহে কবু চাপৰি বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ এক নিৰাপদ বিচৰণস্থলীলৈ পৰিণত হয় । চৰাই-চিৰিকটিৰ গুঞ্জনেৰে মুখৰ হৈ উঠিছে কবু চাপৰি ৷

কিন্তু শেহতীয়াকৈ কবু চাপৰিত বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাৰ মৃত্যু আৰু কেইবাটাও ঘোঁৰা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সন্দেহে উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বনাঞ্চলখনত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰি একাংশ চোৰাং কাঠ মাফিয়াই গছ কাটি বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাই থকাৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে ।

বন্যপ্ৰাণীৰ নিৰাপদ বিচৰণস্থলী হিচাপে পৰিগণিত হোৱা কবু চাপৰিত বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰাৰ লগতে বনাঞ্চলখনত অবৈধ প্ৰৱেশ কৰি বন ধ্বংসযজ্ঞ কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ বন বিভাগক শীঘ্ৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক : বিশ্ব হস্তী দিৱসত উদ্বেগজনক তথ্য : ৬ বছৰত ৰাজ্যত হাতী-মানুহৰ সংঘাতত ৬৬৯ লোকৰ মৃত্যু

Last Updated : August 13, 2026 at 2:50 PM IST

TAGGED:

বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা
বন্যপ্ৰাণী
কবু চাপৰি
ইটিভি ভাৰত অসম
JONAI RIVER ISLAND KABU CHAPORI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.